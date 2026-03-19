Todd Howard\'dan The Elder Scrolls 6 açıklaması: Bu sefer her şey daha sorunsuz

Howard'a göre, özellikle Starfield geliştirme sürecinde yaşanan teknik zorluklar, stüdyoya önemli dersler kazandırdı. Bu deneyimler sayesinde Elder Scrolls 6'da kullanılan güncellenmiş oyun motoru ile geliştirme süreci çok daha stabil hale gelmiş durumda.

Bethesda'nın kullandığı yeni nesil motor sayesinde, oyunun oynanabilir sürümlerinin sürekli hazır olduğu ve ekibin teknik anlamda daha az sorun yaşadığı ifade ediliyor. Bu da projenin daha sağlıklı ilerlediğine işaret ediyor.

Öte yandan Todd Howard, Elder Scrolls 6'nın oynanış tarafında da önemli bir noktaya değindi. Yeni oyun, Bethesda'nın klasik rol yapma oyunlarına geri dönüş niteliği taşıyacak. Yani oyuncuları Skyrim ve Oblivion benzeri, keşif odaklı ve özgürlük sunan büyük bir açık dünya bekliyor.

Howard ayrıca Bethesda stüdyosunun büyük bir kısmının artık bu proje üzerinde çalıştığını da doğruladı. Bu durum, oyunun aktif ve yoğun bir geliştirme sürecinde olduğunu gösteriyor.

Ancak tüm bu olumlu gelişmelere rağmen, Elder Scrolls 6'nın çıkış tarihi konusunda net bir bilgi bulunmuyor. Howard, oyunun hâlâ uzun bir geliştirme sürecine ihtiyaç duyduğunu ve erken duyurulmuş olmasının beklentileri gereğinden fazla artırdığını ima etti.

Sonuç olarak Elder Scrolls 6, teknik açıdan daha sağlam, oynanış olarak ise klasik Bethesda tarzına dönüş yapan bir proje olarak şekilleniyor. Ancak oyuncuların bu büyük RPG için biraz daha sabretmesi gerekecek.

Bethesda'nın başındaki isim Todd Howard, uzun süredir beklenen The Elder Scrolls 6 hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Yapılan röportajda Howard, oyunun geliştirme sürecinin önceki projelere kıyasla daha sorunsuz ilerlediğini belirtti.