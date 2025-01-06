Türk SİHA\'larını vurabilmek için bu füzeleri satın aldılar

İran, Fath-360 balistik füzeleri ve Arman hava savunma sistemlerini taşıyan bir konvoyu, Hazar Denizi kıyısındaki Bandar-e-Anzali limanında görüntüledi. Sevkiyat, deniz yoluyla Rusya'ya ulaştırıldı. Analistler, bu sistemlerin Ukrayna'daki savaşta Rusya'nın askeri çabalarını önemli ölçüde destekleyeceğini belirtiyor.
Uzmanlar, bu transferin Rusya ile İran arasındaki askeri işbirliğinin giderek arttığını vurguluyor. İran'ın Rusya'ya sağladığı bu askeri destek, iki ülkenin savunma alanındaki ilişkilerinin daha da güçlendiğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.
Fath-360, İran yapımı bir kısa menzilli balistik füze sistemidir ve ilk olarak 18 Nisan 2022'de İran Ordu Günü'nde tanıtılmıştır. Füzenin öne çıkan özellikleri:
Menzil: Maksimum 120 kilometre.
Başlık Kapasitesi: 150 kilogram ağırlığa kadar savaş başlığı taşıyabilir.
Hız: Fırlatma sırasında Mach 3, hedefine yaklaşırken Mach 4 hızına ulaşır.
Navigasyon Sistemi: Küresel Navigasyon Uydu Sistemi (GNSS) ve Ataletsel Navigasyon Sistemi (INS) ile yönlendirilir.
Platform: Mobil bir sistemden aynı anda altı füze fırlatabilir, bu da hızlı bir tepki imkânı sağlar.
Ağustos 2024'te, Rus askeri personelinin Fath-360 sistemini kullanmak üzere İran'da eğitim aldığı bildirilmişti. Bu, İran'ın teknik desteğinin sadece silah transferi ile sınırlı kalmadığını, aynı zamanda operasyonel bilgi sağladığını da ortaya koyuyor.
İran'dan gelen bu sistemlerin Rusya'nın Ukrayna'daki askeri çabalarını nasıl etkileyeceği merak konusu. Analistler, bu tür gelişmelerin savaşın seyrinde belirleyici olabileceğini ifade ediyor.
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