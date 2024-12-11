Türk teknoloji şirketi Horiar, Genimate teknolojisini tanıttı

Teknoloji

Türkiye'nin yeni yapay zeka girişimlerinden Horiar , medya sektöründe kullanılmak üzere Genimate'i tanıttı. Sinema yapım süreçlerini köklü bir şekilde dönüştürmeyi amaçlayan Genimate, hem amatör hem de profesyonel kullanıcılar için yenilikçi çözümler sunarak film yapımını daha erişilebilir hale getiriyor.

Türk mühendisler tarafından geliştirilen bu araç, birçok yapay zeka modelini aynı anda kullanarak kullanıcıların büyük bütçeler ve geniş prodüksiyon ekiplerine ihtiyaç duymadan, hayal güçlerini profesyonel düzeyde ekrana taşımalarını sağlıyor.

Uzmanlar, Horiar'ın geliştirdiği Genimate'in yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası düzeyde de geniş ilgi görme potansiyeline sahip olduğunu belirtiyor. Küresel yaratıcı sektörlerde yapay zeka destekli prodüksiyon araçlarına yönelik talebin hızla arttığı bir dönemde, Genimate'in pazardaki boşluğu doldurabileceği ifade ediliyor.

Genimate, herkesin profesyonel düzeyde içerik üretmesini mümkün kılmayı amaçlıyor. Bu yönüyle yaratıcı sektörlerde yapay zekanın etkisini artırabilecek öncü bir teknoloji olarak dikkat çekiyor. Hem bağımsız içerik üreticilerine hem de büyük yapım şirketlerine hitap eden bu araç, film prodüksiyon süreçlerinin daha hızlı, verimli ve ekonomik şekilde gerçekleştirilmesine olanak tanıyor.

Öte yandan; tanıtım için paylaşılan filmin tamamı Horiar'ın Geminate aracı kullanılarak %100 yapay zeka ile oluşturuldu.