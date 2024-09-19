Türkiye'de son bir yılda alışverişlerde kart kullanım oranı % 78 artış gösterdi - Son Dakika
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Teknoloji

Türkiye'de son bir yılda alışverişlerde kart kullanım oranı % 78 artış gösterdi

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Kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartların alışverişlerde kullanımı artmaya devam ediyor. Son verilere göre bu artış geçen yıldan bu yana % 78 oranında oldu. Toplam harcama tutarı ise dudak uçuklattı.

19.09.2024 10:10  Güncelleme: 10:20
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Türkiye'de ağustos ayında kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartla yapılan toplam ödeme tutarı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 78 artış gösterdi. Kartlı alışveriş 1 trilyon 420,6 milyar TL oldu. İnternet üzerinden yapılan kartlı ödeme de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78 artarak 413,3 milyar TL oldu.

Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) açıkladığı verilere göre, ağustos ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 125,9 milyon, banka kartı sayısı 191,7 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 101,3 milyon adet oldu.

2023 yılının Ağustos ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 13'lük, banka kartı adedinde yüzde 5'lik, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 22'lik artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise 418,9 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artış gösterdi.

1,42 TRİLYON LİRALIK HARCAMA

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ağustos ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 78 artarak 1 trilyon 420,6 milyar TL oldu. Kartlı ödemelerin 1 trilyon 192,4 milyar TL' si kredi kartları ile yapılırken 200,4 milyar TL'sinde banka kartları, 27,8 milyar TL'sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

KREDİ KARTININ ÖDEMELERİNDE BÜYÜK ARTIŞ

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 83, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 48 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 104 oldu. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ağustos ayında yapılan toplam ödeme adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 1,61 milyar adet oldu. Kartlı ödemelerin 927,4 milyon adedi kredi kartları ile yapılırken 556,1 milyon adedinde banka kartları, 114,5 milyon adedinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Kredi kartları ile yapılan ödeme adetlerinde büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15, banka kartları ile yapılan ödeme adetlerinde yüzde 3 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme adetlerinde ise bu oran yüzde 32 oldu.

İNTERNET ALIŞVERİŞLERİNDE KARTLARIN PAYI ARTTI

İnternetten kartlı ödemeler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78 artarak 413,3 milyar TL'ye yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 28 oldu.

İnternetten kartlı ödeme adedi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 217,9 milyon adede yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 14.

Türkiye\'de son bir yılda alışverişlerde kart kullanım oranı % 78 artış gösterdi

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Son Dakika Teknoloji Türkiye'de son bir yılda alışverişlerde kart kullanım oranı % 78 artış gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Yunus Yeniay:
    napalım kartlarda olmazsa nasıl ihtiyaçlarımızı çevireceğiz bilmiyorum 12 2 Yanıtla
  • VeDat AkBaş:
    Şimdi özel hastaneye 5 bin vurdum onu da ekleyin 9 1 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    millette para var harcıyor. Türkiye zengin ülke her yer dolu simit çay su kalmıyor çarşı da herkes beşer beşer alıyor simit su 4 3 Yanıtla
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