Türkiye'nin perakendecileri ortak dijitalleşme rotasında buluştu: Vizyon 2030 - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Teknoloji

Türkiye'nin perakendecileri ortak dijitalleşme rotasında buluştu: Vizyon 2030

Türkiye\'nin perakendecileri ortak dijitalleşme rotasında buluştu: Vizyon 2030
28.07.2025 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PIMLAND ve UPAGON, 'The Future of Operations: Retail Beyond Digital' etkinliğiyle Türkiye'nin perakende sektörünü bir araya getirdi. Etkinlikte, perakende sektörünün karşılaştığı operasyonel karmaşıklıklar ve hızla değişen müşteri beklentileri ele alındı. PIMLAND, PLM, SRM ve PIM'i entegre eden teknolojisiyle sektördeki dijital dönüşüm fırsatlarını masaya yatırdı.

PIMLAND, SabancıDX Hangar'da düzenlediği "The Future of Operations: Retail Beyond Digital" etkinliğiyle, Türkiye'nin perakende sektörünü bir araya getirdi. UPAGON'un teknoloji gücüyle geliştirilen, PLM, SRM ve PIM'i entegre eden, PIMLAND, bu özel etkinlikte partner markalarıyla birlikte dijital dönüşüm yolculuğunun Vizyon 2030 rotasını çizdi.

Türkiye'nin perakendecileri ortak dijitalleşme rotasında buluştu: Vizyon 2030

PIMLAND, PERAKENDE DE YENİ BİR DÖNEMİN KAPILARINI ARALIYOR

Perakende sektörünün karşılaştığı operasyonel karmaşıklıklar, dağınık veri yapıları ve hızla değişen müşteri beklentileri; entegre, esnek ve çevik çözümler ihtiyacını her geçen gün artırıyor. İşte bu ihtiyaçlardan yola çıkarak UPAGON teknoloji hub'ı altında konumlanan PIMLAND, geleceğin perakendesini konuşmak ve sektördeki dijital dönüşüm fırsatlarını masaya yatırmak üzere bu özel etkinliği hayata geçirdi. Yapay zekâdan büyük veri analitiğine, platform mimarisinden mobil uygulamalara kadar uzanan uzmanlık alanlarıyla UPAGON, sahip olduğu teknolojiyle perakendeye çok katmanlı bir değer önerisi sunuyor.Bu vizyonun somut yansıması olan PIMLAND, operasyonel verimliliği artırırken veri kalitesini yükseltiyor, markalara omnichannel stratejilerini eksiksiz yönetebilecekleri bir zemin hazırlıyor. Perakendenin geleceğini bugünden inşa eden UPAGON ve PIMLAND, bu etkinlikle sektörde yeni bir dönemin başlangıcını müjdeledi.

Türkiye'nin perakendecileri ortak dijitalleşme rotasında buluştu: Vizyon 2030

PIMLAND PARTNER EKOSİSTEMİ: TECRÜBE, TEKNOLOJİ VE GÜVEN

Etkinliğin ilk bölümünde, PIMLAND'in sahip olduğu entegrasyon mimarisi ve konumlandığı stratejik alanlar paylaşılırken; ikinci bölümde ise partner markalar, perakende operasyonlarının geleceğine dair kendi teknoloji vizyonlarını sahnede aktardı. Günün öne çıkan paylaşımları şu şekildeydi: adL (Adil Işık Group), hem üretim hem perakende süreçlerinde dijitalleşmenin iş modeli dönüşümüne nasıl hizmet ettiğini kendi vaka çalışması üzerinden paylaştı. Bulutistan, Iontegra, RNV, QSoft, MDSap, perakende odaklı çözümleri hakkında bilgi verdi.

Türkiye'nin perakendecileri ortak dijitalleşme rotasında buluştu: Vizyon 2030

ORTAK VİZYON, ORTAK TEKNOLOJİ

PIMLAND etkinliği, Türkiye'de perakende sektörünün ortak teknoloji vizyonunda nasıl birleşebileceğinin güçlü bir örneği oldu. PIMLAND CEO'su ve kurucu ortağı Erdinç Sezer, şu ifadeleri kullandı: "PIMLAND'i yalnızca bugünün ihtiyaçlarına değil, yarının fırsatlarına da çevik bir şekilde uyum sağlayabilecek bir yapı olarak tasarladık. Tüm markalar ve teknoloji üreten paydaşlarla birlikte, perakende sektörünün 2030 vizyonuna katkı sunarak global ölçekte daha güçlü bir konuma gelmeyi ve sektörel dönüşümde öncü bir rol üstlenmeyi hedefliyoruz." Etkinlik, bu yaklaşımın perakende dijitalleşmesinde nasıl bir kaldıraç etkisi yarattığını somut biçimde ortaya koydu.

Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Türkiye'nin perakendecileri ortak dijitalleşme rotasında buluştu: Vizyon 2030 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İznik Gölü’nde bir dönem deniz otobüsünün yanaştığı iskele karada kaldı İznik Gölü'nde bir dönem deniz otobüsünün yanaştığı iskele karada kaldı
Karpuz tarlası sahibi karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu Karpuz tarlası sahibi karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu
Diyanet’te 270 bin dolarlık rüşvet iddiası Soruşturma başlatıldı Diyanet'te 270 bin dolarlık rüşvet iddiası! Soruşturma başlatıldı
Kalkış yaptığı sırada lastiği patlayan dev yolcu uçağı alev aldı: 179 kişi tahliye edildi Kalkış yaptığı sırada lastiği patlayan dev yolcu uçağı alev aldı: 179 kişi tahliye edildi
Bursa’da alevler yeniden canlandı 1765 kişi tahliye edildi Bursa'da alevler yeniden canlandı! 1765 kişi tahliye edildi
Dondurma iadesini kabul etmedi, pala ile saldırıya uğradı Dondurma iadesini kabul etmedi, pala ile saldırıya uğradı
72 milyon euroluk yıldız, Trabzonspor’a önerildi 72 milyon euroluk yıldız, Trabzonspor'a önerildi
İstanbul’da aşırı sıcaklara mola Yağış için tarih verildi İstanbul'da aşırı sıcaklara mola! Yağış için tarih verildi
Kılıçdaroğlu’nun sözleri yeniden gündemde ’Havadan müdahale etmiyor’ dedi, helikopter sesi duyuldu Kılıçdaroğlu'nun sözleri yeniden gündemde! 'Havadan müdahale etmiyor' dedi, helikopter sesi duyuldu
Bakan Murat Kurum: Orman yangınlarında toplam 104 yapının ağır hasarlı ya da yıkık Bakan Murat Kurum: Orman yangınlarında toplam 104 yapının ağır hasarlı ya da yıkık
Kislyak’tan flaş itiraf: Mourinho’nun beni istediğine inanmadım Kislyak'tan flaş itiraf: Mourinho'nun beni istediğine inanmadım

12:48
Memurların zam talepleri belli oldu
Memurların zam talepleri belli oldu
12:47
Ormanlık alanda başına çöp poşeti geçirilip bantlanmış erkek cesedi bulundu
Ormanlık alanda başına çöp poşeti geçirilip bantlanmış erkek cesedi bulundu
11:39
DEM Partili Koçyiğit, sürecin isminden rahatsız: Şiddetle karşı çıkıyoruz
DEM Partili Koçyiğit, sürecin isminden rahatsız: Şiddetle karşı çıkıyoruz
11:21
Bursa yangınında benzin bidonuyla yakalanan şüpheli FETÖ’cü çıktı İşte ilk ifadesi
Bursa yangınında benzin bidonuyla yakalanan şüpheli FETÖ'cü çıktı! İşte ilk ifadesi
20:24
Bursa alevlere teslim Yangın bölgesinden bir acı haber daha geldi
Bursa alevlere teslim! Yangın bölgesinden bir acı haber daha geldi
20:21
Fenerbahçe maçında sakatlanan Bruma’dan kötü haber
Fenerbahçe maçında sakatlanan Bruma'dan kötü haber
20:20
Bağdat’taki yemin töreninde çatışma 2 ölü, 12 yaralı
Bağdat'taki yemin töreninde çatışma! 2 ölü, 12 yaralı
19:38
Diyarbakır’da sondaj sırasında yangın Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır'da sondaj sırasında yangın! Ölü ve yaralılar var
19:21
Sinop’ta yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
Sinop'ta yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
19:15
Bursa’da sahte AKUT’çu yangın bölgesinde yakalandı
Bursa'da sahte AKUT'çu yangın bölgesinde yakalandı
19:14
Rashica tepkilere isyan etti: Ben gitmek istiyorum
Rashica tepkilere isyan etti: Ben gitmek istiyorum
19:07
Halil Umut Meler’e kötü haber Küme düşebilir
Halil Umut Meler'e kötü haber! Küme düşebilir
18:57
Bakan Yerlikaya orman yangınlarının çıkış nedenlerini açıkladı: Eskimiş yatağını yakmaya çalışmış
Bakan Yerlikaya orman yangınlarının çıkış nedenlerini açıkladı: Eskimiş yatağını yakmaya çalışmış
18:40
Kislyak’tan flaş itiraf: Mourinho’nun beni istediğine inanmadım
Kislyak'tan flaş itiraf: Mourinho'nun beni istediğine inanmadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2025 14:02:53. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin perakendecileri ortak dijitalleşme rotasında buluştu: Vizyon 2030 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.