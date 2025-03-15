Milyonlarca kişinin bilgisi çalındı mı çalınmadı mı? Turknet'ten manidar açıklama - Son Dakika
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Teknoloji

Milyonlarca kişinin bilgisi çalındı mı çalınmadı mı? Turknet'ten manidar açıklama

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Türkiye'nin önde gelen internet servis sağlayıcılarından TurkNet, kuruma ait veri tabanına bir siber saldırı gerçekleşmesinin ardından bir açıklama daha yaptı. Açıklamada, siber saldırıya karşı resmi kurumlarla çalışıldığı belirtilirken "bazı kimlik bilgileri sızdırılmış olabilir" ifadesine yer verildi.

15.03.2025 15:51
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İnternet servis sağlayıcısı TurkNet, tarihinin en büyük hacker saldırılarından birine tanıklık etti."Hades_hgs" adlı hacker, şirketin sistemlerine erişim sağladığını ve Türkiye genelinde internet hizmetini kesebileceğini iddia etti. Üstelik bu iddiasını doğrulamak için elde ettiği bilgileri gösteren bir liste paylaştı. O listede, İki milyon internet kullanıcısının Ad, soyad, telefon numarası, T.C. kimlik numarası, kimlik bilgileri, TurkNet abonelik devre bilgileri, Adres ve statik IP bilgilerinin yer aldığını öne sürmüştü.

TURKNET: SÜRECİ BTK VE KVKK İLE YÜRÜTÜYORUZ

TurkNet, saldırının 11 Mart 2025'te tespit edildiğini ve hemen önlem alındığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: TurkNet olarak şeffaflık ve güven ilkelerimize bağlı kalmaya devam ediyoruz. Saldırının ardından teknik ve idari tedbirleri artırarak güvenlik sağladık. Müşterilerimizin finansal bilgileri ve kullanıcı parolaları güvende olsa da, bazı kimlik bilgileri sızdırılmış olabilir. Süreci Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ile yürütüyoruz.

TurkNet ayrıca, müşterilerinin Online İşlem Merkezi ve mobil uygulamalarını güvenle kullanabileceğini belirtti.

ÖNCE TEHDİT ETTİ SONRA HAREKETE GEÇTİ

Hades_hgs adlı hacker, sosyal medyada yaptığı açıklamada 2,8 milyon müşteriye ait verilere ulaştığını ve bunları satabileceğini öne sürdü. Hacker, TurkNet'ten 3 Bitcoin (yaklaşık 248 bin dolar ya da 9 milyon TL) fidye talep ettiğini söyledi. Ayrıca, daha önce HGS sistemine sızdığını ve hapisten yeni çıktığını iddia eden hacker, internet fenomeni Jahrein'in kişisel bilgilerini de paylaştığını öne sürdü.

Milyonlarca kişinin bilgisi çalındı mı çalınmadı mı? Turknet\'ten manidar açıklama

Teknoloji, Güvenlik, Türkiye, Ekonomi, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Milyonlarca kişinin bilgisi çalındı mı çalınmadı mı? Turknet'ten manidar açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • MERAK Ettiğimden?:
    Ulan daha 2 gün önce taşındığımız yerde türk telekom alt yapısı yok diye türknet'e geçtik sen olana bak güler misin ağlar mısın 5 0 Yanıtla
  • Batu Gun:
    ya gecin bunlari e devlet verilerimiz calinmis aylarca inkar ettiniz simdi caktirmadan herkese sifre yeniletiyorsunuz. sifremizi yenilememiz gerektiginin bile haberini vermediniz insanlar tesadufen anliyor. aynen kara propagandaya devam gt kili haberler.com 0 0 Yanıtla
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