TurkNet\'le Oyun Performansında Sınırlar Kalkıyor: Tencent Games ile Stratejik İş Birliği

Sunduğu yüksek hız ve düşük pingli internet deneyimiyle oyun severlerin tercihi olan TurkNet, dünya çapında milyonlarca oyuncusu bulunan ve PUBG Mobile, Honor of Kings, Call of Duty Mobile gibi popüler oyunları yaratan Tencent Games iş birliği ile Türkiye'deki oyun severleri çok daha kesinti pürüzsüz bir oyun deneyimi ile buluşturuyor.

Tencent ile kurulan doğrudan bağlantı anlaşması sayesinde TurkNet kullanıcıları, Tencent altyapılı oyunlara daha düşük ping ve daha yüksek bağlantı kararlılığıyla erişebilecek. Böylece TurkNetli oyun tutkunlarının, hem oyun performansı artacak hem de güncellemeler ve içeriklere erişimi hızlanmış olacak.

TurkNet'in, Türkiye'yi dijitalleşme, oyun ve medya içeriklerinde bir merkez haline getirme vizyonuyla global teknoloji devleriyle doğrudan bağlantı anlaşmaları da bulunuyor.

TurkNet Steam ve nPerf listelerinde sabit internet pazarında yine zirvede

Diğer yandan, dünyanın en büyük dijital oyun platformu Steam, Türkiye'nin sabit internet pazarında en hızlı internet servis sağlayıcılarını açıkladı. Türkiye genelinde ortalama indirme hızı 45.1 Mbps iken TurkNet 81.8 Mbps ortalama hızla Steam'de bir kez daha ilk sırada yer almayı başardı.

TurkNet, global anlamda hem mobil hem sabit ağ operatörleri için kapsamlı ağ testi çözümleri ve analizleri sağlayan nPerf tarafından hazırlanan analizde de 2025'te Türkiye'nin sabit internet pazarında çoğu kategoride lider konumda yer aldı. TurkNet; 165 Mbps ile "En Hızlı İndirme", 123.7 Mbps ile "En İyi Yükleme", 17,1 ms ile "En Düşük Gecikme Süresi" ve %75,1 ile "En İyi Tarama Deneyimi" kategorilerinde performansıyla ve liderliğiyle dikkat çekti.