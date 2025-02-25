TÜVTÜRK'ün ihaleyi kaybetmesi sonrası viral olan video - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

TÜVTÜRK'ün ihaleyi kaybetmesi sonrası viral olan video

Geniş Video İzle

Araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletmesine yönelik ihale sonuçlandı. TÜVTÜRK, ihaleyi kazanamadı. Türkiye'deki araçların muayenesini 20 yıl boyunca ABD, İspanya ve Arjantin şirketlerinin de ortak olduğu grup yapacak. Bu gelişme sonrası geçmiş dönemlerde çekilen bir video sosyal medyada viral oldu.

25.02.2025 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de her yıl 13 milyonu aşkın aracın periyodik muayenesi ile egzoz gazı emisyon ölçümünün yapıldığı araç muayene istasyonları 2027'den itibaren el değiştiriyor.Araç muayene istasyonlarının 2027-2047 döneminde işletme hakkını elde edecek şirketleri belirlemek için yapılan ihalede en yüksek teklifi MOI Ortak Girişim Grubu verdi.

RAKAM DUDAK UÇUKLATTI

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndaki (ÖİB) ihale iki ayrı grupta yapıldı. MOI birinci grubun ihalesine 830 milyon dolar, ikinci grubun ihalesine de 890 milyon dolarla en yüksek teklifi verdi. Araç muayene ihalesini 2007 yılında 20 yıllığına kazanan ve 18 yıldır işletmeyi sürdüren Doğuş Grubu ihalede ilk elenen oldu.

VİRAL OLAN GÖRÜNTÜ

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren bu gelişme sonrası geçmiş dönemlerde muayene istasyonunun önünde aracını muayene ettiremediği için kendisine uzatılan mikrofona tepki gösteren vatandaşın görüntüsü viral oldu.

TÜVTÜRK\'ün ihaleyi kaybetmesi sonrası viral olan video

Teknoloji, Otomobil, Arjantin, İspanya, Türkiye, TÜVTÜRK, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji TÜVTÜRK'ün ihaleyi kaybetmesi sonrası viral olan video - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Yılmaz Dinç:
    Devletin yapması gereken hizmetler neden özel.. Devlet yapsa aracı olmadıği için fiatlar düşmez mi.. 22 3 Yanıtla
  • TC Tabak:
    İhaleyi yapan devlet milletini koruyacak, fahiş fiyat sistemini de kontrol etse çok iyi olacaktı. 19 0 Yanıtla
  • Apple User:
    Bu vesile ile bir kez daha Tayfun Talipoğlu'nu minnetle analım.. 12 2 Yanıtla
  • BAYKUŞ:
    ADAM HAKLI 6 0 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    bi biz ozel olamadik vasifsiz insaniz .Kendi ulkemizde kendi aklinselim sekilde yasayamiyoruz.pamuk eller cebe artik suyu cikti 4 0 Yanıtla
  • Erhan Hems:
    Oyuncu bu dayı 1 2 Yanıtla
  • tayfun müstecep:
    Bu adam çukur dizisinde oynamadı mı? 1 0 Yanıtla
  • Hüseyin Peynir:
    yazık paralarımıza,şimdide amerika ve avrupayı mı doyuracağız.Düşünün bütün dünyaya yetecek para dönüyor.Bunu daha uyguna devlet niye yapmıyor? 1 0 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    bu sicak para gelsin diye yine kendi kaynaklarimizi dis guclere yagmalatmak demek.. vaz gecin bundan artik kanima dokunuyor ...bilmem kac yil ( icinde Turk kelimesi var ama yanabci sirket) bi dis ulke somurdu, simdi 3 lu baska dis ulkeler.. yaziktir gunahtir.. adamlar verdikleri parayi 1 2 yilda zaten cikariyor.. buna ozellikle iktidar yandaslarinin karsi cikmasi lazim degil mi anlayamiyorum.. ama yok iki sarki bi milleyetci dizi cek tamamdir olduk milliyetci...nerede bu millieytciler sagi solu susu busu yok bu isin nerede milliyetciler.... 1 0 Yanıtla
  • Kenan Aytekin:
    Bu fiyat yıllıkmı yoksa 20 yıllgımı. 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:06 CHP’li vekil: Listeye ulaştık, en çok ithal hayvan verilen şirket Köfteci Yusuf CHP'li vekil: Listeye ulaştık, en çok ithal hayvan verilen şirket Köfteci Yusuf
13:19 Osimhen’den Okan Buruk’u zora sokacak Vincic sözleri Osimhen'den Okan Buruk'u zora sokacak Vincic sözleri
13:01 Hacı Sabancı’nın babalık davasında mahkeme son sözü söyledi Hacı Sabancı'nın babalık davasında mahkeme son sözü söyledi
12:17 YÖK’ten İmamoğlu’nun başını ağrıtacak diploma raporu YÖK'ten İmamoğlu'nun başını ağrıtacak diploma raporu
11:46 Araç muayene istasyonlarında bazı hizmetler ücretsiz olacak Araç muayene istasyonlarında bazı hizmetler ücretsiz olacak
19:35 Mourinho, Galatasaray maçı öncesi tek bir şeyi altını çizdi Mourinho, Galatasaray maçı öncesi tek bir şeyi altını çizdi
19:17 Mert Hakan Galatasaray tribünlerine gitti Statta ’’Onlar arkadan havlarlar’’ şarkısı çaldı Mert Hakan Galatasaray tribünlerine gitti! Statta ''Onlar arkadan havlarlar'' şarkısı çaldı
19:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çin firması Samsun’da otomobil fabrikası açacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çin firması Samsun'da otomobil fabrikası açacak
19:16 En-Nesyri, RAMS Park’a adım atar atmaz kameralara parmak salladı En-Nesyri, RAMS Park'a adım atar atmaz kameralara parmak salladı
19:00 ’Necla Teyze’nin yaşamını yitirdiği yangının çıkış nedeni belli oldu 'Necla Teyze'nin yaşamını yitirdiği yangının çıkış nedeni belli oldu
18:59 Trump, Elon Musk’un ayaklarını öptü, tüm ekranlardan yayınlandı Trump, Elon Musk'un ayaklarını öptü, tüm ekranlardan yayınlandı
18:55 Barış Alper’den Mert Hakan’ı çileden çıkartacak paylaşım Barış Alper'den Mert Hakan'ı çileden çıkartacak paylaşım
18:18 Icardi detayı çok konuşulur: Oosterwolde’den Galatasaraylıları kızdıracak paylaşım Icardi detayı çok konuşulur: Oosterwolde'den Galatasaraylıları kızdıracak paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2025 14:59:58. #1.12#
SON DAKİKA: TÜVTÜRK'ün ihaleyi kaybetmesi sonrası viral olan video - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.