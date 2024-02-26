tv100, Yeni Frekansı ile İzleyicilerine Ulaşıyor

Teknoloji

tv100, yayın frekansıyla ilgili bir gelişmeyi duyurdu. Kanal, yeni bir frekansla daha izleyicilerine ulaşacak. Eski frekansların ise aktif olarak devam edeceği belirtildi.

TV 100 FREKANSLARI

13 bin metrekarelik yeni binasına yerleşen Gülseven Medya Grubu bünyesindeki tv100, yeni bir frekansla izleyicilerine daha ulaşıyor. tv100, yeni frekansı üzerinden de izlenebilecek. Yeni frekans bilgisi şöyle:

Türksat 4A

TV100 HD

Frekans: 11837

Polarizasyon: V

Sembol Oranı: 30000

FEC: 2/3

TV100 SD FORMAT



Frekans: 11916

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

TV100 HD FORMAT

Frekans: 12729

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

TV100'ÜN İZLENEBİLECEĞİ YAYIN PLATFORMLARI

- Digiturk: 37

- D-Smart: 37

- Turkcell TV: 37

- Kablo TV: 37

- Tivibu: 47

- Tkgs: 30