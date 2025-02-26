Uçan otomobil hayali gerçek oldu! Fiyatı tam 11 milyon TL - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Uçan otomobil hayali gerçek oldu! Fiyatı tam 11 milyon TL

Uçan otomobil hayali gerçek oldu! Fiyatı tam 11 milyon TL

ABD'li Alef Aeronautics şirketi, uçan otomobil hayalini gerçeğe dönüştürdü. İlk testini gerçekleştiren otomobil hem karada hem de havada ilerleyebiliyor. 2 kişilik modeli İspanya'nın Barcelona kentinde tanıtılan otomobilin fiyatı yaklaşık 11 milyon TL olarak açıklandı.

26.02.2025 07:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde gerçekleştirilen test, uçan otomobil teknolojisi hayalini gerçeğe çevirdi. Alef Aeronautics isimli havacılık şirketi, yüzde 100 elektrikli Model A otomobilinin halka açık bir caddeden havalandığı videoyu yayınladı.

HEM KARADA HEM HAVADA İLERLİYOR

Daily Mail'de yer alan habere göre, dikey olarak havalanmadan önce birkaç metre ileri giden otomobilin, hem karada hem de havada ilerleyebildiği bildirildi. Bu deneme sürüşü dünyada ilk kez gerçekleştirilirken otomobilin kaputunda ve bagajında, istediği zaman havalanabilmesi için iticiler olduğu ifade edildi.

"ARTIK YENİ BİR ULAŞIM MÜMKÜN"

Alef Havacılık şirketinin CEO'su Jim Dukhovny, Model A'nın testine ilişkin "Bu sürüş ve uçuş testi, gerçek şehir ortamındaki teknolojinin önemini kanıtlıyor" açıklaması yaptı. Dukhovny, tarihte ilk kez motorlu bir uçak uçuran ABD'li Wright kardeşlere atıfta bulundu. Dukhovny, "İnsanlığa yeni ulaşımın mümkün olduğunu kanıtlamasını umuyoruz" dedi.

Şirketten yapılan açıklamada, "Daha önce otomobillerin havalanabilmesi için bir pist kullanıldığını, dron benzeri sistemler ile havalandığını gösteren videolar olsa da bu bir otomobilin diğerlerinden farklı olarak dikey biçimde havalandığını servis eden kamuya açık alanda çekilmiş ilk video" denildi.

TRAFİK ÇİLESİNE ÇÖZÜM

Geleneksel otomobil şasisi kullanan Model A'nın, karada yaklaşık 320 km, havada ise yaklaşık 180 km mesafe kat edebildiği belirtildi. Geçtiğimiz günlerde iki kişilik modeli İspanya'nın Barcelona kentinde tanıtılan otomobilin fiyatı, 300 bin dolar (yaklaşık 11 milyon TL) olarak açıklanırken 3 bin 300'den fazla ön sipariş aldığı ifade edildi.

Dört kişilik ikinci bir uçan otomobil üreteceklerini bildiren şirket, daha uygun fiyatlı Model Z adındaki otomobilin 35 bin dolar fiyat (yaklaşık 1.3 milyon TL) ile satılacağını duyurdu. Şirketin internet sitesinde, "Sokakta sürülebilecek, gerektiğinde dikey kalkış yapabilecek ve trafiğin üzerinden uçabilecek şekilde tasarlanan bu araçla, modern trafik sıkışıklığı sorunlarına çözüm üretiyoruz" ifadesi yer aldı. Uzmanlar, uçan otomobil teknolojisinin gelişmesiyle trafik sorununun çözüleceğine inandıklarını belirttiler. Ancak uzmanlar, bu teknolojinin alt yapısının hazırlanması ve yeni kurallar belirlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Uçan otomobil hayali gerçek oldu! Fiyatı tam 11 milyon TL - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:02 Seren Serengil’den toplu intihar iddiası Seren Serengil'den toplu intihar iddiası
02:16 6 şehrin milletvekili sayısı değişti 6 şehrin milletvekili sayısı değişti
23:43 AK Parti’ye katılan Serap Yazıcı: CHP’ye geçmemi Özgür Özel teklif etti AK Parti'ye katılan Serap Yazıcı: CHP'ye geçmemi Özgür Özel teklif etti
22:44 Ukrayna, ABD ile değerli madenler konusunda anlaşmaya vardı Ukrayna, ABD ile değerli madenler konusunda anlaşmaya vardı
22:12 Jose Mourinho, Okan Buruk ve Mauro Icardi PFDK’ya sevk edildi Jose Mourinho, Okan Buruk ve Mauro Icardi PFDK'ya sevk edildi
10:50 Yasadışı bahis davasında Serdar Ortaç’a hapis cezası Yasadışı bahis davasında Serdar Ortaç'a hapis cezası
10:22 MİT, Reyhanlı saldırısının son failini sınır ötesi operasyonla yakaladı MİT, Reyhanlı saldırısının son failini sınır ötesi operasyonla yakaladı
10:05 Trump, savaş konusunda ısrarını sürdürüyor Trump, savaş konusunda ısrarını sürdürüyor
09:59 Ersin Düzen’den Acun Ilıcalı’ya canlı yayında tarihi ayar Ersin Düzen'den Acun Ilıcalı'ya canlı yayında tarihi ayar
09:43 İstanbul’da bungalovda doğalgaz sızıntısı: 9 kişi zehirlendi İstanbul'da bungalovda doğalgaz sızıntısı: 9 kişi zehirlendi
09:38 Pentagon’dan “Dedeağaç kapatılacak“ iddiasına yanıt Pentagon'dan "Dedeağaç kapatılacak" iddiasına yanıt
09:35 Darbide ’’maymun’’ krizi Acun Ilıcalı ırkçılık değil dedi, geçmişteki sözleri tam tersi Darbide ''maymun'' krizi! Acun Ilıcalı ırkçılık değil dedi, geçmişteki sözleri tam tersi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 07:43:33. #1.11#
SON DAKİKA: Uçan otomobil hayali gerçek oldu! Fiyatı tam 11 milyon TL - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.