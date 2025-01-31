Akşama kadar kayıt olmayana 28 bin lira ceza! - Son Dakika
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Teknoloji

Akşama kadar kayıt olmayana 28 bin lira ceza!

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Mükelleflerin, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne (UTTS) geçişte Taşıt Tanıma Birimi (TTB) sipariş kaydı ve ödeme işlemlerini bugün gün sonuna kadar yapmaları gerekiyor.

31.01.2025 12:21
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Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) kayıt dışı ekonomiyle etkin mücadele ve usulsüz fatura uygulamalarından kaynaklanan vergi kaybının önlenmesi amacıyla kurulan UTTS'ye geçişler yoğun şekilde sürüyor.

Bu kapsamda 2023'te yayımlanan "UTTS Uygulama Genel Tebliği" ile mükelleflerin araçlarına TTB takılması zorunlu hale getirildi. GİB tarafından yapılan düzenlemeyle mükelleflerin mağdur olmamaları için sisteme kayıt tarihi de yenilendi. Mükelleflere ait tüm taşıtların, yarın gün sonuna kadar TTB sipariş kaydı ve ödeme işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

USULSÜZLİK CEZALARI UYGULANACAK

Sisteme "utts.gov.tr" internet adresi üzerinden kayıt yaptıran taşıt sahipleri, montaj işlemlerini 30 Nisan'a kadar yaptırabilecek. Bu tarihten sonra akaryakıt alımlarında UTTS'de düzenlenmeyen satış fişleri gider beyanında kullanılamayacak. Böylece taşıt sahipleri vergi indiriminden faydalanamayacak.

Kayıt ve montaj işlemlerini süre içinde tamamlamayan taşıt sahiplerine, mükellefiyet niteliklerine göre 7 bin lira ila 28 bin lira arasında özel usulsüzlük cezaları uygulanabilecek. Ayrıca, taşıt tanıma okuyucu ve istasyon donanım kurulumlarını zamanında yaptırmayan akaryakıt istasyonlarının, her bir ihlal tespitinde para cezasıyla karşılaşma riski bulunuyor.

2 MİLYON TAŞIT SİSTEMDE KAYITLI

Bu arada, TTB siparişi vermek üzere sisteme kayıt yaptırarak ödemesi gerçekleştirilen taşıt sayısı 2 milyonu geçti. Yaklaşık 12 bin akaryakıt istasyonu, UTTS'ye dahil olmak için gerekli taşıt tanıma okuyucu ve donanım siparişi işlemlerini tamamladı, montaj süreçlerini başlattı.

Akşama kadar kayıt olmayana 28 bin lira ceza!

Teknoloji, Otomobil, Güvenlik, Ekonomi, trafik, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Akşama kadar kayıt olmayana 28 bin lira ceza! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Aa:
    milletin sırtına binmiş vuruyor kırbacı 126 7 Yanıtla
  • hüseyin demircioglu:
    Kulağımızın içi var daha 112 6 Yanıtla
  • Sinan Taşdemir:
    zaten doğru düzgün bir iş yok Faizler tavan Esnaf kan ağlıyor otoyollar Köprüler hepsi zamlandı Bu ne vicdansızlıktır ya nefes de mi almayalım firavunun elindeki İsrailoğulları gibi olmuşuz biraz Merhamet ya 83 7 Yanıtla
  • Hasan Gaga:
    bu günler iyi günler daha kötüsü yolda hiç umudum kalmadı hiçççç 71 6 Yanıtla
  • Mehmet B:
    vur gitsin 56 5 Yanıtla
  • Feti Ahmet ÖZAY:
    ilk seçimde tüm destekleyenler ellerini çekecek göorüsürüz.. 51 8 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    ya bi sabah tek sabah olsun soyulmadik 34 4 Yanıtla
  • Onur Ünal:
    bize de seçimde mühür gelecek 18 2 Yanıtla
  • Umt:
    seçimde sizi göndermek farz oldu vatandaşı inim inim inletiyosunuz acıdan 14 1 Yanıtla
  • Apple User:
    başka ne kaldı ayıp 11 1 Yanıtla
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