Uluslararası Ayder Enerji Forumu başlıyor! Ana tema "Enerji / Küresel Güvenlik ve Diplomasi"

Uluslararası Ayder Enerji Forumu başlıyor! Ana tema "Enerji / Küresel Güvenlik ve Diplomasi"
12.01.2026 16:39
13-16 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Ayder Enerji Forumu'nda; ulusal ve uluslararası düzeyde uzmanlar, akademisyenler, bürokratlar, sivil toplum temsilcileri ve özel sektör paydaşları bir araya gelerek enerji güvenliği, sürdürülebilir kalkınma ve diplomasi alanlarındaki güncel gelişmeler ele alınacak.

Rize'de, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı desteğiyle, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da katılımıyla 13-16 Ocak tarihlerinde "Uluslararası Ayder Enerji Forumu" düzenlenecek.

Küresel enerji politikaları, yapay zeka teknolojileri ve sürdürülebilir enerji stratejilerinin masaya yatırılacağı forumda açılış konuşmacıları arasında Uluslararası Ayder Forumu Derneği Başkanı Hakan Gültekin, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Dr. Ömer İleri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sağlık Politikaları Başkanı Prof. Dr. Halit Yerebakan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu yer alacak.

"Enerji/ Küresel Güvenlik ve Diplomasi" ana temasıyla gerçekleştirilecek forumda ele alınacak başlıklar:

  • Enerji ve Yapay Zeka
  • Enerji Sektöründeki Yenilikler ve Etkileri
  • Karadeniz-Avrasya Bölgesinde Enerji Rekabeti ve Enerji Stratejilerinin Geleceği
  • Düşük/Sıfır Karbon Binalara Doğru: Akıllı, Maliyet-Etkin ve Çevre Dostu Enerji Çözümleri
  • Enerjide Özel Sektör
  • Türkiye'nin Nükleer Geleceği, Stratejiler, Teknolojiler ve Sürdürülebilirlik

"Enerji ve Yapay Zeka" başlıklı oturumun moderatörlüğünü Geçmiş Dönem Enerji Bakanı, KEİPA Türkiye Delegasyonu Başkanı Fatih Dönmez gerçekleştirecek. Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı, Yapay Zeka & Olasılıksal Modelleme Uzmanı Dr. Ekrem Teymur da oturumdaki konuşmacılar arasında olacak.

Program:

13 Ocak 2026 Salı – Uluslararası Ayder Enerji Forumu Basın Lansmanı

Yer/ Saat: Ayder Teras/ 12:00

14 Ocak 2026 Çarşamba – Hoş geldiniz Yemeği

Yer/ Saat: Haşimoğlu Hotel/ 18:00 – 21:00

Forum Programı:

1. Gün: 15 Ocak 2026, Perşembe

Yer: Rize/ Ramada Plaza Wyndham Hotel

2. Gün: 16 Ocak 2026, Cuma

Yer: Ayder Termal Otel

