WhatsApp 8 gün sonra bu telefon modellerinde çalışmayacak - Son Dakika
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Teknoloji

WhatsApp 8 gün sonra bu telefon modellerinde çalışmayacak

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Milyonlarca insanın kullandığı popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 1 Ocak 2025 itibarıyla bazı telefon modellerinde çalışmayacak. İşte Meta tarafından açıklanan ve 8 gün sonra uygulamanın çalışmayacağı o telefon modelleri.

23.12.2024 15:00  Güncelleme: 15:07
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Meta, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren bazı Motorola, Samsung, HTC, LG ve Sony telefon modellerinden elini eteğini çekecek ve desteğini sonlandıracak.

WHATSAPP DESTEĞİNDE SONA GELİNDİ

Şirket, periyodik olarak eski donanıma sahip ve yeni sürümleri çalıştırmakta zorluk çeken telefonlar için WhatsApp desteğinde sona gelindiğini açıkladı.

LİSTE YAYIMLANDI

Samsung: Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini

Motorola: Moto G (1. nesil), Razr HD, Moto E 2014

HTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 601

LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90

Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V

WhatsApp'ın gelişen özellikleri ve platforma eklenen yenilikler, bu cihazların eski donanımlarıyla uyumsuz hale gelmelerine neden oluyor. Güncel özelliklerin akıcı, anlaşılır ve düzenli bir şekilde çalışabilmesi için daha güçlü ve yeni cihazlar olması gerekmektedir. Bu nedenle eski donanımlara sahip olan cihazlarda çalışmakta güçlük çeken WhatsApp çareyi doğrudan desteğini kesmekte buluyor.

İPHONE'LER İÇİN SON TARİH MAYIS 2025

İphone model telefonlar için ise son tarih mayıs 2025 olarak verildi. İOS 15.1 ve daha eski sürümleri kullanan iPhone modelleri, Mayıs 2025 itibarıyla WhatsApp desteğinden faydalanamayacak.

WhatsApp 8 gün sonra bu telefon modellerinde çalışmayacak

Teknoloji, Whatsapp, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji WhatsApp 8 gün sonra bu telefon modellerinde çalışmayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • sd asd:
    Bu model kullanan türk vatandaşlarının telefon tarihi zaten 2022-2023 olduğu için sıkıntı yaşamıyorlar, hep böyle devam edecek :) Ne kadar kötü durumdayız 5 1 Yanıtla
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