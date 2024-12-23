Meta, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren bazı Motorola, Samsung, HTC, LG ve Sony telefon modellerinden elini eteğini çekecek ve desteğini sonlandıracak.
Şirket, periyodik olarak eski donanıma sahip ve yeni sürümleri çalıştırmakta zorluk çeken telefonlar için WhatsApp desteğinde sona gelindiğini açıkladı.
Samsung: Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini
Motorola: Moto G (1. nesil), Razr HD, Moto E 2014
HTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 601
LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90
Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V
WhatsApp'ın gelişen özellikleri ve platforma eklenen yenilikler, bu cihazların eski donanımlarıyla uyumsuz hale gelmelerine neden oluyor. Güncel özelliklerin akıcı, anlaşılır ve düzenli bir şekilde çalışabilmesi için daha güçlü ve yeni cihazlar olması gerekmektedir. Bu nedenle eski donanımlara sahip olan cihazlarda çalışmakta güçlük çeken WhatsApp çareyi doğrudan desteğini kesmekte buluyor.
İphone model telefonlar için ise son tarih mayıs 2025 olarak verildi. İOS 15.1 ve daha eski sürümleri kullanan iPhone modelleri, Mayıs 2025 itibarıyla WhatsApp desteğinden faydalanamayacak.
Son Dakika › Teknoloji › WhatsApp 8 gün sonra bu telefon modellerinde çalışmayacak - Son Dakika
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