WhatsApp'a bir bomba özellik daha! Kullanıcılar para kazanma imkanı bulacak - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

WhatsApp'a bir bomba özellik daha! Kullanıcılar para kazanma imkanı bulacak

Geniş Video İzle

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a yeni bir özellik daha geliyor. Beta sürümünde test aşamasında olan özellik sayesinde WhatsApp'ta kurulan toplulukların sahipliği başkalarına devredilebilecek ve kullanıcılar artık topluluklarından para kazanma imkanı da bulabilecek.

16.09.2024 09:24  Güncelleme: 09:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın, Android beta sürümünde test edilen yeni bir özellikle, kullanıcılar artık kurdukları WhatsApp topluluklarını başka kullanıcılara devredebilecek.

PARA KAZANMA İMKANI BULABİLECEKLER

Beta sürümünde ortaya çıkan ortaya çıkan ve kullanıcıların kendi büyüttükleri toplulukları diğer kişilere aktarmalarını mümkün kılacak yeni özellik sayesinde kullanıcılar artık topluluklarından para kazanma imkanı da bulabilecek.

WhatsApp'a bir bomba özellik daha! Kullanıcılar para kazanma imkanı bulacak

ESKİ YÖNETİCİ POZİSYONUNDA KALMAYA DEVAM EDECEK

WhatsApp'ın beta sürümündeki ekran görüntülerine göre, bir topluluğun yöneticisi topluluğu başka bir kullanıcıya devretmeye karar verdiğinde, devir işlemi sırasında eski yönetici yönetici pozisyonunda kalmaya devam edecek.

Ancak, yeni yönetici, devir işlemini tamamladıktan sonra eski yöneticileri yöneticilik görevinden çıkarabilecek. Bu süreç, tüm tarafların arasındaki anlaşmalar çerçevesinde gerçekleştirilecek.

WhatsApp\'a bir bomba özellik daha! Kullanıcılar para kazanma imkanı bulacak

Teknoloji, Whatsapp, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji WhatsApp'a bir bomba özellik daha! Kullanıcılar para kazanma imkanı bulacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ankara null:
    turkiyede olmaz abdde olur 7 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:19 Motosikletli Kurye Tacizden Gözaltında Motosikletli Kurye Tacizden Gözaltında
22:12 Mehmet Şimşek herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Şu anda gündemimizde yok Mehmet Şimşek herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Şu anda gündemimizde yok
21:05 Üstelik bunu yapan bir zincir market Tarihi geçmiş ürünleri, “1 alana 1 bedava“ kampanyasıyla satmaya çalıştılar Üstelik bunu yapan bir zincir market! Tarihi geçmiş ürünleri, "1 alana 1 bedava" kampanyasıyla satmaya çalıştılar
19:29 Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti! Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı
19:20 Ayşenur Ezgi’nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı Ayşenur Ezgi'nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı
09:46 Bir hayranının etek altı görüntülerini çektiğini fark eden Shakira sahneyi terk etti Bir hayranının etek altı görüntülerini çektiğini fark eden Shakira sahneyi terk etti
09:42 Pis Yedili’nin Orço’su Burak Alkaş, Arka Sokaklar’ın kadrosunda Pis Yedili'nin Orço'su Burak Alkaş, Arka Sokaklar'ın kadrosunda
09:31 Şenol Güneş’ten hakeme olay sözler: 6.oyuncu kuralını öğrenmemişler, ben yayladaydım ama duydum onu Şenol Güneş'ten hakeme olay sözler: 6.oyuncu kuralını öğrenmemişler, ben yayladaydım ama duydum onu
09:29 AK Parti MYK toplanıyor Vatandaşın en önemli sorunu Erdoğan’ın önüne gelecek AK Parti MYK toplanıyor! Vatandaşın en önemli sorunu Erdoğan'ın önüne gelecek
09:25 WhatsApp’a bir bomba özellik daha Kullanıcılar para kazanma imkanı bulacak WhatsApp'a bir bomba özellik daha! Kullanıcılar para kazanma imkanı bulacak
09:19 Maç sonu ortalığı yıktılar Trabzonspor’dan ırkçılık tepkisi Maç sonu ortalığı yıktılar! Trabzonspor'dan ırkçılık tepkisi
09:18 Evim Şahane’nin mimarı Selim Yuhay, unutamadığı anısını gözyaşları içinde anlattı Evim Şahane’nin mimarı Selim Yuhay, unutamadığı anısını gözyaşları içinde anlattı
09:18 Adana’da tır ile minibüs çarpıştı Ölü ve yaralılar var Adana'da tır ile minibüs çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
09:10 Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu En yakınındaki isim gözaltına alındı Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu! En yakınındaki isim gözaltına alındı
09:01 Oyuncu Ferit Kaya evlendi Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu Oyuncu Ferit Kaya evlendi! Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 22:45:21. #1.13#
SON DAKİKA: WhatsApp'a bir bomba özellik daha! Kullanıcılar para kazanma imkanı bulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement