WhatsApp'a müthiş bir özellik geliyor! Durumlarda kullanıcılar etiketlenebilecek - Son Dakika
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Teknoloji

WhatsApp'a müthiş bir özellik geliyor! Durumlarda kullanıcılar etiketlenebilecek

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WhatsApp, durum güncellemelerinde kişilerden bahsetme özelliğini kullanıma sunuyor. Etiketlenen kullanıcı, durum güncellemesini yeniden paylaştığında orijinal oluşturucunun kimliği gizli kalacak.

18.09.2024 10:03
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WhatsApp, yakın zamanda durum güncellemelerine yeni bir özellik kazandırmaya hazırlanıyor. Meta'nın sahibi olduğu mesajlaşma platformu, yeni özellikle birlikte durum paylaşan kullanıcıların bir başka kullanıcıyı etiketlemelerine olanak tanıyor. Bir kişiden bahsedildiğinde, bu kişi bir bildirim alacak ve böylece kullanıcıların hedef kitleleriyle etkileşime geçmeleri kolaylaşacak.

Durum güncellemeleri aracılığıyla fotoğraf ve video paylaşımı esnasında başlık çubuğunda bir seçenek yer alacak ve bu seçenek sayesinde bir kullanici etiketlenebilecek. Bahsedilen kişi durumu görüntüleyen başka hiç kimse tarafından görülemeyeceğinden, kullanıcı ile bahsedilen kişinin arasındaki etkileşimin gizli kalacağı belirtildi.

PAYLAŞAN KİŞİNİN KİMLİĞİ GİZLİ KALACAK

Etiketlenen kişilerin, durum ekranındaki yeni bir yeniden paylaş düğmesi aracılığıyla durum güncellemesini kendi kitleleriyle yeniden paylaşabilecekler. Ancak, söz konusu kişi durum güncellemesini yeniden paylaştığında, orijinal oluşturucunun kimliği gizli kalacak. Bu da yeniden paylaşılan durumu izleyenlerin orijinal oluşturucuya doğrudan ulaşamayacağı anlamına geliyor. Bu özelliğin henüz beta aşamasında olduğu ve gelecek haftalarda daha fazla kullanıcıya sunulacağı kaydedildi.

WhatsApp\'a müthiş bir özellik geliyor! Durumlarda kullanıcılar etiketlenebilecek

Sosyal Medya, Teknoloji, Whatsapp, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji WhatsApp'a müthiş bir özellik geliyor! Durumlarda kullanıcılar etiketlenebilecek - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Fatih COŞKUN:
    Bir gün çorum spor şampiyon olacak.?? 7 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: WhatsApp'a müthiş bir özellik geliyor! Durumlarda kullanıcılar etiketlenebilecek - Son Dakika
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