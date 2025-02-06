Whatsapp'a casus yazılım saldırısı - Son Dakika
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Whatsapp'a casus yazılım saldırısı

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Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp, Avrupa'da birçok ülkenin ardından bu kez İtalya'da casus yazılım saldırısına uğradı. Roma hükümeti, konunun ciddi bir mesele olarak değerlendirdiğini belirtti.

06.02.2025 14:21  Güncelleme: 14:46
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İtalya, mesajlaşma uygulaması Whatsapp'a yapılan saldırıyı konuşuyor. 7 cep telefonu kullanıcısının Meta'nın anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerindeki iletişimlerinin, bir casus yazılım aracılığıyla hedef alındığı bildirildi.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki hükümetin, bu konuyu ciddi bir mesele olarak değerlendirdiği belirtilerek " Hükümet, doğrudan Başbakanlığa bağlı olan Ulusal Siber Güvenlik Ajansını (ACN) harekete geçirmiştir. ACN, 'WhatsApp Ireland Limited' tarafından yetkilendirilen Advant hukuk firmasıyla iletişime geçmiştir. Şu ana kadar bundan etkilenen İtalyan kullanıcılarının sayısının 7 olduğu ortaya çıkmıştır." ifadeleri kullanıldı.

AVRUPA GENELİNDE MAĞDUR SAYISI ARTIYOR

Açıklamada, söz konusu hat sahiplerinin kimliğinin ACN'ye bildirilmediği, WhatsApp Ireland Limited'in bu kişileri doğrudan bilgilendirdiği ve gizliliklerini koruma amacıyla herhangi bir isim açıklamadığı kaydedildi. İtalya Başbakanlığının açıklamasında, İtalya dışında Belçika, Yunanistan, Letonya, Litvanya, Avusturya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Çekya, Danimarka, Almanya, Hollanda, Portekiz, İspanya ve İsveç'ten de mağdur kullanıcıların bulunduğu ifade edildi.

WHATSAPP, İSRAİL MERKEZLİ CASUS YAZILIM KONUSUNDA UYARMIŞTI

Meta'nın anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, ocak ayı sonunda yaklaşık 90 gazeteci ve sivil toplum üyesinin, "Paragon Solutions" adlı İsrail merkezli bir şirketin "Graphite" isimli casus yazılımıyla hedef alınmış olabileceğini bildirmişti. Başbakan Meloni'nin partisi İtalya'nın Kardeşlerinin gençlik kollarındaki faşizm yanlılarını Haziran 2024'te ortaya çıkaran "Fanpage" isimli haber sitesinin yayın yönetmeni Francesco Cancellato da Whatsapp'ın kendisine gönderdiği uyarı mesajıyla siber saldırının hedefinden haberdar olduğunu açıklamıştı. Cancellato haricinde genellikle Akdeniz'i geçmeye çalışan göçmenleri kurtarmak üzere faaliyetlerde bulunan Mediterranea Saving Humans adlı sivil toplum kuruluşunun kurucusu ve başkanı Luca Casarini de benzer şekilde şikayetçi olmuştu.

Whatsapp\'a casus yazılım saldırısı

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Son Dakika Teknoloji Whatsapp'a casus yazılım saldırısı - Son Dakika

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