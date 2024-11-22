WhatsApp sesli mesajların yazıya çevirecek yeni özelliği devreye alıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

WhatsApp sesli mesajların yazıya çevirecek yeni özelliği devreye alıyor

Geniş Video İzle

WhatsApp, kullanıcıların şikayetlerini dikkate alarak ses kayıtları yazıya dönüştürecek yeni özelliği kullanıma sokacak.

22.11.2024 15:11  Güncelleme: 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni bir özelliği devreye alıyor.

Kullanıcıların şikayetlerini dikkate alan WhatsApp, artık gelen sesli mesajları çok kolay bir şekilde yazıya dökülebilinecek.

Yapılan güncelleme ile birlikte, önümüzdeki haftalarda az sayıda dil seçeneğiyle olmak üzere dünya genelinde kademeli olarak kullanıma açılacağı duyuruldu. Başlangıçta İngilizce, Portekizce, İspanyolca ve Rusça dillerinin kullanılabileceği belirtilirken; dil sayısının önümüzdeki dönemde artacağı da ifade edildi.

ÖZEL OLARAK OLUŞTURACAK

Bir sesli mesaj yazıya döküldüğünde transkriptler sadece kişinin cihazında özel olarak oluşturulacak. Yani, uçtan uca şifreleme sayesinde WhatsApp'ın kendisi dahil hiç kimse bu içerikleri göremeyecek.

NASIL KULLANILACAK?

Özelliği kullanabilmek için Ayarlar > Sohbetler > Sesli mesaj transkriptleri menüsüne girerek yeni özelliği etkinleştirmek gerekecek. Bu aşamalar yapıldıktan sonra transkriptlerin kolayca açılabileceği ve transkript dilinin de seçilebilece de aktarıldı. Özelliği kullanabilmek için ise bir sesli mesajın üzerine basılı tutup "Metne çevir" düğmesine dokunarak sesli mesajların transkriptinin görülebileceği belirtildi.

WhatsApp sesli mesajların yazıya çevirecek yeni özelliği devreye alıyor

Teknoloji, Whatsapp, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji WhatsApp sesli mesajların yazıya çevirecek yeni özelliği devreye alıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılında hanelerimizin yarısını kendi doğalgazımızla karşılayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılında hanelerimizin yarısını kendi doğalgazımızla karşılayacağız
15:16 Kılıçdaroğlu’ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen ’işbirlikçi’ çıktı, güvenmem hataydı Kılıçdaroğlu'ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen 'işbirlikçi' çıktı, güvenmem hataydı
14:23 A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile eşleşti A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile eşleşti
13:51 ’’Safları sıklaştırın’’ diyen Kılıçdaroğlu’na adliye önünde coşkulu karşılama ''Safları sıklaştırın'' diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama
10:23 Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! İşte tüm detaylar
23:03 TBMM’de kabul edildi Yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silahlara yönelik cezalar artırıldı TBMM'de kabul edildi! Yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silahlara yönelik cezalar artırıldı
22:33 Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı
22:18 Askerlere cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıkan eski komutanın cezası belli oldu Askerlere cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıkan eski komutanın cezası belli oldu
21:56 CHP lideri Özel: CHP’ye üye alımları sırasında terörist sızmasın diye istihbarat desteği istedik CHP lideri Özel: CHP'ye üye alımları sırasında terörist sızmasın diye istihbarat desteği istedik
21:30 Kripto dünyasının dört gözle beklediği haber geldi: SEC Başkanı Gary Gensler kararını açıkladı Kripto dünyasının dört gözle beklediği haber geldi: SEC Başkanı Gary Gensler kararını açıkladı
21:27 ABD’deki Bitcoin ETF’leri 100 milyar doları geride bırakarak rekor kırdı ABD'deki Bitcoin ETF'leri 100 milyar doları geride bırakarak rekor kırdı
21:21 Putin’den dünyayı tedirgin eden bir açıklama daha: Savaş artık küresel Putin'den dünyayı tedirgin eden bir açıklama daha: Savaş artık küresel
21:17 Matt Gaetz, Trump’ın Adalet Bakanı adaylığından çekildi Matt Gaetz, Trump'ın Adalet Bakanı adaylığından çekildi
21:05 Dünyanın en uzun ve en kısa kadını ilk kez buluştu Dünyanın en uzun ve en kısa kadını ilk kez buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 15:51:00. #1.11#
SON DAKİKA: WhatsApp sesli mesajların yazıya çevirecek yeni özelliği devreye alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.