Olmadığı akıllı telefon neredeyse kalmayan WhatsApp, kullanıcıların grup sohbetlerinde etkileşim biçimlerini değiştirecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Uzun zamandır beklenen bu yeniliğin, kalabalık gruplarda kimlerin çevrim içi olduğunu kolayca görmek isteyen kullanıcılar için önemli bir kolaylık sağlayacağı belirtildi.
Meta, popüler mesajlaşma uygulamasına, grup sohbetlerinde anlık olarak hangi üyelerin çevrim içi olduğunu gösteren bir fonksiyon ekleyecek. Şu an için yalnızca Android cihazlarda test aşamasında olan bu özelliğin, kullanıcıların grup üyelerinin çevrim içi durumlarını daha rahat takip etmelerini mümkün kılacağı açıklandı.
Özelliğin şu an deneme sürecinde olduğu ve ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağına dair kesin bir tarih bulunmadığına dikkat çekildi. Bu yeni özelliğin, WhatsApp kullanıcılarının grup sohbetlerinde daha etkin ve verimli bir şekilde etkileşim kurabilmesine olanak tanıyacağı aktarıldı.
Son Dakika › Teknoloji › WhatsApp'tan grup sohbetlerine yeni özellik - Son Dakika
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