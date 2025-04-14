WhatsApp ve Instagram'da tarihi değişiklik yaşanabilir - Son Dakika
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Teknoloji

WhatsApp ve Instagram'da tarihi değişiklik yaşanabilir

WhatsApp ve Instagram\'da tarihi değişiklik yaşanabilir

Sosyal medya devleri WhatsApp ve Instagram'ın satışa çıkabileceği belirtildi. Meta'nın antitröst davasında aleyhte karar çıkması durumunda iki sosyal medya devinin satış işlemi gerçekleşebilir.

14.04.2025 16:32
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Meta'nın Instagram ve WhatsApp'ı satın alarak tekel oluşturduğu iddiasıyla açılan antitröst davası bugün Washington'da başlıyor. Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Facebook'un sahibi olan Meta'nın, rekabeti ortadan kaldırmak amacıyla 2012'de Instagram'ı, 2014'te ise WhatsApp'ı satın alarak kendisine fiilen tekel sağladığını iddia ediyor.

Zuckerberg ve şirketin eski operasyon müdürü Sheryl Sandberg'in birkaç hafta sürebilecek duruşmada ifade vermeleri bekleniyor.

İKİ SOSYAL MEDYA DEVİ SATIŞA ZORLANABİLİR

FTC'nin davayı kazanması durumunda, Meta CEO'su Mark Zuckerberg hem Instagram'ı hem de WhatsApp'ı satmaya zorlanabilir. Federal Ticaret Komisyonu, Meta'nın 2012'de Instagram'ı 1 milyar dolara ve 2014'te WhatsApp'ı 19 milyar dolara satın aldığında şirketin sosyal medya üzerindeki tekelini sürdürmek için yasa dışı davrandığı iddiasıyla 2020'de dava açmıştı. FTC, Meta'nın bu uygulamalar için fazla ödeme yaptığını öne sürmüştü. Meta, nisan ayında federal yargıçtan FTC'nin davasını duruşma yapılmadan reddetmesini talep etmişti. Ardından nisan ayı başlarında Zuckerberg'in ABD Başkanı Donald Trump ile antitröst davasına ilişkin olası uzlaşmanın şartlarını görüştüğü belirtilmişti.

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Son Dakika Teknoloji WhatsApp ve Instagram'da tarihi değişiklik yaşanabilir - Son Dakika

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SON DAKİKA: WhatsApp ve Instagram'da tarihi değişiklik yaşanabilir - Son Dakika
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