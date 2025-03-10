Eski adıyla Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X'e erişmekte sorun gerçekleşiyor. Kullanıcılar, Twitter'a girmek isterken karşılarına "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene" hatası çıktıklarını aktardı.
Kesintileri paylaşan web sitesi downdetector'deki verilere göre, kullanıcı raporları Twitter'da problemlerin olduğunu belirtiyor. Sitede 10 Mart 2025 12:22 civarları itibarıyla kullanıcılardan yoğun şekilde rapor geldiği kaydedildi.
Son Dakika › Teknoloji › X (Twitter) çöktü mü? Siteye giren herkes aynı mesajı görüyor - Son Dakika
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