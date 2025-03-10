X (Twitter) çöktü mü? Siteye giren herkes aynı mesajı görüyor - Son Dakika
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Teknoloji

X (Twitter) çöktü mü? Siteye giren herkes aynı mesajı görüyor

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Her günlü milyonlarca insanın ziyaret ettiği mesajlaşma platformu X eski adıyla Twitter çöktü. Platforma girmek isteyen kullanıcılar "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene" mesajıyla karşılaşıyor.

10.03.2025 13:09  Güncelleme: 13:20
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Eski adıyla Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X'e erişmekte sorun gerçekleşiyor. Kullanıcılar, Twitter'a girmek isterken karşılarına "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene" hatası çıktıklarını aktardı.

KULLANICI RAPORLARI GELİYOR

Kesintileri paylaşan web sitesi downdetector'deki verilere göre, kullanıcı raporları Twitter'da problemlerin olduğunu belirtiyor. Sitede 10 Mart 2025 12:22 civarları itibarıyla kullanıcılardan yoğun şekilde rapor geldiği kaydedildi.

X (Twitter) çöktü mü? Siteye giren herkes aynı mesajı görüyor
X (Twitter) çöktü mü? Siteye giren herkes aynı mesajı görüyor

Teknoloji, Twitter, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji X (Twitter) çöktü mü? Siteye giren herkes aynı mesajı görüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mehmet Yılmaz:
    iyi olmuş batsin ikiside inşallah 13 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    2 side batsın 13 0 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    bütün sosyal medya batsın insanlar kendine gelsin 8 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: X (Twitter) çöktü mü? Siteye giren herkes aynı mesajı görüyor - Son Dakika
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