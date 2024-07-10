Yapay zeka ile oluşturuldu! İşte Türk erkeklerinin en çok beğendiği kadın tipi - Son Dakika
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Teknoloji

Yapay zeka ile oluşturuldu! İşte Türk erkeklerinin en çok beğendiği kadın tipi

Yapay zeka ile oluşturuldu! İşte Türk erkeklerinin en çok beğendiği kadın tipi

Yapay zeka, Türk erkeklerinin estetik ve özelliklerine göre mükemmel bir model tasarladı. Gelişen teknoloji sayesinde, güzellik ve çekicilik anlayışları yapay zeka algoritmaları ile analiz edilerek belirli bir model ortaya çıkarıldı.

10.07.2024 16:30
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Son dönemlerde müthiş bir ilerleme kaydeden ve birçok iş dalında kullanılmaya başlanan Yapay zeka, geniş bir veri havuzundan Türk erkeklerinin güzellik kriterlerini analiz etti. Bu analizler sonucunda, en çok beğenilen fiziksel özellikler ve karakteristik detaylar belirlenerek mükemmel modelin tasarımı yapıldı.

ÇEŞİTLİ MECRALARDAN TOPLANAN VERİLER KULLANIDI

Yapay zeka; sosyal medya, anketler ve çeşitli platformlar üzerinden toplanan verileri kullanarak kapsamlı bir analiz gerçekleştirdi. Bu analizler, Türk erkeklerinin en çok tercih ettiği saç rengi, göz rengi, yüz şekli gibi fiziksel özellikleri ve kişilik özelliklerini ortaya koydu.

SONUÇLAR NEYİ GÖSTERİYOR?

Analiz sonuçlarına göre; Türk erkeklerinin en çok beğendiği model, belirli fiziksel ve karakteristik özelliklere sahip. Bu model, estetik kriterlerin yanı sıra, samimiyet ve güler yüzlülük gibi kişilik özellikleriyle de dikkat çekiyor.

İşte yapay zeka tarafından oluşturulan o model;

Yapay zeka ile oluşturuldu! İşte Türk erkeklerinin en çok beğeneceği kadın tipi

Teknoloji, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Yapay zeka ile oluşturuldu! İşte Türk erkeklerinin en çok beğendiği kadın tipi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Ramazan Ertaş: Bizimkilere nefes alsın yeter. Yapay zekaya gerek yok. 82 0 Yanıtla
    Özlem ılgın: hahaaa aradığım yorum :)) 22 1
  • Tuna güler: Ama bu Rus :)) 30 1 Yanıtla
  • Deniz Öztürk: Sanki dünyadaki bütün erkeklerin beğendiği Kadın tipi olmasın.. 25 0 Yanıtla
  • MURAT DURU: Benim için gark etmez delik deliktir 5 14 Yanıtla
  • serkan keskin: hayaller paris yasantim somali mokali..mokali.. 12 0 Yanıtla
  • Nurettin ÇELİKBAĞ: Bence tüm erkeklerin tipi gibi duruyor 9 0 Yanıtla
  • Ibo Türkkan: Güzelmiş Allah sahibine bağışlasın 6 0 Yanıtla
  • Murat Kara: Meraklı bekleyenler 3 yıl sonra A101 satışa gelecekmiş 3 0 Yanıtla
  • Alucralı: Bütün oklar ruslar üzerinde yogunlaşmış 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Yapay zeka ile oluşturuldu! İşte Türk erkeklerinin en çok beğendiği kadın tipi - Son Dakika
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