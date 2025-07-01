Yapay Zeka Politikaları Derneği Başkanı: Yapay zeka, stratejik bir gereksinim, magazin konusu değil

Haberler.com ekranlarında yayınlanan Kariyer 4.0 programına konuk olan Yapay Zeka Politikaları Derneği Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, Türkiye'nin yapay zeka yol haritası ve gençlerin gelecekteki kariyer planlamalarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Küçükşabanoğlu, Türkiye'nin ilk hologram merkezini kuran girişimci olarak deneyimlerini paylaşırken, gençlere yapay zeka okuryazarlığı çağrısında bulundu.

"YAPAY ZEKA MAGAZİN DEĞİL, STRATEJİK GEREKSİNİM"

Zafer Küçükşabanoğlu, yapay zekanın artık ülkeler ve toplumlar için bir ihtiyaç haline geldiğini vurgulayarak, "Yapay zeka ülkeler, devletler ve toplumlar için magazinsel bir konu değil, stratejik bir gereksinim oldu." ifadelerini kullandı. Gelişmiş ülkelerin ana gündeminin yapay zeka olduğunu söyledi.

"GENÇLER YAPAY ZEKAYI KARİYERLERİNE ENTEGRE ETMELİ"

Küçükşabanoğlu, gençlerin geleceğe hazırlanırken yapay zekayı mutlaka kariyer planlarına katmaları gerektiğini belirterek, "Gençler 2030'dan sonra iyi bir iş bulmak isterlerse de kariyerlerinde yapay zeka olması lazım."dedi. Ayrıca ikna kabiliyetlerinin geliştirilmesi gerektiğini ve girişkenlik yerine girişimcilik hedeflenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

"YAPAY ZEKA ETİĞİ VE MAHREMİYET KONUSUNDA SORUNLAR KAPIDA"

Yapay zekanın etik boyutuna da dikkat çeken Küçükşabanoğlu, "Yapay zekanın mahremiyet ve etik tarafından çok ciddi problemleri olacak." diyerek hem bireylerin hem de kurumların bu konularda bilinçlenmesi gerektiğini belirtti.

"TÜRKİYE'DE TOPLUM YAPAY ZEKAYA MERAKLI AMA BİLGİSİZ"

Türkiye'de yapay zekaya dair toplumsal algıya ilişkin de konuşan Küçükşabanoğlu, "Türkiye'de yaptığımız araştırmalarda toplumun yapay zekaya ilgisi olduğunu fakat bilgisi olmadığını gördük." dedi. Yapay zeka politikalarının bir an önce belirlenmesi ve uygulanması gerektiğini vurguladı.