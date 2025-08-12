Yapay Zeka Teknoloji Danışmanı Ömer Wilson: Yapay zeka gelecekte bilinç ve inanç konularına girecek

Haberler.com ekranlarında Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Yapay Zeka Teknoloji Danışmanı Ömer Wilson, teknolojinin geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin sektördeki yerini, en büyük riskleri ve 5 yıl içinde yaşanacak dönüşümleri anlattı.

"YAPAY ZEKANIN EN BÜYÜK KORKUSU, KENDİ GELİŞMİŞ VERSİYONUNU ÜRETİP KONTROLDEN ÇIKMASI"

Ömer Wilson, yapay zekanın gelişimiyle ilgili en büyük endişelerden birinin, kendi kendini geliştirecek daha ileri versiyonlar üretmesi ve bunun kontrolün kaybedilmesine yol açması olduğunu vurguladı. Bu durumun insanlık için ciddi riskler barındırabileceğini belirtti.

"TÜRKİYE'NİN YAPAY ZEKA FARKINDALIĞI AVRUPA'DAN GERİ DEĞİL"

Wilson, Türkiye'nin yapay zeka farkındalığında birçok Avrupa ülkesinden geri olmadığını ve özellikle finans, borsa ve veri analitiği alanlarında teknolojinin yoğun olarak kullanıldığını ifade etti. Yeni fikirlerin sektörde önemli bir avantaj sağladığını da ekledi.

"YAPAY ZEKA GELECEKTE BİLİNÇ VE İNANÇ KONULARINA GİRECEK"

Gelecek projeksiyonlarına değinen Wilson, önümüzdeki 5 yıl içinde yapay zekanın günlük hayatın ayrılmaz bir parçası haline geleceğini, hatta bilinç ve inanç gibi derin konularda analizler yapabilecek seviyeye ulaşacağını söyledi.