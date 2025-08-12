Haberler.com ekranlarında Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Yapay Zeka Teknoloji Danışmanı Ömer Wilson, teknolojinin geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin sektördeki yerini, en büyük riskleri ve 5 yıl içinde yaşanacak dönüşümleri anlattı.
Ömer Wilson, yapay zekanın gelişimiyle ilgili en büyük endişelerden birinin, kendi kendini geliştirecek daha ileri versiyonlar üretmesi ve bunun kontrolün kaybedilmesine yol açması olduğunu vurguladı. Bu durumun insanlık için ciddi riskler barındırabileceğini belirtti.
Wilson, Türkiye'nin yapay zeka farkındalığında birçok Avrupa ülkesinden geri olmadığını ve özellikle finans, borsa ve veri analitiği alanlarında teknolojinin yoğun olarak kullanıldığını ifade etti. Yeni fikirlerin sektörde önemli bir avantaj sağladığını da ekledi.
Gelecek projeksiyonlarına değinen Wilson, önümüzdeki 5 yıl içinde yapay zekanın günlük hayatın ayrılmaz bir parçası haline geleceğini, hatta bilinç ve inanç gibi derin konularda analizler yapabilecek seviyeye ulaşacağını söyledi.
Son Dakika › Teknoloji › Yapay Zeka Teknoloji Danışmanı Ömer Wilson: Yapay zeka gelecekte bilinç ve inanç konularına girecek - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?