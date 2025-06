Yapay zeka ve teknoloji trendleri New Generation Summit\'te konuşulacak

Yapay zeka ve teknoloji trendlerine odaklanan New Generation Summit'in teması ve detayları belli oldu. 12 Haziran'da Grand Pera İstanbul'da gerçekleşecek olan etkinlik "AI & US" temasıyla yapay zeka ve trendler ekosisteminin nabzını tutmaya hazırlanıyor.

Yapay zeka, pazarlama teknolojileri ve kültürel dönüşüm gibi alanlarda zihin açıcı konuşmalara ev sahipliği yapacak olan New Generation Summit, Türkiye'nin farklı disiplinlerinden uzman isimleri Grand Pera'da bir araya getirecek. Etkinlikte; yapay zeka destekli müşteri deneyimi, sürdürülebilirlik odaklı dönüşümler, insan bilinci ve teknoloji etkileşimi, yeni nesil içerik üretim modelleri gibi birçok konu konuşmacılar tarafından ele alınacak. Dijital çağın gerektirdiği çok boyutlu bakış açısını odağına alan etkinlik, AI çağında hem bireyin hem de kurumların dönüşümüne ışık tutmayı hedefliyor.

Etkinlikte; FutureBright Group Kurucu Ortağı Akan Abdula, Lenovo Türkiye Pazarlama ve İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Banu Soyak, Consciouslab Founder'ı Kayhan Dural, Mimeda Genel Direktörü Kına Demirel ve Havas Türkiye CGO'su ve Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Cüneyt Devrim başta olmak üzere alanında uzman birçok önemli isim konuşmacı olarak yer alacak.

"Yapay zekayı yalnızca bir teknoloji değil, insan potansiyelini dönüştüren bir ortak olarak görmeliyiz"

New Generation Summit hakkında konuşan Pazarlamasyon CEO'su Murat Necip, "Yapay zeka artık yalnızca teknolojik gelişmelerin değil, aynı zamanda kültürel dönüşümün ve toplumsal yeniden yapılanmanın da ana ekseninde yer alıyor. New Generation Summit, bu dönüşümün nabzını tutan, vizyoner bakış açılarını bir araya getiren çok değerli bir etkinlik. İnsan ve makineler arasındaki sınırların giderek silikleştiği bu çağda, yapay zekâyı yalnızca bir araç olarak değil, aynı zamanda insan potansiyelini yeniden tanımlayan bir partner olarak görmemiz gerekiyor. Bu yıl "AI & US" teması altında gerçekleşecek olan etkinlikte; pazarlamadan sürdürülebilirliğe, etik yaklaşımlardan iş dünyasının dönüşümüne kadar birçok başlık ele alınacak. İnsan + Yapay zeka birlikteliğiyle, yalnızca teknolojiye değil, insanlığa da yön verecek yeni hikâyeler yazmamız mümkün. Pazarlamasyon olarak bu dönüşümün bir parçası olmaktan heyecan duyuyoruz." dedi.