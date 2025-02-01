Yapay zeka yarışında Avrupa geride mi kalıyor? - Son Dakika
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Teknoloji

Yapay zeka yarışında Avrupa geride mi kalıyor?

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Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur, sunucu Ebru Toğuşlu'nun sunduğu Kariyer 4.0 programında Haberler.com stüdyosunda yapay zeka alanındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Avrupa'nın yapay zeka yarışında geri kaldığını belirten Teymur, gelecekte mesleklerin tamamının yapay zekaya devredileceğini vurguladı.

01.02.2025 16:56
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Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur, sunucu Ebru Toğuşlu'nun moderatörlüğünde Haberler.com stüdyosunda gerçekleşen Kariyer 4.0 programına konuk oldu. Programda yapay zeka alanındaki yatırımlar ve gelecekteki etkileri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Teymur, Avrupa'nın yapay zeka alanındaki yatırımlarda geri kaldığını ve gelecekte mesleklerin büyük bir kısmının yapay zeka ve robotlara devredileceğini belirtti.

"AVRUPA'NIN TEKNOLOJİYE AYIRACAK BÜTÇESİ VE İSTEĞİ YOK"

Dr. Ekrem Teymur, Avrupa'nın yapay zeka yatırımları konusunda geride kaldığını belirterek, "Tek bir şirketin bu sene yapay zekaya ayırdığı bütçe 80 milyar dolar. Avrupa'nın bu yatırım yarışına girmesi mümkün görünmüyor." ifadelerini kullandı.

Yapay zeka yarışında Avrupa geride mi kalıyor?

"YAPAY ZEKA İŞLERİN YÜZDE 90'INI ALACAK"

Gelecekte yapay zekanın iş hayatına etkisini de değerlendiren Teymur, "Şu anki mesleklerin tamamını yapay zeka ve robotlara devredeceğiz. Bu durum dünya genelinde ciddi bir işsizlik dalgası yaratacak." dedi.

"YAPAY ZEKA DUYGUSUZ KARARLARLA DAHA İYİ SONUÇLAR DOĞURACAK"

Teymur, yapay zekanın rasyonel kararlar alabilme özelliği sayesinde pek çok konuda olumlu sonuçlar doğurabileceğini belirterek, "Sizi seven bir robot yaratmak mümkün. Yapay zekanın duygu faktörünü ortadan kaldırması, bazı alanlarda daha iyi kararlar vermesini sağlayabilir." diye konuştu.

Yapay zeka yarışında Avrupa geride mi kalıyor?

İş Dünyası, Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Yapay zeka yarışında Avrupa geride mi kalıyor? - Son Dakika

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