Yerli savaş uçağı bir ülkeye daha satılacak

Teknoloji

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Yerli ve milli savaş uçağı KAAN için çalışmalar hızla devam ederken, Pakistan medyası uçağın bayrak giydirilmiş fotoğrafını paylaşarak büyük ilgi gösterdi. Haberde, Pakistan'ın 2028'de KAAN'ı hava kuvvetleri envanterine katmasının beklendiği vurgulandı.

TÜRK SAVUNMA SANAYİİNDE BİR DÖNÜM NOKTASI DAHA

Türkiye, yerli ve milli savunma sanayiinde büyük başarılar elde etmeye devam ediyor. Ülke ekonomisine ve savunmasına katkı sağlayan bu adımlar, halkı gururlandırıyor ve Türk savunma sanayinin gücünü pekiştiriyor. Bu kapsamda tarihi bir dönüm noktası yaşanıyor; milli hava araçları üretiminde yeni bir safha geride kaldı.

KAAN'IN İLK UÇUŞU BAŞARILI BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİ

Milli muharip uçak KAAN, 21 Şubat'ta ilk uçuşunu gerçekleştirerek önemli bir adım atmıştı. Şu an, uçağın geliştirilmesi için çalışmalar devam ediyor.

KAAN İÇİN YURTDIŞINDAN YOĞUN İLGİ

Türk savunma sanayii ürünlerinin ihracat başarısının ardından, KAAN'a yönelik talepler artmaya başladı. Özellikle Körfez ülkeleri, Türkiye'nin 5. Nesil savaş uçağı KAAN'ı dikkatle izlerken, geçtiğimiz haftalarda önemli bir ziyaret gerçekleştirildi.

SUUDİ ARABİSTAN YETKİLİLERİ KAAN'U YAKINDAN İNCELEDİ

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı heyeti, KAAN savaş uçağını yerinde inceleme fırsatı buldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan'ın KAAN Milli Muharip Uçak Programı'na katılımı için anlaşmanın imzalanmak üzere olduğunu duyurmuştu.

PAKİSTAN, KAAN'I 2028'DE ENVANTERİNE KATACAK

Pakistan medyası, KAAN'ın bayrak giydirilmiş fotoğrafını paylaşarak uçağa övgülerde bulundu. Ülke genelinde yayımlanan haberlere göre, Pakistan 2028 yılında KAAN'ı hava kuvvetlerine katmayı planlıyor.

KAAN'IN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

KAAN, tasarımı ve imalatıyla tamamen yerli olan bir savaş uçağıdır. Kanat açıklığı 14 metre, yüksekliği 6 metre, uzunluğu ise 21 metredir. Kokpiti tek kişiliktir. KAAN, 55 bin fite kadar yükselebilir ve 40 bin fite çıktığında ses hızının 1,8 katına ulaşabilmektedir. Çift motoru, yüksek manevra kabiliyeti, radara düşük görünürlüğü, iç silah taşıma kapasitesi ve elektronik harp kabiliyeti, KAAN'ı dikkat çeken özellikler arasında yer almaktadır.

KAAN, DÜNYA ÇAPINDA FARK YARATACAK

Türkiye, KAAN ile 5. nesil savaş uçaklarına sahip ülkeler arasına katılacak. KAAN, her türlü hava-hava ve hava-yer hedeflerine stratejik taarruz imkanı sunarak, yüksek hava muharebe menzili ve süpersonik hızda hassas vuruş özellikleri ile fark yaratacak.