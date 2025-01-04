Yerli savaş uçağı bir ülkeye daha satılacak - Son Dakika
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Teknoloji

Yerli savaş uçağı bir ülkeye daha satılacak

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Pakistan Medyası, Milli savaş uçağı KAAN'ın Pakistan bayraklı fotoğrafını paylaştı. Pakistan Hava Kuvvetleri 2028'den sonra Türk 5. nesil savaş uçağı KAAN'ı hizmete almaya hazırlanıyor.

04.01.2025 10:21  Güncelleme: 10:44
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Yerli ve milli savaş uçağı KAAN için çalışmalar hızla devam ederken, Pakistan medyası uçağın bayrak giydirilmiş fotoğrafını paylaşarak büyük ilgi gösterdi. Haberde, Pakistan'ın 2028'de KAAN'ı hava kuvvetleri envanterine katmasının beklendiği vurgulandı.

TÜRK SAVUNMA SANAYİİNDE BİR DÖNÜM NOKTASI DAHA

Türkiye, yerli ve milli savunma sanayiinde büyük başarılar elde etmeye devam ediyor. Ülke ekonomisine ve savunmasına katkı sağlayan bu adımlar, halkı gururlandırıyor ve Türk savunma sanayinin gücünü pekiştiriyor. Bu kapsamda tarihi bir dönüm noktası yaşanıyor; milli hava araçları üretiminde yeni bir safha geride kaldı.

KAAN'IN İLK UÇUŞU BAŞARILI BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİ

Milli muharip uçak KAAN, 21 Şubat'ta ilk uçuşunu gerçekleştirerek önemli bir adım atmıştı. Şu an, uçağın geliştirilmesi için çalışmalar devam ediyor.

KAAN İÇİN YURTDIŞINDAN YOĞUN İLGİ

Türk savunma sanayii ürünlerinin ihracat başarısının ardından, KAAN'a yönelik talepler artmaya başladı. Özellikle Körfez ülkeleri, Türkiye'nin 5. Nesil savaş uçağı KAAN'ı dikkatle izlerken, geçtiğimiz haftalarda önemli bir ziyaret gerçekleştirildi.

SUUDİ ARABİSTAN YETKİLİLERİ KAAN'U YAKINDAN İNCELEDİ

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı heyeti, KAAN savaş uçağını yerinde inceleme fırsatı buldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan'ın KAAN Milli Muharip Uçak Programı'na katılımı için anlaşmanın imzalanmak üzere olduğunu duyurmuştu.

Yerli savaş uçağı bir ülkeye daha satılacak

PAKİSTAN, KAAN'I 2028'DE ENVANTERİNE KATACAK

Pakistan medyası, KAAN'ın bayrak giydirilmiş fotoğrafını paylaşarak uçağa övgülerde bulundu. Ülke genelinde yayımlanan haberlere göre, Pakistan 2028 yılında KAAN'ı hava kuvvetlerine katmayı planlıyor.

KAAN'IN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

KAAN, tasarımı ve imalatıyla tamamen yerli olan bir savaş uçağıdır. Kanat açıklığı 14 metre, yüksekliği 6 metre, uzunluğu ise 21 metredir. Kokpiti tek kişiliktir. KAAN, 55 bin fite kadar yükselebilir ve 40 bin fite çıktığında ses hızının 1,8 katına ulaşabilmektedir. Çift motoru, yüksek manevra kabiliyeti, radara düşük görünürlüğü, iç silah taşıma kapasitesi ve elektronik harp kabiliyeti, KAAN'ı dikkat çeken özellikler arasında yer almaktadır.

KAAN, DÜNYA ÇAPINDA FARK YARATACAK

Türkiye, KAAN ile 5. nesil savaş uçaklarına sahip ülkeler arasına katılacak. KAAN, her türlü hava-hava ve hava-yer hedeflerine stratejik taarruz imkanı sunarak, yüksek hava muharebe menzili ve süpersonik hızda hassas vuruş özellikleri ile fark yaratacak.

Yerli savaş uçağı bir ülkeye daha satılacak

Ekonomi Türkiye, Teknoloji, Pakistan, Savunma, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Yerli savaş uçağı bir ülkeye daha satılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Emrah Hanlioglu:
    ulan daha kendimize yapmadik kimi kandiriyorsunuz makarnacilari mi, neyse secimler yaklasiyor demek ki 21 55 Yanıtla
  • Sezgin Yavuz:
    emeklisine maaş veremiyor herşeyde uçuyoruz maşallah şöyle büyüdük böyle büyüdük rekor kırdık ama ev kirası 25 bin emekliye 12 bin 22 51 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    aq daha biz kullanmadan herkese satiyor tabi para lazım gitmeden doymak yok yola devam 422 milyar dolar 25 38 Yanıtla
  • Onur Dekak:
    bugunde doyduk 17 37 Yanıtla
  • Erkan Durak:
    Reklamlar 8 38 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin:
    Heykel yapın kardeşim ne gerek var 23 18 Yanıtla
  • Serkan Acar:
    Nereden nereye 25 yıl önce askerimizin Üzerine Örtüğümüz battaniye de yemek yediği tabak ve kaşıkta us yazan Üzerinde alman bayrağı olan eğitim Elbiselerin in giydirildiği Bir Türkiye’den dünyaya silah ve uçak ihraç eden Türkiye’ye geldik emeği geçen herkesden Allah razı olsun yani bence bundan gurur duymayan söylemek istemiyorum ama vatan hainidir 36 2 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    bu saçma sapan işlere para harcıyorlar. yapın şöyle güzel heykeller ufkumuz açılsın. heykelsiz ilerleme olmaz. uçağı ne yapalım 11 16 Yanıtla
  • Kenan Dayan:
    BU HABERE TAHATSİZ OLANLAR .....!! ANLADİNİZ .!!!! 4 3 Yanıtla
  • Kara kartal null:
    daha prototipten oteye geçemedi 0 1 Yanıtla
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