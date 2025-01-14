Milli muharip savaş uçağı KAAN'ın ikinci prototipi ilk kez görüntülendi - Son Dakika
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Teknoloji

Milli muharip savaş uçağı KAAN'ın ikinci prototipi ilk kez görüntülendi

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Türk savunma sanayisinin yerli üretim 5. nesil savaş uçağı projesi olan Milli muharip savaş uçağı KAAN'ın ikinci prototipi ilk kez görüldü.

14.01.2025 17:06  Güncelleme: 17:22
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Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde geliştirilen 5. nesil savaş uçağı projesi Milli Muharip Uçak KAAN'ın ikinci prototipi ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı.

Yerli Savaş Uçağı Projesi KAAN'ın İkinci Prototipi İlk Kez Göründü

"YERLİ VE MİLLİ OLARAK YAPACAĞIZ"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, "2024 Yılı Değerlendirme ve 2025 Yılı Hedefler Basın Buluşması" kapsamında basın mensupları ile KAAN savaş uçağının ikinci prototipinin görselini ilk kez paylaştı. Burada yaptığı açıklamada, toplamda 6 adet prototip üretileceğini belirten Görgün, "KAAN'ın motorunu yerli ve milli olarak yapacağız" dedi.

Yerli Savaş Uçağı Projesi KAAN'ın İkinci Prototipi İlk Kez Göründü

KAAN'IN SAHİP OLDUĞU ÖZELLİKLER

KAAN'ın seri üretim aşamasına 2020'li yılların sonunda geçilmesi planlanıyor. 5. nesil jet savaş uçağı projesi sahip olduğu; sensör füzyonu, düşük görünürlüğü, çift motoru, hava-hava ve havadan-yere hâkimiyetlerde üstün özellikleri ile dikkatleri çekiyor. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen ikinci uçuşunda 14 dakika havada kalan KAAN, 230 knot hız ve 10 bin feet irtifaya ulaşmayı başarmıştı. Öte yandan 14 metre kanat açıklığına sahip bulunan KAAN'ın uzunluğu 21 metre ve yüksekliği de 6 metre boyutunda. KAAN'ın azami hızı 1,8 mach, servis tavanı 55 bin ft., pozitif g limiti 9G, negatif G limiti ise 3,5 G olacak.

Yerli Savaş Uçağı Projesi KAAN'ın İkinci Prototipi İlk Kez Göründü
Milli muharip savaş uçağı KAAN\'ın ikinci prototipi ilk kez görüntülendi

Teknoloji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Milli muharip savaş uçağı KAAN'ın ikinci prototipi ilk kez görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Trabzonspor S:
    insanlatı bu tip haberlerle uyutuyorlar. ekonomi bitmiş. yanı başımızda kaç tane devleti böldüler. bu haberlerle insanları kandırın koyunlar çok nasılsa. sahte kabadayılarda çok bu ülkede 99 119 Yanıtla
    Ergenekon Destanı:
    sktir gazyrak 0 0
    Mehmet Islertas:
    Koyun gormek istersen aynayabak yok illede koyun dersen koyariz ellam 0 0
    19815530:
    hadi ordan sahte kabadayı 0 0
  • Oktay KARACA:
    “Profilden maket” diyenler utansın. 113 58 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Savunma sanayi ye verilen 22 yıllık emeği 80 gr dönere satacak değilim . İha siha mı yiyeceğiz diyenlere gelsin KAAN . 96 61 Yanıtla
  • Hidir Akbaba:
    malum kitle şimdi başlar. “italya’dan gemilerle geliyor “ ahahahaa 82 22 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Bu yalana yanlizca ak davarlar inanir 55 43 Yanıtla
    Bayram :
    Cehapkkli sigirlar neden khpeden daha khpe oluyor 0 0
    MİT:
    seni ilgili yerlere şikayet ettim. yakında iletişime geçilecek. 0 0
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