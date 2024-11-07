YouTube\'dan Türkiye\'de dev zam: İşte yeni fiyat listesi

Teknoloji

Dünyanın en çok tercih edilen video platformu YouTube, Avrupa Birliği (AB), Güney Amerika ve Orta Doğu'daki zam kararları sonrasında Türkiye'deki Premium abonelik ücretlerinde de ciddi bir artışa gitti.

Buna göre, aylık abonelik ücreti 57,99 TL'den yüzde 38 artışla 79,99 TL'ye yükseldi. 1 yıllık abonelik ücreti 579,99 TL olarak belirlenirken, aile paketi fiyatı 159,99 TL'ye artırıldı. Abonelik ücreti öğrenciler için ise 52,99 TL olarak yenilendi.

YENİ PAKET: PREMİUM LİTE

Öte yandan YouTube, daha düşük ücretle abonelik seçeneği arayanlar için "Premium Lite" isimli çok daha uygun bir paketi uygulamaya koydu. Premium Lite paketi, reklamları tamamen kaldırmasa da azaltmayı amaçlıyor. Söz konusu paket, Avrupa'da aylık 5,99 Euro ücretle satışa sunuldu.