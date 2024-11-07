YouTube Premium Ücretlerinde Zam

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Reklamsız video izleme deneyimi sunan YouTube Premium aynı zamanda arka planda müzik dinleme özelliği ile kullanıcıları cezbediyordu. YouTube Premium Türkiye fiyatlarına yapılan zam sonrası yeni tarifeler belli oldu.

Dünyanın en çok kullanılan video izleme platformlarından YouTube Premium'a zam geldi. YouTube Premium aylık abonelik ücreti öğrenci, aile ve standart olarak üçe ayrılıyor. Reklamsız video izleme deneyimi sunan YouTube Premium aynı zamanda arka planda müzik dinleme özelliği ile kullanıcıları cezbediyordu. YouTube Premium Türkiye fiyatlarına yapılan zam sonrası yeni tarifeler belli oldu.

YOUTUBE PREMİUM ÜCRETLERİNE ZAM GELDİ

Aylık 57,99 TL olan YouTube Premium abonelik ücreti, yüzde 38'lik bir artışla 79,99 TL'ye yükseldi. Yıllık abonelik almak isteyenler için ise 579,99 TL'lik yeni bir fiyat belirlenmiş durumda. Aile paketine yönelik yapılan güncellemeyle bu paket 159,99 TL'ye çıkarken, öğrenci paketi ise 52,99 TL olarak güncellendi.

YOUTUBE PREMİUM ÜCRETLERİ KASIM 2024

Bireysel: 79,99 TL/ay

Aile: 59,99? TL/ay (Ailenizdeki 13 yaş ve üzeri en fazla 5 kişiyi ekleyebilirsiniz)

Öğrenci: 52,99 TL/ay (Yalnızca gerekli koşulları sağlayan öğrenciler faydalanabilirler)