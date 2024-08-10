YouTube'un eski CEO'su ve Google'ın ilk çalışanlarından Susan Wojcicki hayatını kaybetti - Son Dakika
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Teknoloji

YouTube'un eski CEO'su ve Google'ın ilk çalışanlarından Susan Wojcicki hayatını kaybetti

YouTube\'un eski CEO\'su ve Google\'ın ilk çalışanlarından Susan Wojcicki hayatını kaybetti

Google'ın ilk çalışanlarından ve YouTube'un eski CEO'su Susan Wojcicki, 56 yaşında akciğer kanserinden öldü. Google'ın kuruluşunda garajını açarak 16. çalışan oldu ve 25 yıl hizmet verdi. YouTube CEO'su olarak 9 yıl görev yaptı. Bu dönemde, internet sosyal medyaya geçerken, platformlar yanlış bilgi ve zararlı içerik yayma eleştirilerine maruz kaldı. Eşi, ''Parlak bir zeka ve sevgi dolu bir anneydi,'' dedi. Google CEO'su Pichai, ''İnanılmaz bir lider ve arkadaştı,'' diyerek başsağlığı diledi.

10.08.2024 14:31
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Eski YouTube CEO'su ve Google'ın ilk çalışanlarından Susan Wojcicki, 56 yaşında hayatını kaybetti. Eşi Dennis Troper'ın açıklamasına göre, Wojcicki iki yıldır akciğer kanseriyle mücadele ediyordu.

Troper, Facebook'ta yaptığı paylaşımda, "26 yıllık eşim ve beş çocuğumuzun annesi bugün aramızdan ayrıldı," dedi. Wojcicki'yi "parlak bir zeka, sevgi dolu bir anne ve değerli bir dost" olarak tanımladı.

Silikon Vadisi'nin önde gelen kadınlarından olan Wojcicki, Google'ın kuruluş döneminde şirketin kurucularına garajını açmıştı. Daha sonra Google'ın 16. çalışanı oldu ve şirkette 25 yıl çalıştı.

Google CEO'su Sundar Pichai, Wojcicki'nin Google'ın tarihinde çok önemli bir yeri olduğunu belirterek, "O inanılmaz bir insan, lider ve arkadaştı. Onu çok özleyeceğiz," dedi.

Wojcicki, YouTube'un CEO'su olarak dokuz yıl görev yaptı. Bu süre, internetin sosyal medyaya geçiş dönemine ve çevrimiçi platformların yanlış bilgi ve zararlı içerik yayma konusunda artan eleştirilere denk geldi.

2023'te görevden ayrılırken, "Başardığımız her şeyden gurur duyuyorum. Heyecan verici, anlamlı ve tüm benliğimi kapsayan bir deneyimdi," demişti.

YouTube'un eski CEO'su ve Google'ın ilk çalışanlarından Susan Wojcicki hayatını kaybetti
YouTube'un eski CEO'su ve Google'ın ilk çalışanlarından Susan Wojcicki hayatını kaybetti
YouTube'un eski CEO'su ve Google'ın ilk çalışanlarından Susan Wojcicki hayatını kaybetti

YouTube, Google, CEO, Teknoloji, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji YouTube'un eski CEO'su ve Google'ın ilk çalışanlarından Susan Wojcicki hayatını kaybetti - Son Dakika

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