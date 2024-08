Yurt dışına çıkacaklar dikkat! \'\'Hoş geldin\'\' paketiyle ücretsiz arama ve internetten faydalanmak mümkün

Teknoloji

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, Haberler.com'a verdiği özel röportajda önemli açıklamalarda bulundu.



Sosyal medya kullanımı her geçen gün artıyor. Red müşterileriniz için bu konuda da ayrıcalık sunuyor musunuz?

Red müşterilerimiz, tarifelerindeki sınırsız uygulama ayrıcalığı sayesinde en popüler uygulamaları internetlerinden yemeden kullanabiliyor. Red'liler, son 1 yılda, mesajlaşma uygulamalarında (WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram, Signal, Bip ve YaaY) yaklaşık 65milyon GB; sosyal medya uygulamalarında (Facebook, Instagram, Twitter) toplam 197 milyon GB; müzik uygulamalarında ( Spotify, Karnaval.com, Power App, Tidal) yaklaşık 4,6 milyon GB; video uygulamalarında (YouTube ve izlesene.com) yaklaşık 5,3 milyon GB; sınırsız uygulama ailesinin en yeni ve en prestijli üyesi Netflix ve Amazon Prime gibi eğlence uygulamalarında 238 bini aşkın GB interneti sınırsızca kullandı. Bu sayede, internetinden yemeden sosyal medyada 21 milyon gün vakit geçirdi, mesajlaşma uygulamalarında yaklaşık 400 milyar mesaj attı, müzik uygulamalarında 2 milyar şarkı dinledi, YouTube'da 1 milyon video izledi, eğlence uygulamalarında 3 milyon bölüm dizi izledi. Son 1 yılda yeni gelen veya Red tarife taahhüdünü yenileyen Red'lilere sunulan 3 ay ücretsiz YouTube Premium üyeliğinden yaklaşık 173 bin abonemiz faydalandı ve toplam 25 milyon TL fayda elde etti.

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy

Yurtdışında cep telefonu kullanımı da önemli bir nokta. Red aboneliği yurtdışında bir avantaj sağlıyor mu? Yurtdışında kullanıma yönelik özel paketleriniz var mı?

Müşterilerimiz, "Her Şey Dahil Pasaport" ile tarifelerindeki her yöne dakika, SMS ve internetin tamamını yurt dışında kullanabiliyor. Bu kapsamda, bulunduğunuz ülke ve Türkiye yönüne yaptığınız ve size Türkiye'den yapılan aramalarda tarifenizdeki her yöne dakikaların tamamını kullanabilirsiniz. Tarifenizdeki her yöne SMS'lerinizi bulunduğunuz ülke yönüne ve Türkiye yönüne SMS göndermek için yurt dışındayken de kullanabilirsiniz. Tarifenizdeki internetin tamamını yurt dışında da kullanabilirsiniz. Her Şey Dahil Pasaport" artık 131 ülke yerine 200 ülkede geçerli.

"200 ÜLKEDE GEÇERLİ, ÜCRETSİZ BİR PAKET"

Tüm faturalı müşterilerimize otomatik olarak yüklenecek ve yurt dışına ilk iniş anındaki acil iletişim ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek "Yurt Dışına Hoş Geldin Hediyesi" sunuyoruz. Bu, 200 ülkede geçerli, ücretsiz bir paket. Her fatura döneminde aylık olarak yenileniyor. Yurt dışında 30 gün geçerli 50 MB internet, 5 dakika arama ve aranma, 2 SMS hakkı içeriyor. 50 MB internet, arka planda diğer uygulamaların kullanılmadığı durumda, yaklaşık 1.5 saatlik WhatsApp konuşmasına ve 15 dakikalık görüntülü konuşmaya eşdeğer oluyor. Geçtiğimiz bayram tatilinde, yurt dışına çıkan müşterilerimiz bu paketten yararlanarak toplamda 21 milyon TL tasarruf etti.

Her Şey Dahil Pasaport'a alternatif olarak "Yurt Dışı 1 GB" ve "Yurt Dışı 3 GB" adı altında iki yeni ek paket seçeneği geliştirdik. "Yurt Dışı 1 GB" paketinde yurt dışında 200 ülkede geçerli 1 GB internet, 15 dakika arama ve aranma, 10 SMS hakkı bulunuyor. "Yurt Dışı 3 GB" paketinde ise yurt dışında 200 ülkede geçerli 3 GB internet, 30 dakika arama ve aranma, 15 SMS hakkı bulunuyor.

Ek olarak, yurt dışındayken hattıyla ilgili sorun yaşayan müşterilerimize ücretsiz bir şekilde Vodafone Müşteri Hizmetleri'ni arama imkânı sunuyoruz; daha önce bu hizmetimiz ücretliydi. Yurt dışında "KIRMIZI" yazıp 542'ye SMS atan müşterileri ücretsiz bir şekilde Vodafone Müşteri Hizmetleri arıyor. Eskiden 26 ülkede geçerli olan bu hizmeti 200 ülkeye genişletiyoruz.