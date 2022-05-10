-
13:31
Kuveyt Türk'ün reel sektöre desteği 150 milyar TL'yi aştı
Türkiye'nin öncü katılım finans kuruluşlarından Kuveyt Türk, 2022 yılı ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.
-
13:25
Kuveyt Türk ilk çeyrekte 1 milyar 465 milyon TL net kar elde etti
Kuveyt Türk, 2022'nin ilk çeyreğinde 1 milyar 465 milyon TL net kar elde etti.
-
11:39
Turkcell, Engelliler Haftası'nda 'Güler Yüzlü Masallar' projesini hayata geçirdi
Turkcell, Çocuk İçin İçerik Derneği (ÇİÇEK) ile 'Güler Yüzlü Masallar' isimli sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi.
-
Dün
Dün 13:14
81 ilde 103 'engelsiz mağaza' hayata geçirildi
Turkcell, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında 81 ilde toplam 103 'engelsiz mağaza' konseptini hayata geçirdi.
-
10.05.2022
10 May 16:53
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde play-off ve play-out maçları başlıyor
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde play-off ve play-out maçları hafta sonunda başlayacak.
-
10.05.2022
10 May 15:41
Kadın Futbol Süper Ligi'nde play-off ve play-out maçları başlıyor
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde normal sezonun tamamlanmasının ardından çift maç üzerinden play-off ve play-out maçları oynanacak.
-
10.05.2022
10 May 13:39
Turkcell ile Bedensel Engelliler Spor Federasyonu arasındaki iş birliği yenilendi
Turkcell ile Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) arasındaki iş birliği yenilendi.
-
09.05.2022
09 May 10:45
Türkiye'nin 'En Etkin 50 CHRO'su açıklandı
DataExpert katkıları ve Milliyet Executive iş birliğiyle, BMI Business School tarafından yürütülen 'En Etkin 50 CHRO' araştırmasının sonuçları açıklandı.
-
09.05.2022
09 May 00:58
Kadın Futbol Süper Ligi: Hakkarigücü: 2 Trabzonspor: 4
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 22. haftasında Hakkarigücü, konuk ettiği Trabzonspor'a 4-2 mağlup oldu.
-
08.05.2022
08 May 16:23
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde normal sezon tamamlandı
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde normal sezonun 22. ve son hafta maçları yapıldı.
-
08.05.2022
08 May 14:58
Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 4 Dudulluspor: 2
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu son haftasında Sivasspor, sahasında karşılaştığı Dudulluspor'u 4-2 yendi.
-
08.05.2022
08 May 14:37
Futbol: Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 22. haftasında Hakkarigücü Spor, Trabzonspor A.Ş'ye 4-2 yenildi.
-
07.05.2022
07 May 23:58
GÜNDEM ÖZETİ / 8 Mayıs 2022
6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Anneler Günü Buluşması"na katılacak.
-
07.05.2022
07 May 10:59
Yatırımcı rehberi (1)
Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın, dolar ve avro kazandırdı.
-
06.05.2022
06 May 14:49
Auto Speed Magazine Mayıs Sayısı Yayında!
Auto Speed Magazine, Mayıs 2022 tarihli 41.
-
06.05.2022
06 May 14:28
Afyonkarahisar'da 10 branşta 5 bin sporcu yarışacak
Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan Unilig finallerinin 8-17 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı bildirildi.
-
06.05.2022
06 May 10:49
'Geleceği Yazan Kadınlar'ın doğa dostu fikirleri meyvelerini veriyor
Kadınların teknoloji alanında girişimciliğini ve istihdamını artırmak amacıyla Turkcell'in düzenlediği Geleceği Yazan Kadınlar İklim Fikir Maratonu yarışması kapsamında geliştirilen fikirler, somutlaşma konusunda önemli gelişmeler kaydetti.
-
05.05.2022
05 May 18:04
Galatasaray Hepsiburada: 0-0
STAT: Sümer 1 NoluHAKEMLER: Cem Eray Turan Çelik, Eşmekaya, Erkan KırçılKAYSERİ KADIN FUTBOL KULÜBÜ: Senem Servet İnci - Sona Rahimova, Aybüke Aykul, Saniye Arslano (Dk.90 Elif Hemit), Alina Nahmadova, Adebesi Dosumu, Aysun Muradova, Cristine Nafula (Dk.90 Rabia Behlül), Şeyma Yücel (Dk.
-
05.05.2022
05 May 15:45
Türkiye, Turkcell'le bayramlaştı
Türkiye, Ramazan Bayramı'nda Turkcell'in teknolojileri sayesinde sevdikleriyle bayramlaştı.
-
05.05.2022
05 May 15:12
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, 102 gole ulaştı
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, golcü kimliğiyle dikkati çekiyor.
-
05.05.2022
05 May 15:03
Futbol: Toplu sonuç
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 21. hafta maçları yapıldı.
-
05.05.2022
05 May 14:49
Futbol: Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Yukatel Kayseri ile Galatasaray Hepsiburada 0-0 berabere kaldı.
-
05.05.2022
05 May 13:08
Carmedya 12 Yaşında!
Carmedya, Mayıs 2022 tarihli 145.
-
04.05.2022
04 May 23:58
GÜNDEM ÖZETİ / 5 Mayıs 2022
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Çiçek Festivali'ne katılacak, Bayındır Belediyesini, Valiliği, AK Parti ve MHP İl Başkanlıklarını ziyaret edecek.
-
04.05.2022
04 May 14:04
Turkcell GranFondo Yol Bisiklet Yarışı İstanbul'da başlıyor
Türk bisikletine yeni bir soluk getiren GranFondo Yol Bisiklet Yarışı, 12 Haziran Pazar günü, Beykoz Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilecek.
-
04.05.2022
04 May 11:51
Turkcell GranFondo Yol Bisiklet Yarışı'nda pedallar "barış için" çevrilecek
İstanbul'da 12 Haziran'da yapılacak Turkcell GranFondo Yol Bisiklet Yarışı'nın geliri dünyada savaş mağduru olan çocuklara yardım için kullanılacak.
-
04.05.2022
04 May 11:05
Turkcell GranFondo Yol Bisiklet Yarışı İstanbul'da başlıyor
GranFondo Yol Bisiklet Yarışı, 12 Haziran Pazar günü, Beykoz Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilecek.
-
04.05.2022
04 May 10:10
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 21. hafta karşılaşmalarının tamamı yarın yapılacak.
-
03.05.2022
03 May 10:44
Turkcell Platinum'dan yelkende Türkiye rekoru denemesine destek
Yelken sporunun Türkiye'deki en önemli temsilcilerinden Atilla ve Tolga Gökova kardeşler, Turkcell Platinum ana sponsorluğunda, Türkiye turu rekoru kırmak için yola çıktı.
-
02.05.2022
02 May 16:21
Ukraynalı Kozyrenko, 1207 Antalyaspor'la ilk 3 maçında 5 gol kaydetti
Rusya'nın ülkesine savaş açması üzerine formasını giydiği CSKA Moskova'dan ayrılıp Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından Bitexen 1207 Antalyaspor kadrosuna dahil olan Ukraynalı forvet Tetyana Kozyrenko, çıktığı ilk üç maçta 5 gol atma başarısı gösterdi.
-
01.05.2022
01 May 09:52
Paycell'in Genel Müdürü Serhat Dolaz oldu
Dijital ödeme platformu Paycell'in genel müdürlüğüne Serhat Dolaz atandı.
-
30.04.2022
30 Nis 18:30
Türkcell Kadın Futbol Süper Ligi - Hakkarigücü Spor, İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor'u 5-1 mağlup etti
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 20. haftasında Hakkarigücü Spor, İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor'u 5-1 mağlup etti.
-
30.04.2022
30 Nis 15:47
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 20. hafta karşılaşmaları oynandı.
-
30.04.2022
30 Nis 15:36
Hakkarigücü rakip tanımıyor
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nda mücadele eden Hakkarigücüspor, İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı takımını 5-1 yendi.
-
30.04.2022
30 Nis 06:05
GÜNDEM / 30 Nisan 2022
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nden, Pınarhisar ve Çakıllı Çevre Yolları Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katılacak.
-
30.04.2022
30 Nis 01:08
Milyon Tl'lik Kriz! Sessizliğini Bozdu
Tuba Ünsal ve Ece Sükan, önceki gece Bebek'te bir mekan çıkışı görüntülendi. Kadrosunda Tuba Ünsal'ın yer aldığı ve 4 milyon TL'ye mal olan 'Adı Aylin' adlı tiyatro oyunu, gelen eleştirilerin ardından senaryo revizyonu için gösterimini erteleme kararı almıştı. Ünsal, "Gelen tepkiler sonrası proje iptal mi oldu?" sorusuna cevap verdi. İşte detaylar...
-
29.04.2022
29 Nis 23:59
GÜNDEM ÖZETİ / 30 Nisan 2022
6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Düziçi Belediyesini, Bahçe Belediyesini, Hasanbeyli Belediyesini, Valiliği, Osmaniye Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, iftar programına katılacak.
-
29.04.2022
29 Nis 13:03
Turkcell yılın ilk çeyreğinde 577 bin müşteri kazanarak toplam 40 milyon müşteriye ulaştı
Turkcell, 2022 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.
-
28.04.2022
28 Nis 18:13
Anouar Brahem ve Sefi Zisling, Zorlu PSM'de konser verecek
Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nin (PSM) düzenlediği "PSM'de Caz" etkinliği kapsamında birbirinden usta isimler cazseverlerle buluşacak.
-
28.04.2022
28 Nis 11:52
Turkcell Global Bilgi'nin Kariyer Zirvesi'ni 6 bin 400'ü aşkın kişi takip etti
Turkcell Global Bilgi, kariyerine ilk adımı atmaya hazırlanan genç mühendislere rehberlik etmek ve teknoloji alanındaki trendleri yakından tanıtmak amacıyla 'Kariyer Zirvesi' düzenledi.
-
28.04.2022
28 Nis 10:26
Abonelik işlemleri kimlik kartlarındaki PIN koduyla yapılacak
BTK'nın elektronik ortamda yapılan abonelik sözleşmelerine yönelik yeni düzenlemesinde yer alan yöntemlerden biri olan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı (TCKK) ile güvenli kimlik doğrulama sisteminin kullanımı yaygınlaşıyor.
-
28.04.2022
28 Nis 10:07
Abonelik işlemleri kimlik kartlarındaki PIN koduyla yapılacak
BTK'nın elektronik ortamda yapılan abonelik sözleşmelerine yönelik yeni düzenlemesinde yer alan yöntemlerden biri olan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı (TCKK) ile güvenli kimlik doğrulama sisteminin kullanımı yaygınlaşıyor.
-
27.04.2022
27 Nis 20:47
Litros Sanat Gazetesi iftarında kültür sanat dünyası bir araya geldi
Esenler Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Litros Sanat Gazetesi'nin düzenlediği programda, kültür sanat dünyasından birçok muhabir, editör ve köşe yazarı iftar sofrasında buluştu.
-
27.04.2022
27 Nis 17:37
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. hafta erteleme maçında Beşiktaş Vodafone, Bitexen 1207 Antalyaspor'u 4-0 yendi.
-
27.04.2022
27 Nis 17:27
BiP'e gelenler kazanmaya devam ediyor
BiP'in çekilişleri hız kesmeden devam ederken, 26 Nisan-30 Haziran 2022 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında BiP'i indiren, bu tarihler arasında uygulamaya giriş yapan ve mesajlaşan her kullanıcı, iPhone 13 Pro çekilişine katılma hakkı kazanıyor.
-
27.04.2022
27 Nis 10:50
Turkcell girişimcilik platformunun 4'üncü dönem başvuruları başladı
Turkcell'in kurum içi girişimciliği ve inovasyonu desteklemek amacıyla iki yıl önce hayata geçirdiği girişimcilik platformunun dördüncü dönemi için başvurular başladı.
-
25.04.2022
25 Nis 16:05
Grammy ödüllü Yellowjackets, 10 Mayıs'ta Zorlu PSM'de konser verecek
Grammy ödüllü caz grubu Yellowjackets, "PSM'de Caz" etkinliği kapsamında Zorlu PSM'de konser verecek.
-
24.04.2022
24 Nis 16:13
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 19. hafta karşılaşmaları tamamlandı.
-
24.04.2022
24 Nis 11:08
"Kız çocukları futbol mu oynarmış?" algısını yıktılar
Konya'nın 14 yıl önce kurulan ilk kadın takımının futbolcular, oynadıkları futbolla "kız çocukları futbol mu oynarmış?
-
24.04.2022
24 Nis 08:58
GÜNDEM / 24 Nisan 2022
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki Dışişleri Şehitliği'ni ziyaret edecek.
-
23.04.2022
23 Nis 23:58
GÜNDEM ÖZETİ / 24 Nisan 2022
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki Dışişleri Şehitliği'ni ziyaret edecek.
-
23.04.2022
23 Nis 22:03
ALG Spor, Galatasaray'ı 5-1 mağlup etti
Gaziantep ALG Spor, Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi 19. hafta mücadelesinde konuk ettiği Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nı 5-1 mağlup etti.
-
23.04.2022
23 Nis 17:37
Futbol: Turkcell Kadınlar Süper Ligi
Futbolda Turkcell Kadınlar Süper Ligi B Grubu'nun 19. haftasında ALG Spor, konuk ettiği Galatasaray Hepsiburada'yı 5-1 yendi.
-
23.04.2022
23 Nis 10:32
"Türkçe Doğal Dil İşleme Projesi" kapsamında yeni uygulama hayata geçirildi
Türkiye Açık Kaynak Platformu, "Türkçe Doğal Dil İşleme Projesi" kapsamında Türkçe Doğal Dil İşleme Veri Kütüphanesi ile makine öğrenme ve doğal dil işleme için model ve yazılımları karşılaştırma olanağı sunan bir platform olan "Mukayese" uygulamasını hayata geçirdi.
-
22.04.2022
22 Nis 18:19
Param'ın yeni "Group CTO"su Bahadır Aktan oldu
Yerel ve global birçok kurumsal markanın teknoloji departmanının liderliğini üstlenen Bahadır Aktan, Param'ın yeni "Group CTO"su olarak göreve başladı.
-
22.04.2022
22 Nis 18:11
İtalyan oyuncu Monica Bellucci, Zorlu PSM'de sahne aldı
İtalyan oyuncu Monica Bellucci, Tom Volf'un yazıp yönettiği ve soprano Maria Callas'ın hayatına dair bilinmeyen detaylar ile ilginç hikayelerin yer aldığı tek kişilik oyununu sahneledi.
-
22.04.2022
22 Nis 16:36
Rusya'dan ayrılan Ukraynalı milli futbolcu, kariyerine 1207 Antalyaspor'da devam ediyor
Rusya'nın ülkesine savaş açması üzerine formasını giydiği CSKA Moskova'dan ayrılan Ukraynalı Tetyana Kozyrenko, şimdi Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından Bitexen 1207 Antalyaspor'un başarısı için ter döküyor.
-
22.04.2022
22 Nis 12:42
MüşteriMetre mobil uygulama dünyasının "En iyileri"ni belirledi
Turkcell Global Bilgi çatısı altında hizmet veren MüşteriMetre, mobil uygulama ekosistemine yönelik bir araştırma yaptı.
-
22.04.2022
22 Nis 11:03
MüşteriMetre mobil uygulama dünyasının "en iyileri"ni belirledi
Dijital müşteri deneyimi merkezi Turkcell Global Bilgi çatısı altında hizmet veren MüşteriMetre, mobil uygulama ekosistemine yönelik kapsamlı bir araştırma yaptı.
-
22.04.2022
22 Nis 08:25
Akşener: Çalmayacağım, çaldırmayacağım, çalanın elini kolunu kıracağım
Kırşehir'de düzenlenen iftarda halkla bir araya gelen Meral Akşener; EYT'lilerin, besicilerin ve asgari ücretlerin sorunlarına değindi. Besicilerin hayvanlarına oruç tutturduğunu söyleyen Akşener; danışman maaşlarına dikkat çekti ve "Çalmayacağım, çaldırmayacağım çalanın elini kolunu kıracağım diyorum. Yolsuzluk, israf yapmayacağım, yaptırmayacağım diyorum. Sizin durumunuz ortadayken tanesi 500 milyon dolarlık 13 tane uçakla gezmeyeceğim" diye konuştu.
-
21.04.2022
21 Nis 21:39
Akşener Kırşehir'de: "Çalmayacağım, Çaldırmayacağım Çalanın Elini Kolunu Kıracağım Diyorum"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kırşehir’de; “Bana soruyorlar sen ne yapacaksın diye, çok basit bir şey söylüyorum. Çalmayacağım, çaldırmayacağım çalanın elini kolunu kıracağım diyorum. Yolsuzluk, israf yapmayacağım, yaptırmayacağım diyorum. Sizin durumunuz ortadayken tanesi 500 milyon dolarlık 13 tane uçakla gezmeyeceğim, onları satıp sizin cebinize koyacağım diyorum” dedi. Yurttaşların “Başbakan Akşener” sloganları atmasına üzerine Akşener; “Buna çok uyuz oluyorlar biliyor musunuz? Çünkü diyorlar ki biz başbakanlığı kaldırdık bunlar getirecek. Evet getireceğiz, hem Cumhurbaşkanlığını alacağız hem de başbakanlığı ihdas edeceğiz” diye konuştu.
-
21.04.2022
21 Nis 20:11
Meral Akşener: "Umarım Sayın Kılıçdaroğlu'nun Bu Tutumu, 3,5 Milyon Elektriği Kesilmiş İnsanlara Dair Bir Dikkat Çeker"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener; esnaf ziyareti için gittiği Kırşehir’de, “3,5 milyon civarında elektrik abonesinin elektriği kesiliyor. 1,5 milyona yaklaşan bir doğal gaz kullanıcısının abonesinin de doğal gazı kesik. Umarım Sayın Kılıçdaroğlu’nun bu tutumu, elektriği kesilmiş hanenin, insanlara dair bir dikkat çeker. Hem iktidarın hem de zor durumdaki insanların iktidar tarafından problemlerin çözülmesi için bir adım atılmasına sebep olur. Bu açıdan çok olumlu değerlendiriyorum bu tutumu” diye konuştu.
-
21.04.2022
21 Nis 11:45
Kuveyt Türk ve Enerjicell'den Çatı GES için iş birliği
Kuveyt Türk, Turkcell'in iştiraki olan Enerjicell ile Lisanssız Güneş Enerjisi Santrali (Çatı GES) alanında iş birliğine gitti.
-
21.04.2022
21 Nis 10:54
Doğayı ve sürdürülebilirliği konu edinen 'Karınca Bacak ile Dev Yaprak' dijital platformlarda
Doğayı ve sürdürülebilirliği konu edinen 'Karınca Bacak ile Dev Yaprak' dijital platformlarda Kitabı ünlü oyuncu Melis Sezen seslendirdi Turkcell, Bilişim Sanayicileri Derneği ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanan "Karınca Bacak ile Dev Yaprak" isimli...
-
20.04.2022
20 Nis 17:11
Postmodern Jukebox, 30 Haziran'da Turkcell Vadi'de sahne alacak
Aranjör ve piyanist Scott Bradlee tarafından kurulan müzik grubu Postmodern Jukebox, dünya turnesi kapsamında Türkiye'de konser verecek.
-
20.04.2022
20 Nis 13:06
"Daha İyi Bir Dünya" podcast serisi fizy ve Dergilik'te dinleyicilerle buluştu
Turkcell'in "Daha İyi Bir Dünya" podcast projesi kapsamında, sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarıyla alanında lider isimler deneyimlerini paylaştı.
-
20.04.2022
20 Nis 12:47
Turkcell "Daha İyi Bir Dünya" dedi, alanında yetkin isimler projeyi destekledi
Turkcell, Sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında yepyeni bir proje hayata geçirdi.
-
20.04.2022
20 Nis 12:16
Adana İdmanyurdu'nda toplu istifa
Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Adana İdmanyurdu'nda Sportif Direktör Eren Matyar ile birlikte Teknik Direktör Meryem Özyumşak, Yardımcı Antrenör Burhan Şen ve Kaleci Antrenörü Oktay Aydın istifa etti.
-
19.04.2022
19 Nis 16:04
Zorlu PSM, EFG Londra Caz Festivali'ni ağırlayacak
Zorlu PSM, 30. yılını kutlayan EFG Londra Caz Festivali'ni, "London X İstanbul" başlıklı özel konser serisiyle ağırlayacak.
-
19.04.2022
19 Nis 12:14
GNÇ Sporfest 2022 kuraları İzmir'de çekildi
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu bünyesinde gerçekleştirilen GNÇ Sporfest 2022 kuraları çekildi.
-
19.04.2022
19 Nis 09:53
'Aksungur'a baz istasyonu özelliği
TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen İnsansız Hava Aracı (İHA) 'Aksungur'a, ilk kez sivil baz istasyonu entegre edildi.
-
17.04.2022
17 Nis 17:02
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 18. hafta karşılaşmaları tamamlandı.
-
17.04.2022
17 Nis 15:26
Futbol: Turkcell Kadın Süper Ligi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Karadeniz Ereğli Belediyespor, sahasında Ataşehir Belediyespor'u 2-0 yendi.
-
17.04.2022
17 Nis 14:40
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 18. haftasında Hakkarigücü Spor, Bitexen Adana İdmanyurduspor'u 1-0 mağlup etti.
-
17.04.2022
17 Nis 13:57
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 1 ALG Spor: 6
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nun 18. haftasında Sivasspor, sahasında lider ALG Spor'a 6-1 yenildi.
-
16.04.2022
16 Nis 23:58
GÜNDEM ÖZETİ / 17 Nisan 2022
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ı anma programına, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Ödül Töreni'ne katılacak, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında gençlerle bir araya gelecek.
-
16.04.2022
16 Nis 17:13
Futbol: Toplu sonuç
TFF 2. Lig gruplarında 35. hafta 3, TFF 3. Lig 1 ve 3. gruplarda 31. hafta 5, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 18. haftası ise tek karşılaşmayla başladı.
-
16.04.2022
16 Nis 16:48
Ünye Gücü FK, Süper Lig'e yükseldi
- Ünye Gücü FK, Süper Lig'e yükseldi Ordu'nun Ünye ilçesinde Kadın Futbol Takımı oynadığı son maçında şampiyonluğunu ilan ederek Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükseldi.
-
16.04.2022
16 Nis 08:58
İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ
13.00-19.50CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sultanbeyli'de üye katılım törenine katılacak.
-
15.04.2022
15 Nis 23:59
GÜNDEM ÖZETİ / 16 Nisan 2022
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sultanbeyli'de üye katılım törenine katılacak, Unkapanı, Süleymaniye ve Yerebatan Sarnıcı'nda inceleme gezisi yapacak, Demokrasiyi Güçlendirme Derneği İftar Buluşması'na iştirak edecek.
-
15.04.2022
15 Nis 14:33
Altay'ın İranlı kadın futbolcusu kaçak/mülteci durumuna düştü
Altay, Kadın Futbol Takımı'na devre arasından Kireçburnu SK'den transfer edilen İranlı futbolcu Hananeh Aminghashghay'in sağlık sigortasının ve göç idaresi işlemlerinin tamamlanmadığının ortaya çıktığını açıkladı.
-
14.04.2022
14 Nis 15:18
CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Recep Tayyip Erdoğan sözünü tutsun, 'İstifa ederim, siyaseti bırakırım.' demişti.
-
14.04.2022
14 Nis 10:06
Tedarikçi Eksenli İnovasyon Programı tedarikçileri ve sektörü destekliyor
Tedarikçi Eksenli İnovasyon Programı'yla Turkcell; kendi iş süreçleri, tedarikçileri ve sektör için katma değer sunan ürün, hizmet ve yeni çözümlerin hayata geçirilmesini hedefliyor.
-
13.04.2022
13 Nis 10:10
Turkcell Dijital İş Servisleri'nin genel müdürü Gürkan Arpacı oldu
Turkcell'in kurumlara uçtan uca bilgi teknolojileri hizmeti veren Dijital İş Servisleri şirketinin genel müdürlüğüne 1 Nisan itibarıyla Gürkan Arpacı atandı.
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13.04.2022
13 Nis 10:04
Turkcell Dijital İş Servisleri Genel Müdürü Gürkan Arpacı oldu
Turkcell Dijital İş Servisleri'nin yeni Genel Müdürü Gürkan Arpacı oldu.
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11.04.2022
11 Nis 16:38
"London X İstanbul" Zorlu PSM'de 14 Mayıs'ta başlayacak
"London X İstanbul Zorlu PSM Meets EFG London Jazz Festivali", Zorlu Performans Sanatları Merkezi'ne (PSM) müzikseverlerle buluşacak.