13:31 Kuveyt Türk'ün reel sektöre desteği 150 milyar TL'yi aştı Türkiye'nin öncü katılım finans kuruluşlarından Kuveyt Türk, 2022 yılı ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

13:14 81 ilde 103 'engelsiz mağaza' hayata geçirildi Turkcell, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında 81 ilde toplam 103 'engelsiz mağaza' konseptini hayata geçirdi.

15:41 Kadın Futbol Süper Ligi'nde play-off ve play-out maçları başlıyor Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde normal sezonun tamamlanmasının ardından çift maç üzerinden play-off ve play-out maçları oynanacak.

10:45 Türkiye'nin 'En Etkin 50 CHRO'su açıklandı DataExpert katkıları ve Milliyet Executive iş birliğiyle, BMI Business School tarafından yürütülen 'En Etkin 50 CHRO' araştırmasının sonuçları açıklandı.

16:23 Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde normal sezon tamamlandı Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde normal sezonun 22. ve son hafta maçları yapıldı.

14:37 Futbol: Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 22. haftasında Hakkarigücü Spor, Trabzonspor A.Ş'ye 4-2 yenildi.

23:58 GÜNDEM ÖZETİ / 8 Mayıs 2022 6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Anneler Günü Buluşması"na katılacak.

10:59 Yatırımcı rehberi (1) Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın, dolar ve avro kazandırdı.

14:28 Afyonkarahisar'da 10 branşta 5 bin sporcu yarışacak Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan Unilig finallerinin 8-17 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı bildirildi.

10:49 'Geleceği Yazan Kadınlar'ın doğa dostu fikirleri meyvelerini veriyor Kadınların teknoloji alanında girişimciliğini ve istihdamını artırmak amacıyla Turkcell'in düzenlediği Geleceği Yazan Kadınlar İklim Fikir Maratonu yarışması kapsamında geliştirilen fikirler, somutlaşma konusunda önemli gelişmeler kaydetti.

18:04 Galatasaray Hepsiburada: 0-0 STAT: Sümer 1 NoluHAKEMLER: Cem Eray Turan Çelik, Eşmekaya, Erkan KırçılKAYSERİ KADIN FUTBOL KULÜBÜ: Senem Servet İnci - Sona Rahimova, Aybüke Aykul, Saniye Arslano (Dk.90 Elif Hemit), Alina Nahmadova, Adebesi Dosumu, Aysun Muradova, Cristine Nafula (Dk.90 Rabia Behlül), Şeyma Yücel (Dk.

15:12 Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, 102 gole ulaştı Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, golcü kimliğiyle dikkati çekiyor.

15:03 Futbol: Toplu sonuç Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 21. hafta maçları yapıldı.

14:49 Futbol: Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Yukatel Kayseri ile Galatasaray Hepsiburada 0-0 berabere kaldı.

23:58 GÜNDEM ÖZETİ / 5 Mayıs 2022 Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Çiçek Festivali'ne katılacak, Bayındır Belediyesini, Valiliği, AK Parti ve MHP İl Başkanlıklarını ziyaret edecek.

14:04 Turkcell GranFondo Yol Bisiklet Yarışı İstanbul'da başlıyor Türk bisikletine yeni bir soluk getiren GranFondo Yol Bisiklet Yarışı, 12 Haziran Pazar günü, Beykoz Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilecek.

11:51 Turkcell GranFondo Yol Bisiklet Yarışı'nda pedallar "barış için" çevrilecek İstanbul'da 12 Haziran'da yapılacak Turkcell GranFondo Yol Bisiklet Yarışı'nın geliri dünyada savaş mağduru olan çocuklara yardım için kullanılacak.

10:10 Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 21. hafta karşılaşmalarının tamamı yarın yapılacak.

10:44 Turkcell Platinum'dan yelkende Türkiye rekoru denemesine destek Yelken sporunun Türkiye'deki en önemli temsilcilerinden Atilla ve Tolga Gökova kardeşler, Turkcell Platinum ana sponsorluğunda, Türkiye turu rekoru kırmak için yola çıktı.

16:21 Ukraynalı Kozyrenko, 1207 Antalyaspor'la ilk 3 maçında 5 gol kaydetti Rusya'nın ülkesine savaş açması üzerine formasını giydiği CSKA Moskova'dan ayrılıp Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından Bitexen 1207 Antalyaspor kadrosuna dahil olan Ukraynalı forvet Tetyana Kozyrenko, çıktığı ilk üç maçta 5 gol atma başarısı gösterdi.

15:47 Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 20. hafta karşılaşmaları oynandı.

15:36 Hakkarigücü rakip tanımıyor Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nda mücadele eden Hakkarigücüspor, İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı takımını 5-1 yendi.

06:05 GÜNDEM / 30 Nisan 2022 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nden, Pınarhisar ve Çakıllı Çevre Yolları Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katılacak.

01:08 Milyon Tl'lik Kriz! Sessizliğini Bozdu Tuba Ünsal ve Ece Sükan, önceki gece Bebek'te bir mekan çıkışı görüntülendi. Kadrosunda Tuba Ünsal'ın yer aldığı ve 4 milyon TL'ye mal olan 'Adı Aylin' adlı tiyatro oyunu, gelen eleştirilerin ardından senaryo revizyonu için gösterimini erteleme kararı almıştı. Ünsal, "Gelen tepkiler sonrası proje iptal mi oldu?" sorusuna cevap verdi. İşte detaylar...

23:59 GÜNDEM ÖZETİ / 30 Nisan 2022 6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Düziçi Belediyesini, Bahçe Belediyesini, Hasanbeyli Belediyesini, Valiliği, Osmaniye Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, iftar programına katılacak.

11:52 Turkcell Global Bilgi'nin Kariyer Zirvesi'ni 6 bin 400'ü aşkın kişi takip etti Turkcell Global Bilgi, kariyerine ilk adımı atmaya hazırlanan genç mühendislere rehberlik etmek ve teknoloji alanındaki trendleri yakından tanıtmak amacıyla 'Kariyer Zirvesi' düzenledi.

10:26 Abonelik işlemleri kimlik kartlarındaki PIN koduyla yapılacak BTK'nın elektronik ortamda yapılan abonelik sözleşmelerine yönelik yeni düzenlemesinde yer alan yöntemlerden biri olan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı (TCKK) ile güvenli kimlik doğrulama sisteminin kullanımı yaygınlaşıyor.

10:07 Abonelik işlemleri kimlik kartlarındaki PIN koduyla yapılacak BTK'nın elektronik ortamda yapılan abonelik sözleşmelerine yönelik yeni düzenlemesinde yer alan yöntemlerden biri olan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı (TCKK) ile güvenli kimlik doğrulama sisteminin kullanımı yaygınlaşıyor.

20:47 Litros Sanat Gazetesi iftarında kültür sanat dünyası bir araya geldi Esenler Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Litros Sanat Gazetesi'nin düzenlediği programda, kültür sanat dünyasından birçok muhabir, editör ve köşe yazarı iftar sofrasında buluştu.

17:37 Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. hafta erteleme maçında Beşiktaş Vodafone, Bitexen 1207 Antalyaspor'u 4-0 yendi.

17:27 BiP'e gelenler kazanmaya devam ediyor BiP'in çekilişleri hız kesmeden devam ederken, 26 Nisan-30 Haziran 2022 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında BiP'i indiren, bu tarihler arasında uygulamaya giriş yapan ve mesajlaşan her kullanıcı, iPhone 13 Pro çekilişine katılma hakkı kazanıyor.

10:50 Turkcell girişimcilik platformunun 4'üncü dönem başvuruları başladı Turkcell'in kurum içi girişimciliği ve inovasyonu desteklemek amacıyla iki yıl önce hayata geçirdiği girişimcilik platformunun dördüncü dönemi için başvurular başladı.

16:13 Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 19. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

11:08 "Kız çocukları futbol mu oynarmış?" algısını yıktılar Konya'nın 14 yıl önce kurulan ilk kadın takımının futbolcular, oynadıkları futbolla "kız çocukları futbol mu oynarmış?

08:58 GÜNDEM / 24 Nisan 2022 TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki Dışişleri Şehitliği'ni ziyaret edecek.

22:03 ALG Spor, Galatasaray'ı 5-1 mağlup etti Gaziantep ALG Spor, Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi 19. hafta mücadelesinde konuk ettiği Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nı 5-1 mağlup etti.

17:37 Futbol: Turkcell Kadınlar Süper Ligi Futbolda Turkcell Kadınlar Süper Ligi B Grubu'nun 19. haftasında ALG Spor, konuk ettiği Galatasaray Hepsiburada'yı 5-1 yendi.

10:32 "Türkçe Doğal Dil İşleme Projesi" kapsamında yeni uygulama hayata geçirildi Türkiye Açık Kaynak Platformu, "Türkçe Doğal Dil İşleme Projesi" kapsamında Türkçe Doğal Dil İşleme Veri Kütüphanesi ile makine öğrenme ve doğal dil işleme için model ve yazılımları karşılaştırma olanağı sunan bir platform olan "Mukayese" uygulamasını hayata geçirdi.

18:19 Param'ın yeni "Group CTO"su Bahadır Aktan oldu Yerel ve global birçok kurumsal markanın teknoloji departmanının liderliğini üstlenen Bahadır Aktan, Param'ın yeni "Group CTO"su olarak göreve başladı.

18:11 İtalyan oyuncu Monica Bellucci, Zorlu PSM'de sahne aldı İtalyan oyuncu Monica Bellucci, Tom Volf'un yazıp yönettiği ve soprano Maria Callas'ın hayatına dair bilinmeyen detaylar ile ilginç hikayelerin yer aldığı tek kişilik oyununu sahneledi.

16:36 Rusya'dan ayrılan Ukraynalı milli futbolcu, kariyerine 1207 Antalyaspor'da devam ediyor Rusya'nın ülkesine savaş açması üzerine formasını giydiği CSKA Moskova'dan ayrılan Ukraynalı Tetyana Kozyrenko, şimdi Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından Bitexen 1207 Antalyaspor'un başarısı için ter döküyor.

12:42 MüşteriMetre mobil uygulama dünyasının "En iyileri"ni belirledi Turkcell Global Bilgi çatısı altında hizmet veren MüşteriMetre, mobil uygulama ekosistemine yönelik bir araştırma yaptı.

11:03 MüşteriMetre mobil uygulama dünyasının "en iyileri"ni belirledi Dijital müşteri deneyimi merkezi Turkcell Global Bilgi çatısı altında hizmet veren MüşteriMetre, mobil uygulama ekosistemine yönelik kapsamlı bir araştırma yaptı.

08:25 Akşener: Çalmayacağım, çaldırmayacağım, çalanın elini kolunu kıracağım Kırşehir'de düzenlenen iftarda halkla bir araya gelen Meral Akşener; EYT'lilerin, besicilerin ve asgari ücretlerin sorunlarına değindi. Besicilerin hayvanlarına oruç tutturduğunu söyleyen Akşener; danışman maaşlarına dikkat çekti ve "Çalmayacağım, çaldırmayacağım çalanın elini kolunu kıracağım diyorum. Yolsuzluk, israf yapmayacağım, yaptırmayacağım diyorum. Sizin durumunuz ortadayken tanesi 500 milyon dolarlık 13 tane uçakla gezmeyeceğim" diye konuştu.

21:39 Akşener Kırşehir'de: "Çalmayacağım, Çaldırmayacağım Çalanın Elini Kolunu Kıracağım Diyorum" İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kırşehir’de; “Bana soruyorlar sen ne yapacaksın diye, çok basit bir şey söylüyorum. Çalmayacağım, çaldırmayacağım çalanın elini kolunu kıracağım diyorum. Yolsuzluk, israf yapmayacağım, yaptırmayacağım diyorum. Sizin durumunuz ortadayken tanesi 500 milyon dolarlık 13 tane uçakla gezmeyeceğim, onları satıp sizin cebinize koyacağım diyorum” dedi. Yurttaşların “Başbakan Akşener” sloganları atmasına üzerine Akşener; “Buna çok uyuz oluyorlar biliyor musunuz? Çünkü diyorlar ki biz başbakanlığı kaldırdık bunlar getirecek. Evet getireceğiz, hem Cumhurbaşkanlığını alacağız hem de başbakanlığı ihdas edeceğiz” diye konuştu.

20:11 Meral Akşener: "Umarım Sayın Kılıçdaroğlu'nun Bu Tutumu, 3,5 Milyon Elektriği Kesilmiş İnsanlara Dair Bir Dikkat Çeker" İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener; esnaf ziyareti için gittiği Kırşehir’de, “3,5 milyon civarında elektrik abonesinin elektriği kesiliyor. 1,5 milyona yaklaşan bir doğal gaz kullanıcısının abonesinin de doğal gazı kesik. Umarım Sayın Kılıçdaroğlu’nun bu tutumu, elektriği kesilmiş hanenin, insanlara dair bir dikkat çeker. Hem iktidarın hem de zor durumdaki insanların iktidar tarafından problemlerin çözülmesi için bir adım atılmasına sebep olur. Bu açıdan çok olumlu değerlendiriyorum bu tutumu” diye konuştu.

11:45 Kuveyt Türk ve Enerjicell'den Çatı GES için iş birliği Kuveyt Türk, Turkcell'in iştiraki olan Enerjicell ile Lisanssız Güneş Enerjisi Santrali (Çatı GES) alanında iş birliğine gitti.

10:54 Doğayı ve sürdürülebilirliği konu edinen 'Karınca Bacak ile Dev Yaprak' dijital platformlarda Doğayı ve sürdürülebilirliği konu edinen 'Karınca Bacak ile Dev Yaprak' dijital platformlarda Kitabı ünlü oyuncu Melis Sezen seslendirdi Turkcell, Bilişim Sanayicileri Derneği ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanan "Karınca Bacak ile Dev Yaprak" isimli...

17:11 Postmodern Jukebox, 30 Haziran'da Turkcell Vadi'de sahne alacak Aranjör ve piyanist Scott Bradlee tarafından kurulan müzik grubu Postmodern Jukebox, dünya turnesi kapsamında Türkiye'de konser verecek.

12:16 Adana İdmanyurdu'nda toplu istifa Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Adana İdmanyurdu'nda Sportif Direktör Eren Matyar ile birlikte Teknik Direktör Meryem Özyumşak, Yardımcı Antrenör Burhan Şen ve Kaleci Antrenörü Oktay Aydın istifa etti.

16:04 Zorlu PSM, EFG Londra Caz Festivali'ni ağırlayacak Zorlu PSM, 30. yılını kutlayan EFG Londra Caz Festivali'ni, "London X İstanbul" başlıklı özel konser serisiyle ağırlayacak.

12:14 GNÇ Sporfest 2022 kuraları İzmir'de çekildi Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu bünyesinde gerçekleştirilen GNÇ Sporfest 2022 kuraları çekildi.

09:53 'Aksungur'a baz istasyonu özelliği TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen İnsansız Hava Aracı (İHA) 'Aksungur'a, ilk kez sivil baz istasyonu entegre edildi.

17:02 Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 18. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

15:26 Futbol: Turkcell Kadın Süper Ligi Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Karadeniz Ereğli Belediyespor, sahasında Ataşehir Belediyespor'u 2-0 yendi.

14:40 Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 18. haftasında Hakkarigücü Spor, Bitexen Adana İdmanyurduspor'u 1-0 mağlup etti.

23:58 GÜNDEM ÖZETİ / 17 Nisan 2022 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ı anma programına, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Ödül Töreni'ne katılacak, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında gençlerle bir araya gelecek.

17:13 Futbol: Toplu sonuç TFF 2. Lig gruplarında 35. hafta 3, TFF 3. Lig 1 ve 3. gruplarda 31. hafta 5, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 18. haftası ise tek karşılaşmayla başladı.

16:48 Ünye Gücü FK, Süper Lig'e yükseldi - Ünye Gücü FK, Süper Lig'e yükseldi Ordu'nun Ünye ilçesinde Kadın Futbol Takımı oynadığı son maçında şampiyonluğunu ilan ederek Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükseldi.

08:58 İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ 13.00-19.50CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sultanbeyli'de üye katılım törenine katılacak.

23:59 GÜNDEM ÖZETİ / 16 Nisan 2022 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sultanbeyli'de üye katılım törenine katılacak, Unkapanı, Süleymaniye ve Yerebatan Sarnıcı'nda inceleme gezisi yapacak, Demokrasiyi Güçlendirme Derneği İftar Buluşması'na iştirak edecek.

14:33 Altay'ın İranlı kadın futbolcusu kaçak/mülteci durumuna düştü Altay, Kadın Futbol Takımı'na devre arasından Kireçburnu SK'den transfer edilen İranlı futbolcu Hananeh Aminghashghay'in sağlık sigortasının ve göç idaresi işlemlerinin tamamlanmadığının ortaya çıktığını açıkladı.

10:06 Tedarikçi Eksenli İnovasyon Programı tedarikçileri ve sektörü destekliyor Tedarikçi Eksenli İnovasyon Programı'yla Turkcell; kendi iş süreçleri, tedarikçileri ve sektör için katma değer sunan ürün, hizmet ve yeni çözümlerin hayata geçirilmesini hedefliyor.