Son Dakika Türkiye Haberleri

15:53 9. Cumhurbaşkanı Demirel doğum gününde anıldı 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 96. doğum günü dolayısıyla memleketi Isparta'da mezarı başında anıldı.

15:44 Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi ekonomi ile de alt edemeyecekler" Son dakika haberi: AK Parti Samsun 7. Olağan İl Kongresi Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması SAMSUN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen 7. Olağan İl Kongresine katıldı.

15:43 Türkiye İzmir için tek yürek Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye gönderilen mobil mutfak tırından vatandaşlara sıcak yemek dağıtımına başlandığı bildirildi.

15:42 BBP Genel Başkanı Destici: "İzmir'i yöneten zihniyet, parti, sizin yerel yönetiminizde bu işler nasıl oldu?" Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Yıllardır söylenen bir şey var İzmir ile ilgili. İzmir'in yerleşim yerlerinin yüzde 70'inin kaçak olduğuyla ilgili. Aşağı yukarı kurulduğundan beri İzmir'i yöneten zihniyet, parti, sizin yerel yönetiminizde bu işler nasıl oldu?

15:39 Türkiye İzmir için tek yürek Niğde Valiliği, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından afetzedelere gıda veya battaniye yardımı yapmak isteyenlerin İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurmalarını istedi.

15:38 TEOG Türkiye birincisinin cesedi enkazdan çıkarıldı TEOG'da Türkiye derecesi yaparak İzmir'de özel bir koleji burslu kazanan 17 yaşındaki Arda Baran Demir'in enkaz altından cansız bedenine ulaşıldı.

15:36 Amatör futbol müsabakalarının kaderi belli oldu Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, yaptığı yazılı açıklama ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun, amatör futbol müsabakalarının koşullar uygun olması halinde 2021 yılında oynatılmasına karar verdiğini kamuoyu ile paylaştı.

15:35 Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Samsun 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (2) Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karşımızda son asrın muktedirleri var. Güçlerini zulme, kan dökmeye, hile ve baskıyla toplumları sömürmeye borçlu bu zalimlere artık oyunun değiştiğini kabul ettirmek kolay olmuyor.

15:25 Ironman 70.3 Turkey yarışları tamamlandı Antalya'nın Belek turizm beldesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen; güç, irade ve yarışmayı tamamlama odaklı bir organizasyon olan Ironman 70.3 Turkey sona erdi.

15:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karşımızda son asrın muktedirleri var" Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın konvoyunun geçişi AK Parti Samsun 7.

15:18 Burak Kapacak'ın Karşıyaka maçında oynaması zor Boluspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Bursasporlu futbolcu Burak Kapacak'ın MR'ı çekilecek.

15:11 BBP Genel Başkanı Destici, MKYK Toplantısı'nda konuştu Açıklaması Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İzmir'deki depreme ilişkin, "Depremin meydana gelmesi ve yaşanan kayıplar herkesi üzüyor.

15:10 Son dakika: İran Dışişleri Bakanı Zarif: "Dağlık Karabağ sorununu diplomatik yolla çözmeye çalışıyoruz" Son dakika haber: İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Karabağ sorununun 30 yıl süren müzakerelere rağmen çözülemediğini belirterek, "Minsk grubu ile herhangi bir rekabete girmeden Karabağ sorununu diplomatik şekilde çözmeye çalışıyoruz" dedi.

15:04 Şeyma Subaşı'nın paylaşımları tepki çekti Şeyma Subaşı tatiline ve kutlamalarına devam ediyor. Koronavirüs dinlemeyen Subaşı Cadılar Bayramı kutlarken paylaşım üstüne paylaşım yaptı. Türkiye İzmir'den gelen ölüm haberlerine ağlarken Subaşı'nın paylaşımları tepki çekti

15:04 Vali Karaloğlu, Hani'de ilçe değerlendirme toplantısına katıldı Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, Hani ilçesinde değerlendirme toplantısına katıldı.

15:01 Durgunsu Kano Milli Takım ve TOHM Seçme Yarışları tamamlandı Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Durgunsu Kano Milli Takım ve Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) Seçme Yarışları sona erdi.

15:00 Bursaspor ara vermeden Karşıyaka maçı hazırlıklarına başladı TFF 1.Lig'de Boluspor'u 4-2 mağlup eden Bursaspor, ara vermeden Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geleceği Karşıyaka maçı hazırlıklarına başladı.

14:47 Türkiye İzmir için tek yürek Kırşehir Valiliği, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından afetzedelere gıda veya battaniye yardımı yapmak isteyenlerin İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurmalarını istedi.

14:43 Antalya'da dağcılar şelaleye Türkiye ve Azerbaycan bayrakları astı Antalya'da iki dağcı, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyona destek amacıyla, denize dökülen Aşağı Düden Şelalesi'ne Türkiye ve Azerbaycan bayrakları astı.

14:37 Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehrimizi daha büyük yatırımlarla, projelerle buluşturacağız" Son dakika haberleri... AK Parti Samsun 7. Olağan İl Kongresi Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdimi SAMSUN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin...

14:31 Best Model birincisi Bolat: Hedefim oyuncu olmak İSTANBUL'da düzenlenen 33'üncü Best Model Türkiye Yarışması'nda birinci olan Oğuzhan Bolat (18), yarışmadan sonra yapımcılardan dizi teklifi geldiğini ve değerlendireceğini söyledi.

14:13 Türkiye İzmir için tek yürek Türk Kızılay Elazığ Şubesi, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem nedeniyle İzmir'e bir tır yardım malzemesi ve destek ekibi gönderdi.

14:09 Türkiye İzmir için tek yürek Van'ın Edremit Belediyesi, giyim ve gıda malzemelerinden oluşan yardım tırını, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin yaşandığı İzmir'e gönderdi.

14:03 Edremit'ten deprem bölgesine yardım eli Edremit'ten deprem bölgesine yardım eli -Edremit Belediyesinin ilk yardım tırı yola çıktı -Doğudan Batıya uzanan Kardeşlik Eli Van'ın merkez Edremit Belediyesi, İzmirli vatandaşların yaralarının sarılması noktasında oluşturduğu ilk yardım tırını dualar eşliğinde uğurladı.

14:01 Spot piyasada doğal gaz fiyatları Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1389 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

13:59 Türkiye ve Azerbaycan boks milli takımlarının kampına Romanya da katıldı Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları hazırlıkları kapsamında Azerbaycan Milli Takımı ile kamp yapan Olimpik Erkek Boks Milli Takımı'nın kampına Romanya Milli Takımı sporcuları da katıldı.

13:59 Best Model Oğuzhan Bolat: "Hedefim oyunculuk" Best Model Oğuzhan Bolat: "Hedefim oyunculuk" Best Model Türkiye yarışmasında birinci olan 18 yaşındaki Oğuzhan Bolat, memleketi Kahramanmaraş'a geldi.

13:53 Arama kurtarma görevlisi gözyaşlarına hakim olamadı: "Hepimiz insanız" Türkiye Mağaracılık Federasyonu Arama Kurtarma ekibinden Tahsin Kaymak, İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı'nda süren çalışmalar sırasında gözyaşlarına boğuldu.

13:51 Samsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor AK Parti Samsun 7. Olağan İl Kongresi'ne katılmak için Samsun'a gelecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 19 Mayıs Stadyumu bayraklar, fotoğraflar ve pankartlarla süslendi.

13:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden AK Parti eski Milletvekili Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı yayımladı.

13:48 MSB: "Son 1 ayda 134 terörist etkisiz hale getirildi" Milli Savunma Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının yurt içine geçişini kısıtlamak, yurt içinde/dışında barınmasını engellemek ve eylem kabiliyetini yok etmek maksadıyla icra edilen operasyonlar neticesinde son bir ayda yurt içinde 56, yurt dışında 78 olmak üzere 134 teröristin etkisiz...

13:45 Son dakika haberi! Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "İzmir'de okullarımızla ilgili endişe edilecek durum yok" Gelen son dakika haberlerine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir'deki deprem nedeniyle okul binaları için endişe edilecek bir durumun olmadığını bildirdi.

13:43 Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın cenaze törenine katıldı Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında vefat eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın cenaze törenine katıldı.

13:38 Gıda israfının önlenmesi için Sivas'tan 2 bin 312 söz Tarım ve Orman Bakanlığı dünya genelinde çevre ve sürdürülebilirlik konusunda en çok imza toplanan çevrimiçi kampanya çalışması başlattı.

13:35 Türkiye İzmir için tek yürek Kahramankazan Belediyesinden 3 kişilik bir ekip, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.

13:33 Türkiye İzmir için tek yürek Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince, İzmir'deki depremzedeler için hazırlanan gıda, battaniye ve hijyen kolilerini taşıyan tır yola çıktı.

13:29 Nesli tükenmekte olan su samuru Varto ilçesinde görüldü Nesli tükenmekte olan su samuru Varto ilçesinde görüldü Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan, Su Samuru Muş'un Varto ilçesi Özenç köyü mevkiinde Alparslan 2 barajı gölüne geziye giden vatandaşlar tarafından görüntülendi.

13:27 Fildişili Ali, depremzedelerin yardım gönüllüsü oldu İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan Rıza Bey Apartmanı'na yardım gönüllüsü olarak gelen Fildişi Sahili doğumlu Ali Oueremi, afetzedeler ve yardım ekiplerinin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

13:27 Son dakika haberi... Türkiye İzmir için tek yürek Bir son dakika haberine göre Bolu Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, İzmir'deki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla bölgeye gitti.

13:27 Ahmet Ağaoğlu'na teknik direktör dayanmıyor Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, göreve geldiği tarihten bu yana 5. farklı teknik adamla çalışacak.

13:26 Petkimspor çıkışa geçti ING Basketbol Süper Ligi'nde sezona üst üste 3 mağlubiyetle başlayan ligin yeni ekiplerinden Petkimspor, son 3 maçta ise 2 galibiyet alarak gaza bastı.