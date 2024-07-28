100 işçinin kapı önüne koyulduğu fabrikada ortalık karıştı! Çok sayıda yaralı var - Son Dakika
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Yaşam

100 işçinin kapı önüne koyulduğu fabrikada ortalık karıştı! Çok sayıda yaralı var

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İstanbul'da işlenmiş gıda üretimi yapan Polonez fabrikasında ağır çalışma koşulları ve düşük ücretlere karşı devam eden protestolarda 100'den fazla işçinin işten çıkarılması tansiyonun iyiden iyiye yükselmesine neden oldu. Polisin biber gazlı ve kalkanlı müdahalesi sonrası yaralanan işçilerin olduğu bildirildi.

28.07.2024 10:55
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İstanbul Çatalca'da bulunan 354 işçinin çalıştığı işlenmiş gıda üretimi yapan Polonez fabrikasında ağır çalışma koşulları ve düşük ücretlere karşı Tekgıda-İş'te örgütlenen işçilerden 13'ü işten çıkarılmıştı.

GİRİŞ KARTLARI BASMADI

Dün de işe gelen 100'den fazla işçinin fabrika kapısında giriş kartı basmadı. Kendilerine iş akdinin fes edildiğine dair mesajlar geldiğini söyleyen işçiler fabrika önünde basın açıklaması yaparak işçi kıyımına tepki gösterdi.

YARALANAN İŞÇİLER VAR

Olay anında polis işçilere biber gazlı müdahalede bulundu. Bazı işçilerin darbedildiği ve aralarında yaralananların da olduğu aktarıldı.

100 işçinin kapı önüne koyulduğu fabrikada ortalık karıştı! Çok sayıda yaralı var

İstanbul, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 100 işçinin kapı önüne koyulduğu fabrikada ortalık karıştı! Çok sayıda yaralı var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Talat Yelbuz: İşveren babanızın oğlu mu, hem işe gitmeyin sonra eylem yapın, çalışmazsan çalışanı alirlar 19 33 Yanıtla
    Gursel Aksoy: Nasılsın el patron? 11 3
  • M Akif Özer: Polis kimden yana haklıdan mı yoksa güçlü den mi 26 9 Yanıtla
  • Murat Yılmaz: Polonez batsın o ayrı, ama adam seni çalıştırmak zorunda değil ki kardeşim. Çalışma şartlarına isyan ediyorsun, o zaman git başka yerde çalış. Bunu protesto etmek için işe gitmiyorsun, adam seni işten çıkartınca da eylem yapıyorsun 13 7 Yanıtla
  • mustafa aydoğan: Daha önce çalıştığım işyerinde adam ayırmak insan ezmek lafla vs vs işte sonra işi bırakıyor um dedim bırakamazsın dediler..dilekçemi yazdım ayrıldım şimdi kendi işimin patronu yum..yani eylem falan zaman kaybı tavsiye etmiyorum 0 0 Yanıtla

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