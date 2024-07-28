100 işçinin kapı önüne koyulduğu fabrikada ortalık karıştı! Çok sayıda yaralı var

Murat Yılmaz:

Polonez batsın o ayrı, ama adam seni çalıştırmak zorunda değil ki kardeşim. Çalışma şartlarına isyan ediyorsun, o zaman git başka yerde çalış. Bunu protesto etmek için işe gitmiyorsun, adam seni işten çıkartınca da eylem yapıyorsun