100 kişinin davet edildiği düğüne sadece 5 kişi gitti - Son Dakika
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Yaşam

100 kişinin davet edildiği düğüne sadece 5 kişi gitti

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Amerika'nın Oregon eyaletinde yaşayan Kalina Marie ve eşi Shane'in düğünü, beklenmedik bir şekilde hüzünlü bir ana dönüştü. Çift, 100'den fazla kişiye davetiye göndermelerine rağmen düğünlerine sadece 5 kişi katıldı. Hazırlanan tüm yiyecek ve içeceklerin ziyan olduğunu belirten Marie, yaşadıkları hayal kırıklığını sosyal medyada paylaştı. Bu durum sosyal medyada büyük tartışma yarattı ve birçok kullanıcı duruma tepki gösterdi.

14.11.2024 09:33  Güncelleme: 09:47
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Amerika'nın Oregon eyaletinde yaşayan Kalina Marie ve eşi Shane'in düğünü, beklenmedik bir şekilde hüzünlü bir ana dönüştü. Çift, oğullarıyla birlikte düğün salonuna girdiklerinde boş sandalyelerle karşılaştı.

Son 10 ay boyunca maskeli balo temalı düğünleri için büyük hazırlıklar yapan çift, 75'ten fazla kişiye dijital davetiye, 25 kişiye de özel tasarım basılı davetiye göndermişti. Ancak düğün günü sadece 5 kişi katıldı.

Kalina Marie yaşadıklarını sosyal medyada paylaşarak şunları anlattı: "Davetiyede saat 13:00 yazıyordu. Annem 13:15'te mesaj atıp kimsenin gelmediğini söyledi. Biz 14:00'te vardığımızda 40 kişilik salonda sadece 5 kişi vardı. Hazırlanan tüm yiyecekler ve içecekler ziyan oldu."

Dokuz yıldır birlikte olan ve bu yılın ocak ayında nişanlanan çift, davetlilerin neden gelmediğini anlayamadıklarını belirtti. Üstelik gelmeyen misafirlerden çoğu tebrik mesajı bile göndermedi.

TikTok'ta 7 milyondan fazla izlenen düğün görüntüleri, sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Birçok kullanıcı, "Nasıl olur da insanlar düğüne geleceklerini söyleyip sonra gelmezler?" diye tepki gösterdi.

Büyük hayal kırıklığı yaşayan gelin Kalina Marie, "En büyük düşmanımın bile böyle bir şey yaşamasını istemem" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Sosyal Medya, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 100 kişinin davet edildiği düğüne sadece 5 kişi gitti - Son Dakika

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SON DAKİKA: 100 kişinin davet edildiği düğüne sadece 5 kişi gitti - Son Dakika
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