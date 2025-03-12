18 yaşındaki genç, kurt adam sendromu ile dünya rekortmeni oldu

Hindistanlı 18 yaşındaki Lalit Patidar, yüzünün %95'ini kaplayan kıllarla "en kıllı erkek yüzü" kategorisinde Guinness Dünya Rekoru'nu kazandı. Lalit, "hipertrikoz" olarak bilinen ve halk arasında "kurt adam sendromu" adı verilen son derece nadir bir genetik duruma sahip.

Bu sendrom milyarda bir kişide görülüyor. Guinness Dünya Rekorları'na göre, Orta Çağ'dan günümüze kadar dünya çapında belgelenmiş sadece 50 civarında vaka bulunuyor. Lalit'in yüzünde santimetre kare başına yaklaşık 202 kıl var.

Lalit, çocukluğunda arkadaşlarının korkulu bakışlarına maruz kalsa da, bugün durumunu kabullenmiş durumda. "Okulun ilk günü zor geçti çünkü diğer çocuklar benden korkuyordu, ama zamanla beni tanıdıklarında onlardan çok da farklı olmadığımı anladılar" diyor.

YouTube kanalında 108.000'den fazla takipçisi olan genç, günlük yaşamını paylaşarak farkındalık yaratıyor. Rekorunu Milano'da düzenlenen "Lo Show dei Record" programında resmileştiren Lalit, "Bu tanınmayı aldığım için çok mutluyum" dedi.

Lalit'in durumunun tek tedavisi kılları düzenli olarak kesmek. Kalıcı çözüm önerilerine rağmen Lalit, "Ben nasılsam öyle olmayı seviyorum ve görünüşümü değiştirmek istemiyorum" diyerek kendini olduğu gibi kabul ettiğini belirtiyor.

Son dönemde Avrupa'da da benzer vakalar görüldü. Özellikle 2023'ten bu yana bildirilen bir düzine vaka, bilim insanlarının dikkatini çekti. Araştırmalar, özellikle bebeklerde görülen bu durumun, saç dökülmesi tedavisinde kullanılan minoksidil adlı maddeye maruz kalmakla ilişkili olabileceğini gösteriyor.