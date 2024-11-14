2024'ün bitmesine sayılı günler kala yeni yılın resmi tatil takvimi belli oldu. Uzun tatil yapmak için fırsat arayanlara sevindiren haber geldi. 2025'te resmi tatillerin çoğu hafta içine denk geliyor.
1 Ocak 2025, Çarşamba (Perşembe ve cuma günleri izin alarak tatil 5 güne çıkarılabilir)
Arife – 29 Mart 2025, Cumartesi
1. Gün – 30 Mart 2025, Pazar
2. Gün – 31 Mart 2025, Pazartesi
3. Gün – 1 Nisan 2025, Salı (Çarşamba, perşembe ve cuma günü izin alarak tatil 9 güne çıkarılabilir)
23 Nisan 2025, Çarşamba (Pazartesi ve salı günleri izin alarak hafta sonuyla birlikte tatil 5 güne çıkarılabilir)
1 Mayıs 2025, Perşembe (Cuma günü izin alarak hafta sonuyla beraber tatil 4 güne çıkarılabilir)
19 Mayıs 2025, Pazartesi
15 Temmuz 2025, Salı (Pazartesi günü izin alarak hafta sonuyla birlikte tatil 4 güne çıkarılabilir)
Arife – 5 Haziran Perşembe
1. Gün – 6 Haziran Cuma
2. Gün – 7 Haziran Cumartesi
3. Gün – 8 Haziran Pazar
4. Gün – 9 Haziran Pazartesi
30 Ağustos 2025, Cumartesi
29 Ekim 2025, Çarşamba (28 Ekim Salı yarım gün) (Pazartesi ve salı izin alarak hafta sonuyla birlikte tatil 5 güne çıkarılabilir)
Son Dakika › Yaşam › 2025'te resmi tatillerin çoğu hafta içine denk geliyor - Son Dakika
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