2030 yılında iki kez oruç tutulacak

Hicri takvim, Miladi takvime göre yaklaşık 10-12 gün daha kısa olduğu için Ramazan ayı her yıl biraz daha erken başlıyor. Bu döngü, yaklaşık 33 yılda bir tamamlanıyor ve Ramazan aynı tarihe geri dönüyor. Bu nedenle bazı özel yıllarda dikkat çekici durumlar ortaya çıkıyor.

2030'DA İKİ KEZ ORUÇ TUTULACAK

2030 yılı, bu özel durumlardan biri olarak tarihe geçecek. Ramazan ayı ocak ayında başlayacak ve bir ay sürecek. Ancak yılın sonunda, aralık ayında Ramazan tekrar başlayacak. Böylece Müslümanlar, 2030 yılında iki kez Ramazan orucu tutmuş olacak. Bir sonraki yıl, yani 2031'de ise Ramazan, kuzey yarımkürede kış aylarına denk gelecek. Günlerin en kısa olduğu bu dönemde oruç süresi de en düşük seviyeye inecek.

2047'DE EN UZUN ORUÇ DÖNEMİ OLACAK

2031'de en kısa oruç süresi yaşanırken, 2047 yılında tam tersi bir durum meydana gelecek. Bu yıl Ramazan, haziran ayına denk gelecek ve en uzun günlerde oruç tutulacak. Özellikle kuzey yarımkürede, günlerin 18-20 saatten fazla sürdüğü ülkelerde oruç süresi oldukça uzun olacak.