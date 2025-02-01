22. Dönem Milletvekili Koçak, Afyon Gazeteciler Cemiyeti\'ni Ziyaret Etti

Yaşam

22. Dönem Afyonkarahisar Milletvekili Mahmut Koçak, Afyon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Artuk ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Koçak, Cemiyet Başkanı Önder Artuk ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek basının önemine dikkat çekti.

Ziyarette, Cemiyet Başkanı Önder Artuk'un yanı sıra Başkan Yardımcısı Sezer Küçükkurt, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Abdioğulları, İsa Kuş, Faruk Kılınç ve Ali Osman Okşar da yer aldı. Koçak'a, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Halil İbrahim Sevim de eşlik etti.

Ziyarette, yerel medyanın durumu ve gazetecilerin karşılaştığı zorluklar ele alındı. Koçak, basının toplumsal görevine dikkat çekerek, yerel gazeteciliğin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, medya sektöründeki gelişmeler ve yerel basının daha etkili olabilmesi için yapılması gerekenler hakkında görüşlerini paylaştı.

Cemiyet Başkanı Önder Artuk ise, yerel medya çalışanlarının sorunlarına değinerek, sektörün güçlendirilmesi adına işbirliği çağrısında bulundu. Artuk, Koçak'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, gazetecilik mesleğinin önemini yineledi.

Ziyaretin ardından yapılan açıklamalarda, yerel basının güçlendirilmesi ve gazetecilerin daha verimli bir şekilde çalışabilmesi için çeşitli adımlar atılması gerektiği ifade edildi.