23 Nisan'ı coşkuyla kutlanıyor! Bakan Tekin çocuklarla Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
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Yaşam

23 Nisan'ı coşkuyla kutlanıyor! Bakan Tekin çocuklarla Anıtkabir'i ziyaret etti

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Cumhuriyet'e giden yolda önemli adımlar atılmasını sağlayan TBMM bugün 105 yaşında. 23 Nisan kutlamaları sabah erken saatlerde başladı. Kapadokya'da sıcak hava balonları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Türk Bayrakları ile havalandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise çocuklarla Anıtkabir'i ziyaret etti.

23.04.2025 08:30
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, düşman işgali altındaki Anadolu ve Rumeli topraklarında Kurtuluş Savaşı'nı başlatan ve Cumhuriyet'e giden yolda önemli adımlar atılmasını sağlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 105 yıl önce 23 Nisan'da açıldı. TBMM'nin açılışı, kurtuluş mücadelesinin en önemli safhalarından birisi oldu.

ANITKABİR'DE 23 NİSAN COŞKUSU

Anıtkabir'e 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gelen ilk isim Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin oldu. Bakan Tekin çocuklarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Tekin ve beraberindeki heyet Anıtkabir'deki mozoleye çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

23 Nisan'ı coşkuyla kutlanıyor! Bakan Tekin çocuklarla Anıtkabir'i ziyaret etti

Bakan Tekin saygı duruşunun ardından Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Tekin açıklamasında "Aziz Atatürk, TBMM'nin açılışının 105'inci yılında, 23 Nisan'da eğitim ailemizle huzurundayız. Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocuklarımızın demokrasi ve milli irade şuuruna sahip şekilde yetiştirmek için çalışıyoruz. Çağın ruhunu yakalayan, değerleriyle barışık nesiller yetiştirmek en büyük vazifemizdir. Çalışkan ve erdemli bireyler yetiştirme azmimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Ruhunuz şad olsun." dedi.

BAKAN TEKİN'DEN MESAJ

Bakan Tekin ayrıca sosyal medya hesabından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında çocuklara seslenen Tekin, bugün milletin tarih sahnesine attığı en güçlü adımlardan biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105'inci yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşku ve gururla idrak ettiklerini belirtti.

Tekin, mesajında şunlar kaydetti:

"Geçmişin izinden yürürken geleceğin sorumluluğunu omuzlamanızı, özgür düşünen, hakikatin izini süren, aynı zamanda kökleriyle bağını koparmayan bir nesil olarak yetişmenizi diliyorum. Sizler müreffeh bir geleceğe hazırlanırken maarif ailesi olarak her daim yanınızda yer alacağız. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, milli egemenliğimizin kazanılmasında emeği geçen tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, ülkemizin ve dünyanın bütün çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

23 Nisan'ı coşkuyla kutlanıyor! Bakan Tekin çocuklarla Anıtkabir'i ziyaret etti

23 NİSAN KUTLAMALARI BAŞLADI

UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Miras Listesi'ndeki Kapadokya'da turistlerin Kapadokya'yı kuşbakışı izlemesine imkân sunan sıcak hava balonları, gün doğumundan önce tur için hazırlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için görevlilerce sepetlerine Türk Bayrakları ve Atatürk posterleri asılan balonlar, güneşin yüzünü göstermesiyle peş peşe gökyüzüne havalandı.

Göreme ve Ortahisar'da bulunan kalkış alanlarından yükselen sıcak hava balonları, Göreme Açık Hava Müzesi, Güvercinlik Vadisi ve Göreme Beldesi üzerinden geçerek Aşk Vadisine iniş yaptı. Aynı anda havalanan ve sepetlerinden Türk Bayrakları bulunan 156 sıcak hava balonu gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

Balon pilotu Kemal Kaya "Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını gökyüzünde kutlayacağız. Bu bayram Türkiye'de ve dünyada çocuklara adanmış tek bayram. Uçuşumuz yaklaşık bir saat sürecek" dedi.

İŞTE 23 NİSAN PROGRAMI

TBMM Genel Kurulu, Meclis'in açılışının 105. yılını kutlamak üzere 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda özel gündemle toplanacak.

TBMM'nin 105. açılış yılı tören programından derlenen bilgiye göre, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, 23 Nisan Çarşamba günü, Meclis'teki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başlayacak ilk törende saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak.

Kurtulmuş başkanlığındaki heyet daha sonra Anıtkabir'i ziyaret edecek. TBMM Başkanı Kurtulmuş'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Kurtulmuş, Misakımilli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayacak.

Daha sonra Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anma töreni gerçekleştirilecek. TBMM'nin 23 Nisan 1920'deki açılışında en yaşlı üye sıfatıyla Sinop Mebusu Şerif Bey'in yaptığı konuşma seslendirilecek. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş, burada bir konuşma yapacak ve Özel Defter'i imzalayacak.

TBMM Genel Kurulu aynı gün saat 14.00'te özel gündemle toplanacak. Birleşim açıldıktan sonra İstiklal Marşı okunacak. Toplantıda, TBMM'de grubu bulunan ve temsil edilen siyasi partiler adına konuşmalar yapılacak.

23 Nisan\'ı coşkuyla kutlanıyor! Bakan Tekin çocuklarla Anıtkabir\'i ziyaret etti
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Son Dakika Yaşam 23 Nisan'ı coşkuyla kutlanıyor! Bakan Tekin çocuklarla Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • 19191923:
    Pis herif…Çocukların ellerini kirletme!!! 4 3 Yanıtla
  • ismail:
    evet 23 nisan kutlanıyor ama bazı okulların etkinliklerinde sadece ve sadece polis asker öğretmen cocukları yer alıyor 4 1 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    M.K.ATATÜRK.LAİK CUMHURİYET KADIN HAKLARI EŞİTLİK ÖZGÜRLÜK VEDE DEMOKRASİ DÜŞMANLARININ ANITKABİR MASKESİNİ ARTIK HALK YEMİYOR. 1 0 Yanıtla
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