Asal Araştırma, Nisan 2022 ve Ağustos 2024'de yaptığı "Ne sıklıkta namaz kılarsınız?" başlıklı anket çalışmasını paylaştı. 26 ilde 2 bin kişiyle yapılan ankete göre, Nisan 2022'de "Tüm vakit namazlarını kılarım" oranı yüzde 23 iken Ağustos 2024'de bu oran yüzde 18,8'e düştü. Aynı ankette, 'Namaz kılmam' yanıtı 2022 yılında yüzde 41,8 olduğu görülürken, 2024 yılında yüzde 44,5 oranına yükseldi.
İşte ASAL Araştırma tarafından yapılan o araştırmanın grafiği;
Son Dakika › Yaşam › 26 ilde yapılan 'namaz' anketi! Sonuç büyük hayal kırıklığı yaşattı - Son Dakika
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