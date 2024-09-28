26 ilde yapılan "namaz" anketi! Sonuç büyük hayal kırıklığı yaşattı - Son Dakika
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Yaşam

26 ilde yapılan "namaz" anketi! Sonuç büyük hayal kırıklığı yaşattı

26 ilde yapılan "namaz" anketi! Sonuç büyük hayal kırıklığı yaşattı

26 ilde yapılan araştırmada vatandaşlara "Ne sıklıkta namaz kılarsınız?" diye soruldu. Ankete katılanların yüzde 18.8'i "Tüm vakitleri kılarım" yanıtını verirken, yüzde 44.5'lik kesim de hiç namaz kılmadığını belirtti. Yalnızca cuma/bayram/şükür namazlarını kılanların oranı da yüzde 36.72de kaldı.

28.09.2024 13:03
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Asal Araştırma, Nisan 2022 ve Ağustos 2024'de yaptığı "Ne sıklıkta namaz kılarsınız?" başlıklı anket çalışmasını paylaştı. 26 ilde 2 bin kişiyle yapılan ankete göre, Nisan 2022'de "Tüm vakit namazlarını kılarım" oranı yüzde 23 iken Ağustos 2024'de bu oran yüzde 18,8'e düştü. Aynı ankette, 'Namaz kılmam' yanıtı 2022 yılında yüzde 41,8 olduğu görülürken, 2024 yılında yüzde 44,5 oranına yükseldi.

AĞUSTOS 2024

  • Tüm vakit namazlarını kılarım: %18.8
  • Yalnızca cuma/bayram/şükür namazlarını kılarım:%36.7
  • Namaz kılmam:%44.5

NİSAN 2022

  • Tüm vakit namazlarını kılarım: %23
  • Yalnızca cuma/bayram/şükür namazlarını kılarım: %35,2
  • Namaz kılmam: %41,8

İşte ASAL Araştırma tarafından yapılan o araştırmanın grafiği;

26 ilde yapılan 'namaz' anketi! Sonuç büyük hayal kırıklığı yaşattı

Güncel, Yaşam, Dini, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 26 ilde yapılan 'namaz' anketi! Sonuç büyük hayal kırıklığı yaşattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (130)

  • mehmet özcan:
    akepe yüzünden millet dinden imandan şüphe eder oldu sagolsunlar 293 222 Yanıtla
    Ömer :
    Sen kendi imanını sorgula. Neden bankalara kızıp tefecilere kızıp paradan soğumuyorsun 6 3
    Gülçin Aslan:
    Din ak partinin tekelinde mi? Yarın ahirette bahanen bu mu olacak? Allah akıl vermemiş mi sana düşünme yetin yok mu 6 2
    Selami Karagülle:
    Niye sana zorla namaz kılmamı diyor ak parti böyle diyerek ancak kendinizi kandırırsınız işin özeti insanlar daha çok para kazanma hırsı ve gelir düzeyi yükseldikçe ibadetlere ilgi azaldı 3 2
    GARİP DERVİŞ:
    AKP mi iman etti millet Allah a miy? Allah a iman eden hiçbir şey den soğumaz 3 2
    Şbn Şbn:
    Yahudimi Hırısyiyqnmı 0 0
  • Kaho Kroyf:
    imanın da İslam'ın da şartı diye bir şey olmaz namaz kılmadan da ibadet edilebilir sadece insanların kendi yorumuna bırakın 76 314 Yanıtla
    Mustafa yavuzdeger:
    Kısacası şuna ben müslüman değilim desene, ne kıvırıyorsun 2 2
    Salih Gökçek:
    Sen koşarak ibadet et 1 2
    Ömer :
    Yoga yaparak mı. Müslüman değilsen bari dinime laf etme 1 2
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SON DAKİKA: 26 ilde yapılan "namaz" anketi! Sonuç büyük hayal kırıklığı yaşattı - Son Dakika
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