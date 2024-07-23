3 kenti sağanak vurdu, cadde ve sokaklar göle döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

3 kenti sağanak vurdu, cadde ve sokaklar göle döndü

Geniş Video İzle

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği şu günlerde bazı kentler sağanak yağışla serinledi. Tekirdağ'da kent merkezinde etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde de benzer manzaralar kaydedildi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde de sabah saatlerinde güneşli olan hava, öğle saatlerinde yerini sağanağa bıraktı. Yağmura aniden yakalanan İnegöllüler zor anlar yaşadı.

23.07.2024 22:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da kent merkezinde, Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Kütahya'nın ise Tavşanlı ilçesini sağanak yağış vurdu.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği şu günlerde bazı kentler sağanağa teslim oldu.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak etkisini gösterdi. Kentte aniden başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalışırken, kimi de otobüs duraklarına sığındı.

3 kenti sağanak vurdu, cadde ve sokaklar göle döndü

Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem alarak, sürücüleri dikkatli seyretmeleri için uyardı. Hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın aralıklarla sürmesi bekleniyor.

KÜTAHYA

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde etkili olan sağanakta cadde ve sokaklar göle döndü. Zemin ve bodrum kattaki evlerin yanı sıra birçok iş yeri sular altında kalırken, bazı ağaçların dalları de şiddetli yağmur sonucu kırıldı. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalışırken, bazı evlerdeki suları itfaiye boşalttı. Bu arada, Yeni Mahalle'deki kilit taşlı yolda çökme meydana geldi. Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri, su baskını yaşanan yerlerde çalışma başlattı.

3 kenti sağanak vurdu, cadde ve sokaklar göle döndü

BURSA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sabah saatlerinde güneşli olan hava, öğle saatlerinde yerini sağanağa bıraktı. Aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, korunaklı yerlere sığındı. Yağmurun ardından ortaya çıkan güneşle birlikte gökyüzünde gökkuşağı oluştu.

3 kenti sağanak vurdu, cadde ve sokaklar göle döndü

Sağanak Yağmur, Tekirdağ, Tavşanlı, Güneşli, Kütahya, İnegöl, Bursa, Bursa, Hava Durumu, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 3 kenti sağanak vurdu, cadde ve sokaklar göle döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:43 Sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi. Sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi.
22:07 3 kenti sağanak vurdu, cadde ve sokaklar göle döndü 3 kenti sağanak vurdu, cadde ve sokaklar göle döndü
20:18 MHP’nin 154 kişilik listesi TBMM’yi karıştırdı Milletvekilleri arasında söz düellosu MHP'nin 154 kişilik listesi TBMM'yi karıştırdı! Milletvekilleri arasında söz düellosu
17:41 Komşu ülkeye saldırı hazırlığı yapan İsrail’den “Okul“ planı Komşu ülkeye saldırı hazırlığı yapan İsrail'den "Okul" planı
14:43 Terörün yuvalandığı komşu ülkede başbakandan kritik “PKK“ talimatı Terörün yuvalandığı komşu ülkede başbakandan kritik "PKK" talimatı
21:46 Real Madrid, yıllık geliri 1 milyar euroyu aşan tarihteki ilk kulüp oldu Real Madrid, yıllık geliri 1 milyar euroyu aşan tarihteki ilk kulüp oldu
21:23 Canlı Anlatım Maçta goller yağmur gibi Canlı Anlatım! Maçta goller yağmur gibi
20:22 Yeniden Refah’lı belediye başkanı partisinden istifa etti Dikkat çeken “Eleştiri“ iddiası Yeniden Refah'lı belediye başkanı partisinden istifa etti! Dikkat çeken "Eleştiri" iddiası
18:55 Avrupa kadrosuna almamıştı Mourinho’dan sürpriz Samet Akaydin kararı Avrupa kadrosuna almamıştı! Mourinho'dan sürpriz Samet Akaydin kararı
18:16 Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli için mahkeme kararını verdi Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli için mahkeme kararını verdi
18:02 ABD Gizli Servis Direktörü, Trump’a yönelik suikast girişimi nedeniyle istifa etti ABD Gizli Servis Direktörü, Trump'a yönelik suikast girişimi nedeniyle istifa etti
18:02 Galatasaray’a transfer olacak mı Trippier için resmi açıklama var Galatasaray'a transfer olacak mı? Trippier için resmi açıklama var
17:29 İspanya bu haberi konuşuyor Arda Güler, Real Madrid’den ayrılmak istiyor İspanya bu haberi konuşuyor! Arda Güler, Real Madrid'den ayrılmak istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2024 23:20:22. #1.13#
SON DAKİKA: 3 kenti sağanak vurdu, cadde ve sokaklar göle döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement