30 bin temizlik personeli için maaş ve şartlar açıklandı - Son Dakika
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Yaşam

30 bin temizlik personeli için maaş ve şartlar açıklandı

Yeni bir istihdam paketi kapsamında 30 bin temizlik personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Alınacak personellerin maaşı ve işe alım şartları hakkında detaylar paylaşıldı. İlgilenen adaylar için başvuru süreci ve kriterler konusunda bilgilendirme yapıldı.

23.09.2024 14:36
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Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla okulların temizlik sorunu en büyük tartışmalardan biri haline gelmişti. Temizlik personeli eksikliği nedeniyle okul yönetimleri, velilerden eleman istihdam etmek için maddi destek talep etmeye başlamıştı. İş gücü uyum programı kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'na 120 bin kişilik bir kontenjan ayrılmıştı. Bu programa kabul edilenler haftada 3 gün çalışacaktı. Söz konusu kadroda verilecek ücret az bulunduğu için programa başvurular sınırlı kaldı.

Okullarda yaşanan bu krizin ardından gözlerin çevrildiği Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Eylül tarihini işaret ederek 30 bin personelin alınarak sorunun çözüleceğini aktarmıştı. Bu konuda ek kontenjan sağlanmasıyla sorun çözüme kavuşturuluyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

CNN Türk'ün haberine göre; okulların temizliği için 120 bin kontenjana ek olarak 6 ay süre ile 30 bin kişilik kontenjan tahsis edildi. İş gücü uyum programı kapsamının haricinde yeni 30 bin kişilik kontenjana başvuracak olanlar haftada 5 gün çalışacak. Aylık asgari ücret alacaklar ancak işe gelmedikleri her gün için günlük 667 lira maaşlarından kesinti olacak.

BAŞVURULAR 3 GÜN SÜRECEK

Başvuruların her an başlayabilir. Başvurular e-Devlet, ALO 170 ve hizmet birimleri üzerinden alınacak ve 3 gün sürecek.

30 BİN KİŞİLİK KADROYA KİMLER BAŞVURABİLECEK?

30 bin kişilik kadroya başvuracak olanların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşı tamamlamamış olması, emekli ve malul aylığı almaması gerekiyor. Bu kişilerin öğrenci olmaması, başka bir yerde sigortalı olmaması, işe devam edilen süre boyunca adres kayıt sistemine göre aynı adreste ikamet etmesi, İŞKUR'a da kayıtlı olması gerekiyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da, "Okullarda temizlik personeli için 30 bin atama tahsis ettik" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, İş Dünyası, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 30 bin temizlik personeli için maaş ve şartlar açıklandı - Son Dakika

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