50 Yıl Önce Kaybolan The Griffin Gemi Enkazı Bulundu

Yaşam

50 yıl önce ilk yolculuğu sırasında kaybolan ve "lanetli" olarak bilinen The Griffin gemisi, gemi enkazı avcıları Steve ve Kathie Libert tarafından bulundu. 1679 yılında değerli kürk yüküyle kaybolan bu gemi, Büyük Göller'e giren ilk büyük gemiydi ve Iroquois kabilenin bir kâhini tarafından lanetlendiği söyleniyordu.

Steve ve Kathie, Michigan Gölü'nün Poverty Adası yakınlarında buldukları enkazın The Griffin'e ait olduğunu iddia ediyorlar. Ayrıca, 2001'de birkaç mil ötede bulunan bir pruva direğinin de geminin bir parçası olduğuna inanıyorlar.

Bu bulguları, "Le Griffon ve Huron Adaları – 1679: Keşif ve Keşfimizin Hikayesi" adlı kitaplarında yayınladılar. Araştırmaları, belgeleri deşifre ederek geminin yerini belirlemelerine olanak sağladı.

Geminin kaybolmasına dair çeşitli teoriler var: Bazıları geminin şiddetli bir fırtınada kaybolduğunu, bazıları ise yerli Amerikalıların gemiye binip mürettebatı öldürdüğünü ve gemiyi ateşe verdiğini söylüyor. Ancak Steve, geminin pruva direği ile ana bölümler arasındaki mesafenin, geminin derin sular yerine sığ sulara gömüldüğünü ve böylece isyan veya saldırı teorilerini zayıflattığını belirtiyor.

Pruva direğinin karbon tarihlemesi, batıştan bir yıl içinde olduğunu gösteriyor ve geri kalan enkazın tarihlemesi 1632 ile 1682 yılları arasında değişiyor. Steve, çocukken tarih dersinde gemi hakkında öğrendiği andan itibaren bu gemiyi bulmayı hayal etmiş ve nihayetbu hayalini gerçekleştirmiş.

Ancak, Michigan Eyaleti ile yaşadıkları on yıllık hukuki mücadele, kazı çalışmalarını 2013 yılına kadar engelledi. Çift, geminin kalan kısmını bulmak için sistematik aramalar yapmayı ve non-invaziv teknikler kullanmayı planlıyor, ancak eyaletin bu sürece müdahalesi devam ediyor.