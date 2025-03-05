5 dakikalık işlem için belediyeye ödedikleri paraya isyan ettiler

Yaşam

Evlilik hazırlığında olan bir çift, nikah için ödedikleri 2232 TL'lik ücretin yüksekliğine isyan etti. Nikah işlemleri için belediyeye ödeme yapan çift, "Belediye neden bize para vermek yerine bizden para alıyor? Bu dönemde 100 lira bile önemli bizim için, ama nikah yapabilmek için bile 3 bin liranızın olması lazım" diyerek tepkisini dile getirdi.

TARTIŞMA YARATTI

Nikah işlemlerinin sadece birkaç dakika sürdüğünü, ancak ücretlerin yüksek olmasının evlenmek isteyen çiftleri zor durumda bıraktığını belirten çiftin sözleri, sosyal medyada da tartışma yarattı.