5 dakikalık işlem için belediyeye ödedikleri paraya isyan ettiler - Son Dakika
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Yaşam

5 dakikalık işlem için belediyeye ödedikleri paraya isyan ettiler

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Evlilik hazırlığındaki çift, Didim Belediyesi'ne ödedikleri 2 bin 232 TL'lik nikah ücretine ''5 dakikalık iş için neden bu kadar para ödüyoruz?'' diyerek isyan etti.

05.03.2025 15:26
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Evlilik hazırlığında olan bir çift, nikah için ödedikleri 2232 TL'lik ücretin yüksekliğine isyan etti. Nikah işlemleri için belediyeye ödeme yapan çift, "Belediye neden bize para vermek yerine bizden para alıyor? Bu dönemde 100 lira bile önemli bizim için, ama nikah yapabilmek için bile 3 bin liranızın olması lazım" diyerek tepkisini dile getirdi.

TARTIŞMA YARATTI

Nikah işlemlerinin sadece birkaç dakika sürdüğünü, ancak ücretlerin yüksek olmasının evlenmek isteyen çiftleri zor durumda bıraktığını belirten çiftin sözleri, sosyal medyada da tartışma yarattı.

5 dakikalık işlem için belediyeye ödedikleri paraya isyan ettiler

Didim Belediyesi, Evlilik, Evlilik, Ekonomi, Güncel, Toplum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 5 dakikalık işlem için belediyeye ödedikleri paraya isyan ettiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • sebahattin yıldırım:
    Evlenirken beyaz eşyalarım gri olacak diye tutturup çiçeğe çikolataya kuaföre saçma sapan yerlere ota bka para saçıpta Evliliği resmii olarak kayda aldığınız o an için ödediğiniz 2232 lira mı gözünüze battı Öyle yada böyle oradada bir işlem yapılıyor sizin için Memur görev yapıyor bir salon işgal ediliyor vs.vs.Kendi düşüncem bana göre çok değil. 91 59 Yanıtla
  • SEDAT DOĞAN:
    Her şeye şaşırmıyoruz da buna mı şaşırıyoruz ! Adamlar her yerden düdükliyorlar! 58 10 Yanıtla
  • kayserili:
    öyle bedava yok önce devlet öpecek :) 54 12 Yanıtla
  • Sk 06:
    olur zamlara isyan etme buna karşı çık akp Türkiyesi normal 24 18 Yanıtla
  • Kasım Ömeroğlu:
    CHP belediyesinde normaldir böyle şeyler 13 25 Yanıtla
  • Ali Vural:
    Nişanlınla yediğin yemeğe katlârını öder & üzerine garsonlara bâhşiş bırakırsın? Nişânlına şirin görünmek için : İş ciddiye binincee üzerine kayıt yaptırmak için binbir bahâneler üretirsinnnn ? Belediyelerin nikah için aldığı ücret bedâvaaa !?!?!? 5’kâtı olmalı’ki insanlar : evlendiği kadının kâdrini ve kıymetini bilmiş olurlar ??? 12 19 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    neyse balayını iptal edersin üstüde sana kalır 11 7 Yanıtla
  • 6490203:
    hani salonu kullanmıyorsun ya hani görevli falan geliyor ya ondan olabilir malıdey 8 4 Yanıtla
  • Alper Elma:
    5 dakikalık işlem dediğin sadece memurun 1 saatini alıyor. başvuru sırasında verdiğin evraklar kayda geçiyor ona gidiyor ona buna gönderiyor onaya, size göre 5 dakika malmisin bu kadar basit niye düşünüyorsunuz.sanki servetini elinden almışlar 5 6 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    Evlilik en kolay seklinde olmali. ayrilmalar da yine oyle.. cogu adet gelenek adi altinda aslinda yeni evlenenlerin kendi geleceklerine buyuk borc birakmalari demek hemde bile isteye.. belki ileride kulturumuzde bu da degisir ve hem milimalist hem pragmatik bakis yerlesir sasali her tur harcama tarih olur. kac bin genc en bastan borc batagi ile basliyor evliligine . ama bizim gbi toplumlarda guc gosterisi oluyor evlilikteki her bir adim. su marka bu salon su bu vsvs 9 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: 5 dakikalık işlem için belediyeye ödedikleri paraya isyan ettiler - Son Dakika
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