5 ilden yükselen alevlerde tahliye edilen kişi sayısı korkutucu rakamlara ulaştı - Son Dakika
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Yaşam

5 ilden yükselen alevlerde tahliye edilen kişi sayısı korkutucu rakamlara ulaştı

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İzmir, Aydın, Bolu, Muğla ve Manisa'daki orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, bu illerde devam eden yangınla mücadele çalışmalarında 90 hava aracı, 4 bin 717 personel ve 1218 araç görev aldığı belirtildi. Tedbir amaçlı olarak toplamda 3 bin 583 vatandaşın güvenli alanlara tahliye edildiği bildirildi. İzmir'de ise sabotaj tespit edilmediği, alevlerin piknik için ateş yakanlar tarafından çıkarıldığı kaydedildi

17.08.2024 07:55
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AFAD, 5 ildeki orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı. Tedbir amacıyla toplam 3 bin 583 vatandaşımızın güvenli alanlara tahliyesinin gerçekleştirildiği ifade edildi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülkenin farklı yerlerinde devam eden yangınları kontrol altına almak için ilgili tüm kurumlarla müdahale çalışmalarının havadan ve karadan aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, " İzmir, Aydın, Bolu, Muğla ve Manisa illerimizdeki yangına müdahale çalışmalarında, 90 hava aracı 4 bin 717 personel ve 1218 araç görev almaktadır. Tedbir amacıyla toplam 3 bin 583 vatandaşımızın güvenli alanlara tahliyesi gerçekleştirilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkisindeki ormanlık alanda önceki akşam başlayan ve kuvvetle büyüyen yangınla ilgili açıklama yaptı. Yumaklı, yaptığı açıklamada İzmir'de çıkan orman yangınının, çıkış nedeninin piknik için ateş yakanlar olduğunu söyledi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI 3 KİŞİ ARANIYOR

İzmir'deki yangınlarla ilgili 3 kişinin yakalama çalışmalarının devam ettiğini açıklayan Yumaklı, Ödemiş'te 2 Bolu'da ise 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yangınların çıkış nedeniyle ilgili olarak sabotaj tespit edilmediğini ifade eden Yumaklı, "Herhangi bir tespit olursa Valiliğimiz bunu açıklar" dedi.

5 ilden yükselen alevlerde tahliye edilen kişi sayısı korkutucu rakamlara ulaştı

3-sayfa, Manisa, Muğla, Aydın, İzmir, Bolu, Doğal Afetler, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 5 ilden yükselen alevlerde tahliye edilen kişi sayısı korkutucu rakamlara ulaştı - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Hasan 78: Terör suçluları ile aynı yargılansın yapanlar. 29 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: cezalar yetersiz an ağır cezalar verilmeli yapanlara 16 0 Yanıtla
  • Gökmen Karaçay: uydudan yakıyorlar ne piknigi 0 5 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir: Bu yaz aylarında ormanlarımızi koruyamayızmı acaba Üç. dört ay ne gerkiyorsa yapılmalı bence. Orman yandıktan sonra yapılan masraf daha fazla Her şeyden önemlisi ormandaki bütün canlılar çayır çayır yanıyor Niye ciddi önlemler alınmıyor 1 0 Yanıtla

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