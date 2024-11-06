5 milyar TL harcayıp estetik yaptırdı, annesi görse tanıyamaz - Son Dakika
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Yaşam

5 milyar TL harcayıp estetik yaptırdı, annesi görse tanıyamaz

5 milyar TL harcayıp estetik yaptırdı, annesi görse tanıyamaz

Japonya'da milyonlarca takipçisi olan Airi Hirase isimli fenomenin estetiksiz halini görenler gözlerine inanamıyor. Türk parasıyla 5 milyar TL'nin üzerinde para harcayan fenomen, bugünkü görüntüsüne kavuşmak için tamı tamına 27 operasyon geçirdi.

06.11.2024 16:24
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Japonya'da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımları sayesinde kısa sürede milyonlarca takipçiye ulaşan Airi Hirase isimli fenomenin estetiksiz görüntüleri yeniden gündem oldu.

5 MİLYAR TL HARCAMIŞ

Kişisel sayfasında 27 estetik operasyon geçirdiğini ifade eden Airi Hirase, bu ameliyatlar için24 milyon Yen, (yaklaşık 5 milyar 334 bin TL) harcadığını itiraf etti.

"SÜREKLİ 'ERKEĞE BENZİYORSUN' DİYORLARDI"

Estetik operasyonlar için bıçak altına yatma gerekçesini tipinden dolayı çocukluğundan beri eleştirilmesi olarak açıklayan fenomen, Bana sürekli olarak 'çirkin, erkeğe benziyorsun' diyorlardı" şeklinde konuştu.

İşte Japon fenomenin son hali;

5 milyar TL harcayıp estetik yaptırdı, son halini gören tanıyamıyor
5 milyar TL harcayıp estetik yaptırdı, son halini gören tanıyamıyor
5 milyar TL harcayıp estetik yaptırdı, son halini gören tanıyamıyor
5 milyar TL harcayıp estetik yaptırdı, son halini gören tanıyamıyor

Operasyon, Japonya, Magazin, Yaşam, Dünya, Japon, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 5 milyar TL harcayıp estetik yaptırdı, annesi görse tanıyamaz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • B BAYRAKTAR:
    5 Milyar ın olması zaten seni dünyalar tatlısı yapar… :))) 10 0 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Sksen sklmez 3 3 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Bunu Hagi doktor yaptıysa Oskar ödülü verilmesi lazım.. Sanayide kaportacı arabayı bile bu kadar kusursuz yapamaz 4 1 Yanıtla
  • Mustafa Özcan:
    24 milyon yen nasıl 5 milyar tl yapıyor. Abartmayı da geçti bu site, bilmiyosanız google'a yazın tl/yen paritesini öğrenin. 3 0 Yanıtla
  • Süleyman Efe:
    Boşuna o kadar para harcamış pek fazla degişen bişey olmamış 2 0 Yanıtla
  • halil eles:
    yenisi hangisi ben anlamadım 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: 5 milyar TL harcayıp estetik yaptırdı, annesi görse tanıyamaz - Son Dakika
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