6 Şubat'ta da ağır hasar almıştı! Naci Görür'den Adanalıların uykularını kaçıracak uyarı - Son Dakika
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Yaşam

6 Şubat'ta da ağır hasar almıştı! Naci Görür'den Adanalıların uykularını kaçıracak uyarı

6 Şubat\'ta da ağır hasar almıştı! Naci Görür\'den Adanalıların uykularını kaçıracak uyarı

Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat depremlerinin vurduğu şehirler arasında yer alan Adana'daki tehlikeye dikkat çekti. Görür, ''Adana'da biraz dikkatli olmak gerekiyor. Orayı bekliyoruz çünkü orada Doğu Anadolu fayının kolları var. Oraya enerji transfer edilmiş olabilir, onlardan biri tetiklenmiş olabilir ve deprem üretebilir. Adana'da dikkatli olmak lazım.'' dedi.

13.09.2024 19:47
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Adana'nın deprem açısından tehlikeli şehirler arasında yer aldığını söyleyen Prof. Dr. Naci Görür, "Adana'da biraz dikkatli olmak gerekiyor. Orayı bekliyoruz çünkü orada Doğu Anadolu fayının kolları var. Oraya enerji transfer edilmiş olabilir, onlardan biri tetiklenmiş olabilir ve deprem üretebilir. Adana'da dikkatli olmak lazım." ifadelerini kullandı.

"ADANA'DA DİKKATLİ OLMAK LAZIM"

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den endişelendiren bir açıklama geldi. 6 Şubat 2023'te meydana gelen, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen şehirler arasında yer alan Adana için korkutan bir uyarı yaptı. Adana'daki deprem riskine dikkat çeken Görür, "Adana'da biraz dikkatli olmak gerekiyor. Orayı bekliyoruz çünkü orada Doğu Anadolu fayının kolları var. Oraya enerji transfer edilmiş olabilir, onlardan biri tetiklenmiş olabilir ve deprem üretebilir. Adana'da dikkatli olmak lazım." ifadelerini kullandı.

"HAKKARİ YÖRESİNDE DE SIKINTI OLABİLİR"

Görür sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Benim bir öngörüm var. Ben Hakkari yöresinde de sıkıntı olabilir diyorum. Maraş depremleri Doğu Anadolu'yu hareket ettirdi, Arabistan levhası kuzeye doğru gitti. Kuzeyde Hakkari yöresinin sıkıştırmış olabileceğini düşünüyorum. Orayı da bilimsel öngörüyle uyarıyorum. Dikkatli olmak lazım diyorum, zaman söyleyemiyorum.

Doğu Anadolu fayında olan bu hareketler özellikle kuzey kısmında yani Bingöl Karlıova'yla Göynük arasında olabilecek bir hareket, ki orada deprem bekliyoruz 7,2. Kuzey Anadolu fayının belli ölçüde kırılmamış kesimini de tetikleyecektir. Unutmayın 1939 Erzincan depremi 1971 Bingöl depremini tetiklemiştir. Yani bu tetikleme denince bu oluyor arkasına diğeri oluyor diye anlaşılıyor, öyle değil. Enerji transferleri birbirleriyle geometrik ilişkide olan faylarda mümkündür. Ben şimdi bu Doğu Anadolu fayının büyük hareketleri sonucu özellikle Bingöl'den Erzincan'a kadar olan o kesimde de hareketi hızlandırmış olabileceğini düşünüyorum."

Doğu Anadolu, Naci Görür, Deprem, Enerji, Adana, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 6 Şubat'ta da ağır hasar almıştı! Naci Görür'den Adanalıların uykularını kaçıracak uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Mustafa Karça: ben anliyamiyorum bu adamlar insanları niye tedirgin ediyorlar bu zamana kadar hangi debremi anitibariyle bildiniz Altı ilayetimiz yerle bir oldu soyleyebildinizmi şimdi kalkmış Adana ya temkinli olun diyor ne yapılabilir gecenin bir vaktinde veya. başka bir an tabiki de olacağı ne malum zaten insanlar geçim derdinde yetmedi bitmedi bilgilerinizi kendinuze saklayin 37 75 Yanıtla
    yavuz sel: Marasta deprem olacağını adam Elazığ depreminde söylemişti. buraya yük biniyor. tarihte Marasta büyük depremler olmuş sıradaki deprem bölgesi burası diye. bizzat canlı yayında dinledim. 26 2 Selim Kayisi: Mustafacım sen ilkokulu bitir önce. Adam tarih vermiyor zaten. kısa zaman içerisinde olacak dikkat edin diyor. Sen etmeyebilirsin. böyle ağır hasarlı bir evde oturabilirsin istersen Adana'da 2 3
  • Resul Akalın: Adanalı olarak.nası dikkat edeceği 8 katta ikamet ediyoruz.çadırdamı kalalım . 70 13 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: hoca anlatiyorda hiç kimsenin umurunda değil 74 7 Yanıtla
  • Mustafa Karça: hoca asılsız yere insanları tedirgin ediyor sanki şimdiye kadar depremler anitibariyle bilimdi de altı vilayet neden yerle biroldu 25 50 Yanıtla
  • ferhat eser: Hocam bu arap levhasını denizi altından dinamitle kıramıyomuyuz 32 13 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz: bütün illeri saydın ne kaldı atıyor 18 25 Yanıtla
  • Mustafa Durmaz: Aha gene Adana dedi uzun bir dinlenmeden sonra gene Adanalı dikkat etsin diyor trafikte kırmızı ışıkta değiliz nasıl neye dikkat edeceğiz 33 6 Yanıtla
  • ŞEHZADE MUSTAFA: Hocam Urfanın durumu nasıl yatamıyorum 13 21 Yanıtla
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