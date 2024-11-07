ABD'nin Florida eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Sahibiyle birlikte gezintiye çıkan yavru köpek, suya fazla yaklaşınca timsah tarafından yakalandı. Köpeğinin suyun dibine çekildiğine şahit olan adam, bir an bile tereddüt etmeden suya atladı ve yavru köpeği timsahın ağzından kurtardı.
Paylaşım sitelerinde viral olan videoyu izleyen herkes yaşlı adamı medeni cesaretinden dolayı kutlayarak "Helal olsun" yorumunu yaptı.
Son Dakika › Yaşam › 74 yaşındaki adam, köpeğini timsahın ağzından böyle çıkardı - Son Dakika
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