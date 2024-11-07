74 yaşındaki adam, köpeğini timsahın ağzından böyle çıkardı

Yaşam

Fenerbahçe ile Galatasaray anlaşma yaptı

ABD'nin Florida eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Sahibiyle birlikte gezintiye çıkan yavru köpek, suya fazla yaklaşınca timsah tarafından yakalandı. Köpeğinin suyun dibine çekildiğine şahit olan adam, bir an bile tereddüt etmeden suya atladı ve yavru köpeği timsahın ağzından kurtardı.

HERKES AYNI YORUMU YAPIYOR

Paylaşım sitelerinde viral olan videoyu izleyen herkes yaşlı adamı medeni cesaretinden dolayı kutlayarak "Helal olsun" yorumunu yaptı.