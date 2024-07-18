Nerede çekildiği bilinmeyen görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. 9 aylık hamile kadının eşine yaptığı baskın anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, sahilde koşar adımlarla ikilinin yanına giden hamile kadının "Kim lan bu? Ben onun 9 aylık hamile karısıyım. Sen kimsin? Bebeğini taşıyorum onun şu anda" dediği, kocasının ise "Boşanacağız, boşanmamız lazım" diyerek karşılık verdiği anlar yer aldı.
Karnı burnunda kadının "9 aylık hamile bir karısı olduğunu biliyor muydun?" sorusu karşısında şaşkınlık yaşayan diğer kadın ise "Bana boşanacağınızı söylemişti" dedi.
Son Dakika › Yaşam › 9 aylık hamile kadın, kocası ve sevgilisini kumsalda keyif çatarken bastı - Son Dakika
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