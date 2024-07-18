9 aylık hamile kadın, kocası ve sevgilisini kumsalda keyif çatarken bastı - Son Dakika
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Yaşam

9 aylık hamile kadın, kocası ve sevgilisini kumsalda keyif çatarken bastı

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Eşinin kendisini aldattığını öğrenen kadın, soluğu sahilde aldı. İkiliyi güneşlenirken yakalayan genç kadın öfkeyle tepki gösterirken, kocası ''Boşanacağız'' deyince işler iyice karıştı.

18.07.2024 10:25
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Nerede çekildiği bilinmeyen görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. 9 aylık hamile kadının eşine yaptığı baskın anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, sahilde koşar adımlarla ikilinin yanına giden hamile kadının "Kim lan bu? Ben onun 9 aylık hamile karısıyım. Sen kimsin? Bebeğini taşıyorum onun şu anda" dediği, kocasının ise "Boşanacağız, boşanmamız lazım" diyerek karşılık verdiği anlar yer aldı.

"BANA BOŞANACAĞINIZI SÖYLEMİŞTİ"

Karnı burnunda kadının "9 aylık hamile bir karısı olduğunu biliyor muydun?" sorusu karşısında şaşkınlık yaşayan diğer kadın ise "Bana boşanacağınızı söylemişti" dedi.

9 aylık hamile kadın, kocası ve sevgilisini kumsalda keyif çatarken bastı

Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 9 aylık hamile kadın, kocası ve sevgilisini kumsalda keyif çatarken bastı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Sabri İnce: "Bir kadının düşmanı yine bir kadın" Çok doğru bir söz. 43 0 Yanıtla
  • ferhat eser: savcı el salvadorda ne yapıyordun? Che tenimi bronzlaştırıyodum savcı pekiı binayı neden havaya uçurdun? Che güneşimi kapatıyordu 10 8 Yanıtla
    engin Okuyan: ya ferhat bi git artık yorumlara bakmak istemiyorum senin adını gorucem diye 0 0
  • M P: Böyle saçma şeyleri haber yapmayın ya 8 1 Yanıtla
  • Murat Çevre: Kurmaca tamamen 1 0 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir: Çoğu kadın parayı tercih ediyor sonuç böyle olur zincirleme devam eder 0 0 Yanıtla

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